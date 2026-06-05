Confirman la hora a la que se podrán consultar las notas de la PAU 2026 el miércoles 12 de junio: tendrás que identificarte

Las claves

Las claves Generado con IA Las notas de la PAU 2026 en Madrid estarán disponibles el 11 de junio a partir de las 12:00 horas. Cada estudiante debe consultar sus resultados en la web oficial de la universidad pública donde realizó el examen, accediendo con su documento de identidad y la clave de matrícula. En caso de olvido de la contraseña o problemas de acceso, se recomienda contactar con la secretaría del centro o el servicio de atención de la universidad. Tras la publicación de las notas, se abre un breve periodo para solicitar revisiones y comienza la preinscripción universitaria en la segunda quincena de junio.

La cuenta atrás para conocer las notas de la Selectividad 2026 ha comenzado para miles de estudiantes madrileños.

Pero las calificaciones de la convocatoria ordinaria de la PAU 2026 en Madrid recién estarán disponibles el 11 de junio a partir de las 12:00 horas.

El calendario lo fija la Comisión Organizadora de la Evaluación en coordinación con las universidades públicas madrileñas, que son las encargadas de organizar y corregir los exámenes.

Selectividad en Madrid

Dónde consultar resultados

En Madrid no hay una plataforma única para todo el alumnado, sino que las notas se consultan a través de los portales oficiales de las universidades públicas donde cada estudiante realizó la prueba.

Es decir, habrá que acceder a la web de la Complutense (UCM), Autónoma (UAM), Carlos III (UC3M), Politécnica (UPM), Rey Juan Carlos (URJC) o Alcalá (UAH), a través del apartado específico de PAU/EvAU.

Para entrar en el expediente personal será necesario identificarse con el documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte) y la clave o contraseña facilitada en el resguardo de matrícula de la Selectividad.

Una vez dentro, el sistema mostrará la nota de cada examen, la media de la fase general y, en muchos casos, la nota de acceso ya calculada, además de habilitar los formularios para posibles reclamaciones.

Contraseñas o fallos

Si el estudiante no recuerda la contraseña o detecta problemas de acceso, la recomendación es contactar con la secretaría del centro o con el servicio de atención de la universidad donde se examinó.

Sin estos datos no será posible consultar las calificaciones, por lo que conviene revisar con antelación el resguardo de matrícula y los correos enviados por la universidad antes del día de publicación.

Alumnos en 2025 realizando la Selectividad en un aula de la US. E.P.

También es posible que, en los primeros minutos tras hacerse públicas las notas, los portales sufran saturaciones por el volumen de conexiones simultáneas.

En estos casos, las universidades suelen pedir paciencia y recomiendan reintentar el acceso pasados unos minutos.

Revisión

A partir de la publicación de las notas se abre un periodo muy corto para solicitar revisiones de los exámenes con los que el estudiante no esté de acuerdo.

En Madrid, el calendario académico para las solicitudes de revisión es en los días inmediatamente posteriores al 11 de junio, a través de los mismos portales universitarios donde se consultan las calificaciones.

En paralelo, se activa la preinscripción en los grados universitarios, que en la Comunidad de Madrid se extiende durante la segunda quincena de junio en su convocatoria ordinaria.

También existe la posibilidad de realizar la PAU en la convocatoria extraordinaria, tanto para los que suspendieron en la ordinaria como para los que quieran subir nota.