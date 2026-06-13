La Comunidad de Madrid hace oficial las ayudas de 2.000 euros para titulares de taxis y VTC que adapten sus vehículos

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid ofrece ayudas de hasta 2.000 euros a titulares de taxis y VTC adaptados para personas con movilidad reducida. La convocatoria cuenta con una dotación total de 600.000 euros y el plazo para solicitar las ayudas se abre el 9 de junio. Para acceder a la subvención, es necesario acreditar al menos 200 traslados de personas con movilidad reducida entre enero y octubre de 2026. La solicitud y justificación de la ayuda se gestionará de manera totalmente telemática entre el 1 y el 15 de noviembre.

La Comunidad de Madrid abre este 9 de junio el plazo para solicitar ayudas a taxis y VTC adaptados.

Estas ayudas están destinadas a compensar el incremento de costes que afrontan los titulares de taxis adaptados y vehículos de transporte con conductor (VTC) que prestan servicio a personas con movilidad reducida en la región.

La medida cuenta con una dotación total de 600.000 euros.

Taxis adaptados

El anuncio ha sido realizado por el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante una visita a las instalaciones de Rehatrans, firma que este año celebra su 30 aniversario en Getafe.

Según explicó Rodrigo, estos vehículos requieren una inversión inicial superior, un mantenimiento más especializado y el cumplimiento de requisitos técnicos adicionales, por lo que defendió la necesidad de impulsar medidas que permitan aumentar la oferta disponible y atender la demanda existente.

La convocatoria contempla ayudas de hasta 2.000 euros por beneficiario para titulares de taxis y VTC adaptados de la Comunidad de Madrid.

200 traslados

Las subvenciones estarán vinculadas a la actividad realizada entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026 y, para acceder a ellas, será necesario acreditar al menos 200 traslados de personas con movilidad reducida durante ese periodo.

Una vez finalizado el plazo subvencionable, entre el 1 y el 15 de noviembre los profesionales podrán presentar la documentación justificativa de la actividad y solicitar la compensación económica mediante un procedimiento íntegramente telemático.

Durante la visita, el consejero también conoció la actividad de Rehatrans, una pyme familiar con sede en Getafe que cuenta con 47 trabajadores y trabaja con operadores de transporte, administraciones públicas y grandes flotas especializadas en accesibilidad.