Ayuso, a dos días de la llegada del Papa: "La fe es personal", no como el comunismo que se mete "en las cabezas y las almas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno, en la Asamblea de Madrid, a 4 de junio de 2026. Fernando Sánchez / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Ayuso defiende que la fe es una cuestión personal y critica al comunismo por intentar influir en las conciencias, en referencia al inminente viaje del Papa León XIV a Madrid. La presidenta de Madrid reivindica las raíces católicas de la región y asegura que el Gobierno autonómico respeta las tradiciones culturales y religiosas. PSOE y Más Madrid acusan a Ayuso de incoherencia entre sus políticas y los valores cristianos, mientras ella responde tachando sus críticas de "provocaciones". Madrid prepara un amplio dispositivo de movilidad, prensa y servicios para la visita del Papa, que permanecerá en la ciudad del sábado al martes.

La visita de León XIV a España ha irrumpido de lleno en la sesión de control de la Asamblea de Madrid.

A sólo dos días de la llegada del Pontífice, Isabel Díaz Ayuso ha reivindicado las raíces católicas de la región y ha defendido que la fe es una cuestión "personal", algo que, a su juicio, "el comunismo nunca entenderá porque se mete hasta en las cabezas, en las almas".

La presidenta madrileña ha respondido así a las críticas lanzadas desde PSOE y Más Madrid, que han utilizado la próxima estancia del Papa para cuestionar la coherencia entre los valores cristianos y las políticas del Gobierno regional.

"Como no somos todavía, a pesar de sus intentos, una nación laica, sino confesional, y la mayoría de los madrileños manifiestan ser cristianos y católicos, eso es lo que hemos hecho: respetar la verdad y las tradiciones, se tenga o no se tenga fe", ha afirmado Ayuso.

La dirigente regional ha sostenido que España representa "herencia cultural, Occidente, libertad, igualdad y Estado de Derecho" y ha reivindicado que "cada vida importa".

Asimismo, ha insistido en que creer o no creer forma parte del ámbito privado.

"El comunismo nunca entenderá porque se mete hasta en las cabezas, en las almas. Sólo falta que se metan en nuestras camas, en nuestras vidas, como saben hacer ustedes", ha lanzado dirigiéndose a las bancadas de la izquierda.

Ayuso ha defendido que el Ejecutivo autonómico se limita a permitir que "Madrid sea Madrid", preservando unas tradiciones que se reflejan en celebraciones como la Navidad o la Semana Santa.

"Nuestros mensajes son siempre a favor de la vida de esta Comunidad abierta y mestiza porque, además, católica significa universal, como lo es la Comunidad de Madrid", ha señalado.

La presidenta ha asegurado que la región espera "con muchísima ilusión" a León XIV, que permanecerá en Madrid desde el sábado hasta el martes.

La Real Casa de Correos acogerá el centro internacional de prensa, desde el que trabajarán 2.200 periodistas acreditados, mientras que el Movistar Arena se convertirá en uno de los principales puntos de encuentro entre el Pontífice y la sociedad civil.

La Comunidad también ha preparado dispositivos especiales de movilidad, con ampliación de horarios en Metro y facilidades para el transporte, además de reforzar los servicios sanitarios y de emergencias.

Ayuso ha agradecido asimismo la colaboración del sector hostelero madrileño y ha destacado el trabajo de la Consejería de Cultura para mostrar a los visitantes no sólo la capital, sino también el patrimonio histórico y religioso de los municipios de la región.

Choque con la izquierda

El tono más áspero del debate llegó de la mano de las portavoces de PSOE y Más Madrid, que reprocharon a Ayuso utilizar la figura del Papa mientras, a su juicio, mantiene políticas alejadas del mensaje cristiano.

"Llevar dulces al Papa mientras hace la vida imposible al prójimo no sirve de nada, eso es ser un fariseo", le espetó la portavoz socialista, Mar Espinar, quien acusó a la presidenta de personificar "la crueldad".

Ayuso despachó estas críticas calificándolas de "provocaciones de barra de bar" y contraatacó vinculando al PSOE con el caso de Leire Díez. "Su partido montó una trama corrupta para defender al One [Pedro Sánchez] a costa de cargarse la democracia", afirmó.

También la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, utilizó la próxima visita papal para preguntarle qué valores comparte con León XIV.

"Hoy la Iglesia católica está mucho más cerca de la izquierda que de la derecha", sostuvo, antes de afirmar que la izquierda se encuentra "más cerca de los valores cristianos" que un Gobierno que, según denunció, dejó morir "sin médico a 7.291 personas mayores".

La presidenta replicó con ironía a ambas formaciones.

"A ver si ahora nos van a dar lecciones de creencias de ningún tipo", respondió, burlándose de quienes, según dijo, "ahora se ponen como los más capillitas" a las puertas de la visita del Pontífice.