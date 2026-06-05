Confirman el calendario escolar del curso 2026-2027 en la Comunidad de Madrid con vacaciones y días festivos

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid ha publicado el calendario escolar del curso 2026/2027 con fechas de inicio y fin escalonadas según la etapa educativa. El curso comenzará el 7 de septiembre de 2026 para Infantil, Primaria y Educación Especial, y el 8 de septiembre para ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Las vacaciones de Navidad serán del 23 de diciembre al 10 de enero, y la Semana Santa del 19 al 29 de marzo, con varios festivos adicionales durante el curso. El curso finalizará el 18 de junio de 2027 para la mayoría de enseñanzas, mientras que las Escuelas Infantiles y Casas de Niños cerrarán el 31 de julio.

La Comunidad de Madrid ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el calendario escolar para el curso 2026/2027, que ya puede consultarse en la web oficial del Gobierno regional.

El documento establece de forma escalonada las fechas de inicio y fin de las clases en todas las etapas educativas sostenidas con fondos públicos.

El arranque del curso se producirá el 7 de septiembre de 2026 para los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, así como para los centros integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y Primaria.

Un día después, el 8 de septiembre, será el turno de los estudiantes de Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Programas Profesionales, Formación Profesional, Conservatorios Profesionales de Música y Danza, Escuelas de Arte y Escuelas Oficiales de Idiomas, además de los centros integrados de Música y ESO.

Inicio escalonado según enseñanzas

El calendario fija además otras fechas de incorporación según la tipología de estudios. El 9 de septiembre comenzarán las clases en las Enseñanzas Artísticas Superiores, mientras que el 21 de septiembre lo harán los Centros de Educación de Personas Adultas y los alumnos de primer curso de ciclos de Artes Plásticas y Diseño en las Escuelas de Arte.

Este sistema escalonado, habitual en la región, busca organizar de forma progresiva la incorporación del alumnado y el inicio de la actividad lectiva en los distintos niveles educativos.

Vacaciones y festivos del curso

El calendario también detalla los principales periodos no lectivos. Las vacaciones de Navidad se extenderán del 23 de diciembre al 10 de enero, mientras que el periodo de Semana Santa comprenderá del 19 al 29 de marzo.

Además, se han fijado como festivos de carácter general el 12 de octubre, el 2 de noviembre y el 7 y 8 de diciembre. A estos se suman como días no lectivos el 12 y el 15 de febrero, según el calendario aprobado por la Comunidad.

Fin de curso y excepciones por etapas

El final del curso escolar está previsto para el 18 de junio de 2027 en la mayoría de enseñanzas: segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas de Música, Conservatorios, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Arte y Educación de Adultos.

También concluirán ese mismo día los alumnos de 1º de Bachillerato, mientras que los de 2º de Bachillerato finalizarán en fechas adaptadas a la celebración de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y a los procesos de admisión posteriores.

Por su parte, las Escuelas Infantiles y Casas de Niños mantendrán su actividad hasta el 31 de julio, cerrando así el curso en el tramo educativo más temprano del sistema.