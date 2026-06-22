Crisis de la coalición en Alcalá de Henares: el PP destituye al portavoz de Vox acusado por acoso sexual y laboral

Las claves

Las claves Generado con IA El PP de Alcalá de Henares destituye a Víctor Acosta, portavoz de VOX, retirándole la segunda tenencia de alcaldía y la concejalía de Proyectos Estratégicos y Europeos. VOX critica la ruptura unilateral del acuerdo de gobierno, señalando una represalia política tras votar en contra de una modificación presupuestaria de 68 millones de euros. VOX denuncia la falta de transparencia del PP y asegura que continuará gestionando las áreas asignadas en Distrito II, Ciudad Deportiva Municipal y otras competencias. La formación de Abascal mantiene su disposición a negociar solo aquellas modificaciones presupuestarias estrictamente necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos.

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha criticado de manera rotunda la ruptura unilateral del acuerdo de gobierno por parte del Partido Popular, consumada tras la decisión de retirar la segunda tenencia de alcaldía y la concejalía de Proyectos Estratégicos y Europeos que ostentaba el portavoz de la formación, Víctor Acosta.

La crisis estalla, según el partido de Abascal, tras plantarse VOX ante el intento del PP de aprobar una modificación presupuestaria unilateral de 68 millones de euros, equivalente a un tercio del presupuesto anual.

El grupo municipal garantiza la continuidad de sus funciones en el Distrito II, Ciudad Deportiva Municipal y las áreas de Pilar Cruz y Antonio Peñalver, pero advierte que "no vamos a ser el perro faldero del PP".

Declaraciones de Víctor Acosta

VOX subraya que, a día de hoy, los votos de ambas formaciones siguen siendo exactamente los mismos que tras las elecciones y continúan siendo necesarios para garantizar la estabilidad. "Modificar de manera hostil el reparto del Ejecutivo local cuando las mayorías no han cambiado solo puede interpretarse como una represalia política y un intento deliberado de debilitar a VOX por exigir transparencia", trasladaba Acosta.

Desde VOX sostienen que esta maniobra del Partido Popular se produce tras la firme postura mantenida por la formación en el Pleno Municipal, donde votó en contra de una modificación presupuestaria de casi 68 millones de euros. Según denuncia el partido, el PP pretendía sacar adelante la medida por la vía de urgencia, de espaldas a su socio de gobierno y con fines electoralistas.

El portavoz de VOX, Víctor Acosta, ha declarado que "No vamos a ceder. El Partido Popular llevó esta gigantesca modificación a la Comisión de Hacienda por urgencia, sin mencionar importes ni actuaciones, enterándonos al mismo tiempo que la oposición. Esto es una deslealtad intolerable hacia un socio de gobierno".

Además el portavoz explica que ha intentado negociar con el Partido Popular esta modificación presupuestaria a lo largo de toda la semana pasada, pero que "la alcaldesa Judith Piquet, y el portavoz del PP, Gustavo Severien, solo nos han dado la opción de votarles a favor a esa misma modificación en un pleno extraordinario, sin negociaciones".

Desde la formación recuerdan que el origen del conflicto radica en la alarmante falta de transparencia del Partido Popular, que mantiene bloqueadas las cuentas del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal (CDM), institución que preside el propio Víctor Acosta.

Competencias

A pesar de la ruptura del acuerdo por parte del Partido Popular, el Grupo Municipal VOX afirma que continuará trabajando de manera responsable por los vecinos de Alcalá de Henares en las áreas que le corresponden.

De este modo, Víctor Acosta seguirá al frente de la presidencia del Distrito II y de la Ciudad Deportiva Municipal. Asimismo, los concejales Pilar Cruz y el edil Antonio Peñalver mantendrán intactas cada una de sus respectivas competencias de gestión.

Por último, VOX reitera su política de mano tendida para negociar exclusivamente aquellas modificaciones presupuestarias que resulten estrictamente imprescindibles y necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos de Alcalá de Henares.