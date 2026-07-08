Metro de Madrid responde a las quejas por el excesivo calor en la Línea 1: ventiladores en los andenes y más revisiones

Las claves

Las claves Generado con IA Metro de Madrid ha reforzado las revisiones de mantenimiento y ha instalado ventiladores industriales en los andenes de la Línea 1 para combatir el calor. El consejero Jorge Rodrigo destacó que se han intensificado las inspecciones de los trenes de la Línea 1, la más afectada por las altas temperaturas. Se invertirán 3,5 millones de euros para mejorar la climatización de 93 trenes de las líneas 1 y 5, actuando sobre 744 equipos de aire acondicionado. La compañía ha adquirido 80 nuevos trenes, parte de los cuales estarán destinados exclusivamente a la Línea 1.

Ante las reiteradas quejas de los usuarios del suburbano desde el inicio del verano, Metro de Madrid ya ha puesto en marcha una serie de medidas "muy importantes" para paliar las molestias por el excesivo calor en los trenes de la Línea 1 del suburbano, con un refuerzo de las revisiones de mantenimiento, ventiladores industriales en los andenes y un plan para mejorar los sistemas de climatización.

"En la Comunidad de Madrid somos conscientes de las molestias que pueden ocasionar las altas temperaturas, sin lugar a duda, y por ello Metro de Madrid está trabajando de forma permanente para mejorar el confort de los viajeros", ha apuntado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en declaraciones a los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Unas declaraciones que llegan después de que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid haya anunciado que llevará este tema a los Plenos de los distritos. En Villa de Vallecas, el PSOE ya ha registrado una proposición, consultada por Europa Press, para instar a la Comunidad de Madrid a que refuerce las labores de inspección, control y mantenimiento de los sistemas de climatización de los trenes de la Línea 1 de Metro.

En este marco, el consejero ha detallado que se han intensificado las revisiones del mantenimiento de todos los coches de la Línea 1 que es la que se encuentra más afectada en este caso. Sobre esto, ha recordado que en hora punta circulan por ella 38 trenes, "en torno a unos 228 vagones".

Cuando se detecta que uno de los aparatos de los aeroconductores de estos vagones no están funcionando, ha explicado, "en el momento oportuno y en el momento en que se puede, se retira para su mantenimiento e intentar solucionar el problema".

Al mismo tiempo se han tomado otra serie de medidas "importantes" como desactivar la puerta automática o instalar 20 sistemas de refrigeración en diferentes andenes, en este caso no sólo de la Línea 1 sino también de la Línea 5.

Igualmente, ha recordado que Metro anunció recientemente una inversión de 3,5 millones de euros para reforzar los sistemas de climatización de 93 trenes del suburbano que circulan por las líneas 1 y 5, dos de las más transitadas de la red con casi 197 millones de viajeros.

En total, se actuará sobre 744 equipos de aire acondicionado instalados en los convoyes, distribuidos entre 47 trenes de la Línea 1 (Pinar de Chamartín-Valdecarros) y 46 de la Línea 5 (Alameda de Osuna-Casa de Campo).

Finalmente, ha recordado que la compañía metropolitana ha comprado 80 nuevos trenes, parte de los cuales van a estar destinados y dirigidos exclusivamente para la Línea 1.