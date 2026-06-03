La Escuela Europea llega a Madrid: bilingüe, para hijos de funcionarios de la UE y abierto a estudiantes de a pie

La iniciativa busca reforzar la internacionalización de la educación pública madrileña, favoreciendo la integración y el uso compartido de recursos entre todo el alumnado del centro.

El proyecto comenzará de forma progresiva, incorporando los dos primeros cursos de Primaria y Secundaria, con enseñanza bilingüe en español e inglés, y posteriormente en francés.

La escuela estará dirigida principalmente a hijos de funcionarios de la Unión Europea, pero también admitirá estudiantes de la Comunidad de Madrid, con prioridad para alumnado de otros países europeos.

El colegio público Cardenal Herrera Oria de Madrid será la sede de la primera Escuela Europea Acreditada de España a partir del curso 2027-2028.

El colegio público Cardenal Herrera Oria, en el distrito madrileño de El Pilar, se prepara para convertirse en la sede de la primera Escuela Europea Acreditada (EEA) de España.

El proyecto educativo arrancará de forma progresiva a partir del curso 2027-2028 y marcará un nuevo modelo de enseñanza internacional dentro de la red pública de la Comunidad de Madrid.

La iniciativa, anunciada por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, supone la culminación de un proceso que comenzó con la propuesta inicial de ubicar esta escuela en el CEIP e IES Ramiro de Maeztu, una opción que fue descartada tras la oposición por parte de la comunidad educativa.

Tras ese rechazo, el Gobierno regional reorientó el proyecto hacia el Cardenal Herrera Oria, cuya candidatura fue impulsada desde el propio centro y respaldada por su equipo directivo, docentes y familias.

Una vez recibido el visto bueno del Consejo Superior de Escuelas Europeas, el organismo encargado de validar este tipo de centros en el ámbito comunitario, el proyecto avanza hacia su implantación definitiva, aunque todavía debe completar varias fases administrativas y de planificación antes de su puesta en marcha.

La nueva Escuela Europea Acreditada estará dirigida principalmente a los hijos de funcionarios de la Unión Europea que, por la naturaleza de su trabajo, se trasladan con frecuencia entre países y necesitan una formación homogénea y reconocible en todo el espacio comunitario.

No obstante, el centro también abrirá sus matrículas a cualquier estudiante de la Comunidad de Madrid, con prioridad para el alumnado procedente de otros países europeos.

Cambio progresivo

El despliegue del programa será gradual. En su primera fase se incorporarán los dos primeros cursos de Educación Primaria y Secundaria, con enseñanzas impartidas en español e inglés, a los que posteriormente se sumarán otros idiomas como el francés.

El funcionamiento de la escuela implicará también una reorganización de los espacios del centro, ya que se estima la incorporación de alrededor de un centenar de nuevos alumnos.

Según la Consejería, estos estudiantes compartirán instalaciones con el resto del alumnado del centro, con el objetivo de favorecer la integración y el uso común de los recursos educativos.

Desde el Gobierno regional destacan que el proyecto nace con la voluntad de reforzar la internacionalización de la educación pública madrileña y de consolidar un modelo flexible, adaptado a la movilidad dentro de la Unión Europea.

Una apuesta que, según señalan, ha sido bien recibida por la comunidad educativa del propio centro.

Con su puesta en marcha prevista para el curso 2027-2028, la Escuela Europea Acreditada del Cardenal Herrera Oria se perfila como un nuevo referente educativo en Madrid y el primer centro de este tipo en todo el país.

Actualmente, hay 13 Escuelas Europeas repartidas por los países que ya participan en este programa: Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Italia, Países Bajos y España.