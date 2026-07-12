Mario Anselmo, el candidato de Ayuso con 69 años a un pueblo de Madrid: "No se puede venir a España a vivir del cuento"

Las claves

Las claves Generado con IA Mario Anselmo de la Fuente, panadero de 69 años y exalcalde durante 20 años en Robledo de Chavela, vuelve a ser candidato del PP en las próximas elecciones municipales. De la Fuente es conocido por su carácter directo y decisiones polémicas, como negarse en 2010 a empadronar inmigrantes en paro y rebajar las dietas de concejales de la oposición a un euro. En 2023 recuperó la alcaldía, pero fue destituido tras una moción de censura presentada por la oposición apenas cuatro meses después. Entre sus logros destaca el saneamiento de las cuentas municipales y la mejora de infraestructuras; ahora, busca devolver a Robledo su vitalidad y mejorar seguridad y educación.

Difícil es en Robledo de Chavela (Madrid) encontrar un vecino que no sepa quién es Mario Anselmo de la Fuente. Basta con pasar unos minutos junto a él en la plaza para comprobarlo: saludos, conversaciones improvisadas y algún que otro apretón de manos se suceden mientras toma un café.

No es casualidad. Durante décadas, ese mismo espacio ha concentrado las dos facetas que han marcado su vida. A un lado, el Ayuntamiento que gobernó durante veinte años (del 1995 al 2015); al otro, la panadería que heredó de sus padres y que compaginó con su labor política hasta hace tres años.

"Ha habido días que he llegado a dormir dos o tres horas. En verano entraba a trabajar a las doce de la noche a la panadería y salía a lo mejor por la mañana, a las nueve o diez, y me iba al ayuntamiento", explica De la Fuente en conversación con Madrid Total desde la terraza de la panadería que ahora tiene arrendada.

Pero, aunque el mundo hostelero ya lo dejó (al menos como trabajo), y pese a los 69 años que ya carga a sus espaldas, la política todavía le acompaña. Aún sigue siendo el portavoz del partido con el que comenzó, el PP. Además, también será el candidato por dicha formación en su municipio en las elecciones de 2027.

Unos comicios que espera con ganas e ilusión por volver a recuperar la alcaldía. Esa que volvió a lograr en 2023 y que le quitaron tras una moción de censura unos meses después de haber conseguido el bastón de mando.

"Panadero y cabezón"

De la Fuente nació en Robledo de Chavela en 1957. En la misma plaza donde ha comenzado su día tomándose un café. De ahí también fueron sus padres, sus tíos, sus abuelos. En definitiva, una familia de generaciones y generaciones de robledanos.

Poco antes de nacer él, su padre había montado junto a su hermano el negocio de la panadería. Luego le transmitió esa misma pasión a él. "Yo me iba con mi padre a repartir cuando tenía ocho o diez años. Estaba en el horno con mis padres y con mi tío".

Mario de la Fuente, candidato del PP en Robledo de Chavela en las próximas elecciones. David Morales

Luego, una vez pasó a él, su mujer estaba en el obrador y él atendiendo en el despacho. "Lo tuve que dejar como consecuencia de una cogida de un becerro. En las fiestas me gusta salir a hacer el indio y me rompió el radio".

Ahora sigue haciendo pan y roscones para su familia como hobby. "Es mi vida; mi vicio. En una de las veces que hice el Camino de Santiago, había una panadera, una señora mayor, de unos 70 años, que estaba haciendo la masa. Quise entrar para preguntar cómo lo hacía y acabamos a las cinco de la mañana ahí en la panadería", recuerda.

"Intenté que mis hijos se la quedaran. Pero no quieren. A uno le gusta, pero no quiere. Trabajan en Telefónica y en un hotel. Y en la panadería muchas veces son 12 horas de trabajo. Domingos, en Semana Santa o en verano. Es muy sacrificado", añade.

Su otra pasión, la política, llegó a principios de los años 80, cuando se afilió a Alianza Popular. En 2015, después de 20 años como alcalde, pasó a la oposición. Ese año, Fernando Casado —un excompañero del PP que abandonó el partido y se presentó bajo otras siglas (UPPR)— le arrebató el bastón de mando.

Mario de la Fuente con vecinos de Robledo de Chavela que se acercan a conversar. David Morales

Él mismo reconoce que esas etapas al frente del Ayuntamiento estuvieron marcadas por varias polémicas en cuanto a sus decisiones. "Ser alcalde supone que cada vez que vas al Ayuntamiento no quieres hacer cosas que a lo mejor tienes que hacer. Y yo las hacía. Si se me metía en la cabeza que quería hacer un polideportivo, lo hacía. Tengo una forma de ser bastante cabezona. De hecho, a mí me cantaban una canción en las fiestas que dice: 'Tenemos un alcalde panadero y cabezón'. Y me encanta. Yo soy feliz con lo que he hecho".

Una de las primeras problemáticas que protagonizó fue en 2010, cuando se negó a empadronar inmigrantes en paro, enfrentándose incluso a las indicaciones de la Comunidad de Madrid (por aquel entonces también del PP) y provocando críticas por incumplir la normativa.

"Lo tenía muy claro. Yo en mi negocio tenía gente extranjera: colombianos, brasileños y rumanos. Pero tenían su contrato, sus obligaciones y sus derechos. Yo soy partidario de eso. Fue antes de que naciera el partido de Vox y yo en el Partido Popular lo avisé en su día. No se puede venir a España a vivir del cuento. A España se viene a trabajar", asegura.

La siguiente llegó nada más volver a la alcaldía en 2023. Rebajó las dietas que cobraban los concejales de la oposición por asistir a plenos y comisiones, pasando de 150 euros a 1 euro.

Fue algo que la oposición calificó de represalia política. "Porque para lo que habían hecho anteriormente ya se habían llevado bastante dinero. Se acabó. Es que si tú trabajas y haces un bienestar en el pueblo y encima estás cobrando, lo suyo es que generes eso: riqueza, modernidad, ilusión, ganas... No gastar por gastar".

Y añade: "No me echaría nunca para atrás. Esos pasos los he dado en consecuencia con lo que había pasado. Y lo volvería a hacer otra vez más si llegara el caso. No tengo ningún problema en decirlo, reconocerlo y actuar sobre ello, porque ahora resulta que me dan la razón".

Mario de la Fuente durante la visita de EL ESPAÑOL en una explanada con vistas a todo el pueblo de Robledo de Chavela. David Morales

La última en la que se vio envuelto fue la moción de censura que presentó la oposición en bloque (PSOE, Podemos-IU, UPPR y PRU-Robledo Nos Une) apenas cuatro meses después de que recuperara la alcaldía. "Aquello fue una traición".

"Fue una experiencia bastante dolorosa. Era un equipo muy joven, muy trabajador, implicado, con muchas ilusiones y muchos proyectos. Y se fue todo al garete. Fíjate cómo sería que nosotros en menos de dos meses conseguimos sacar adelante tres plazas de policía, un taxi, nos dieron un coche de policía, estábamos ya negociando para iniciar la modificación puntual de las normas para hacer viviendas sociales y montar una pequeña residencia o una empresa de medicina natural. ¿Qué ha pasado? Pues dónde estamos ahora mismo: un pueblo que no tiene alegrías y que está inmerso en la dejadez y el abandono", cuenta.

Etapa política

Ahora que vuelve a ser candidato a la alcaldía, De la Fuente asegura estar "convencido" de volver a tener la "mayoría absoluta", como antaño. "Yo he hecho política para todo el mundo. Me da lo mismo que fueran de derechas o de izquierdas. De hecho, en mi despacho entraba gente de izquierdas con más sentido común que muchos del partido. Para mí el trabajo no tenía siglas. Mi trabajo era trabajar por y para Robledo. Y el cambio fue bestial".

De la Fuente enumera, así, sus proyectos estrella en su etapa como alcalde, como el saneamiento de las cuentas municipales. "Había una deuda de 550 millones de pesetas (más de 3 millones de euros) y se pagó".

La panadería de Mario de la Fuente está en frente del ayuntamiento, justo en la misma plaza. David Morales

También suma la "mejora de infraestructuras en un 200%": "Robledo salió de una cueva para encontrarse en otro mundo".

Y ahora afirma que su pueblo "ha caído en picado". "De 15 policías, hay 11 o 12. Hemos sacado plazas y no las han cubierto. No van a Madrid a pedir cosas y, si tú no vas a Madrid, no van a venir a ti a darte nada".

"Estar en la oposición es un castigo muy duro, porque tú estás viendo las cosas que están mal y te toman a pitorreo. Nosotros hemos pedido extraordinarios para que se tomen decisiones y no lo han hecho. Llevamos dos años sin presupuestos. Pero al alcalde (Fernando Casado) no le interesa. Y estuvo conmigo 20 años de teniente alcalde, pero aprendió muy poco".

Sus principales objetivos recogidos en el programa electoral serían mejorar la seguridad y la educación. Por eso, jubilarse de la política no es una opción todavía. "No es que sea Dios. No soy tampoco el salvador de nada. Pero yo tengo una ilusión. Yo sé que se puede volver a poner a Robledo en el podio de los mejores ayuntamientos de la zona".