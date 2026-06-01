Madrid modifica su plan de movilidad para la visita del Papa: cerrarán 7 estaciones de Metro y se ampliará el horario

Las claves

Las claves Generado con IA Siete estaciones de Metro de Madrid cerrarán entre el 6 y el 9 de junio por la visita del Papa León XIV, afectando líneas 2, 4 y 5. El horario del Metro se ampliará hasta las 2:30 de la madrugada y se reforzará la frecuencia de trenes hasta un 125% en las líneas con mayor afluencia. La EMT será gratuita del 3 al 9 de junio y aumentará su flota, al igual que los autobuses interurbanos, para facilitar la movilidad de peregrinos en más de 20 municipios. Un sistema de control dinámico permitirá ajustar en tiempo real los servicios de transporte público según la demanda y las necesidades de seguridad.

La Comunidad de Madrid ha avanzado este lunes una nueva actualización del plan de movilidad diseñado con motivo de la visita del Papa León XIV a la capital, del 6 al 9 de junio, y reduce a siete el número de estaciones de Metro que tendrán que ser cerradas.

En concreto, estarán cerradas desde el inicio del servicio hasta las 14.00 horas las estaciones de Retiro, Banco de España y Sevilla, en la Línea 2; Velázquez, Serrano y Colón, en la Línea 4; y Chueca, en la Línea 5, donde los trenes circularán sin efectuar parada cuando las circunstancias lo requieran.

En cualquier caso, se mantendrán los refuerzos de servicio anunciados, con incrementos de hasta el 125% en la frecuencia de trenes en las líneas con mayor número de usuarios durante las cuatro jornadas. Además, la red ampliará su horario hasta las 2.30 horas del sábado 6 de junio al domingo 7, para facilitar el regreso de los asistentes a la Vigilia con jóvenes que tendrá lugar en la plaza de Lima.

Por su parte, la red de autobuses interurbanos contará con un refuerzo de hasta 128 vehículos adicionales y dará cobertura especial a más de 20 municipios que acogerán a peregrinos, entre ellos Rivas Vaciamadrid, Aranjuez, Fuenlabrada, Leganés, Pozuelo de Alarcón o Collado Villalba.

En el caso de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, será gratuito viajar entre el 3 y el 9 de junio, y se reforzarán tanto las líneas diurnas como la red nocturna, que dispondrá de 36 autobuses más. También se incrementará la oferta en las conexiones con el aeropuerto y se adaptará la red a los desvíos previstos en las zonas donde se celebran los principales actos.

El dispositivo ha sido diseñado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), en coordinación con Metro, EMT, autobuses interurbanos y Cercanías, incorporando medidas operativas que permitirán adaptar el servicio en tiempo real en función de la demanda.

Durante todo el dispositivo se establecerá un sistema de control dinámico del funcionamiento del transporte público que permitirá adaptar el servicio en tiempo real en función de la afluencia de viajeros y de las necesidades de seguridad en cada momento.