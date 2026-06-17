Guía para saber si puedes comprar el abono de Metro si eres de fuera de Madrid: los canarios, los más afectados

Las claves

Las claves Generado con IA Madrid exigirá estar empadronado para poder comprar el abono de transporte, afectando especialmente a estudiantes y trabajadores temporales de fuera de la Comunidad. Solo residentes en zonas limítrofes de Castilla-La Mancha y Castilla y León podrán acceder al abono gracias a convenios específicos. Los canarios resultan los más perjudicados, ya que perderían la bonificación del 75% en los viajes a las islas si cambian su empadronamiento. Las familias numerosas podrán acceder al abono de forma excepcional, y la medida podría modificarse si otras regiones alcanzan acuerdos con Madrid antes de septiembre.

La noticia de que Madrid exigirá el empadronamiento para poder comprar un abono Transporte es probable que ya la hayan leído. Pero, ¿saben realmente cómo les afecta? ¿Quiénes son los más perjudicados? ¿Qué comunidades están exentas? ¿Qué hago cuando mi hijo llegue a estudiar desde Extremadura a la Complutense —o a cualquier otra universidad— el próximo curso? Las dudas son tan razonables como lógicas. Pero vayamos por partes...

Sólo hay dos comunidades (Castilla-La Mancha y Castilla y León) que están exentas, aunque no en su totalidad. Sólo podrán comprar el abono transporte las personas que vivan en las zonas limítrofes con Madrid incluidas dentro de las zonas tarifarias E-1 y E-2 —y recogidas en la página de la Comunidad de Madrid—.

La Comunidad de Madrid deja que las personas de estas zonas puedan acceder porque tienen convenios con Castilla-La Mancha y Castilla y León para que así sea. ¿Y qué pasa con las provincias que no son limítrofes con Madrid? En ese caso, estos estudiantes no tendrán acceso al abono sin empadronamiento, salvo que las mencionadas regiones lleguen a un acuerdo con el ejecutivo de Ayuso.

El resto de estudiantes llegados del resto de comunidades no tendrán derecho a comprar el abono salvo que se empadronen en Madrid. Pero, sin duda, los más perjudicados serán los canarios. ¿Por qué? Porque si cambian su residencia, perderían la bonificación en los viajes con las islas, que actualmente es del 75% tanto en los billetes como en equipajes.

Inmigrantes o trabajadores temporales

En caso de los inmigrantes o de trabajadores temporales ocurre lo mismo. Ninguno de ellos tendrá derecho al abono transporte si no se empadrona en Madrid. Da igual que tu empresa te haya mandado a trabajar un mes a la capital que un año. Todos tendrán que cambiar la residencia si quieren comprar la tarjeta.

La modificación de este reglamento afecta también a las personas que tengan el abono y no estén empadronadas. Todas ellas, en caso de haber perdido la tarjeta, de tener que solicitar una nueva o de renovarla, no tendrán derecho.

La excepción serán las familias numerosas, que “con carácter excepcional”, podrán acceder a la tarjeta de transporte.

Acuerdos

No obstante, la situación puede cambiar antes de septiembre. Ayuso anunció el pasado lunes, coincidiendo con la aplicación de la nueva normativa, que la Comunidad de Madrid está abierta a que otras regiones lleguen a acuerdos para que los universitarios puedan tener abono joven pese a no estar empadronados.

La presidenta, en esa rueda de prensa, también recordó que la ley no es nueva. Que lo único que ha hecho la Comunidad es aplicarla. Y la normativa lo que especifica es que "las tarifas que recojan los distintos abonos sean destinadas a los contribuyentes madrileños. El contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo utilice o no lo utilice".

Aludió también a que la razón del cambio es que el Metro se sigue modernizando y ampliando y que hay que “pagar” las nóminas de los trabajadores de "uno de los mejores transportes públicos del mundo".

Aun así, desde la Comunidad son optimistas. Desde el Consorcio Regional de Transportes, el impacto será "reducido", pues afectaría tan solo al 3,4 % de los usuarios.

Otras regiones

Madrid no es la única región que pide estar empadronado. Castilla y León también exige este requisito para acceder al abono bonificado o gratuito. Y también ocurre en Ceuta y Baleares.

Para acceder al transporte público de Mallorca es necesario acreditar con DNI o certificado de empadronamiento que son residentes.

La última que lo exige es La Rioja, pero sólo para los mayores de 65 años y los jóvenes de hasta 25 años que vivan en municipios de 500 habitantes. No lo pide para obtener el carnet de estudiante y universitario ni para el abono mensual del transporte metropolitano.

Asturias, Cantabria, Murcia y Navarra no piden nada. En Andalucía sólo los que quieran obtener la Tarjeta Joven, que tendrán que acreditar que viven en un domicilio de la comunidad.

En Cataluña, País Vasco y Aragón la política es parecida: no es necesario para obtener la gran mayoría de abonos, pero algunos sí. Y tampoco es necesario en Galicia, aunque en A Coruña y Vigo sí es necesario para obtener los abonos que se solicitan a través de los ayuntamientos.