Ayuso endulza la visita del Papa con palmeritas de Morata: "España sabe celebrar y aparcar un rato diferencias"

La presidenta Díaz Ayuso acude a una audiencia con su Santidad el Papa León XIV en El Vaticano. CAM

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Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso se reunió en el Vaticano con el Papa León XIV, presentando a Madrid como una región abierta e integradora. Durante la audiencia, Ayuso entregó al Papa la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y productos típicos como palmeritas de Morata y aceitunas de Campo Real. La conversación giró en torno a la próxima visita del Papa a Madrid, la convivencia en una sociedad plural y los desafíos sociales como la soledad y la integración. Ayuso destacó que España es un país capaz de celebrar y encontrar puntos de unión a pesar de las diferencias.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado este lunes su audiencia privada con el Papa León XIV en el Vaticano para trasladarle una imagen de Madrid como una región abierta, integradora y capaz de convivir en la diversidad.

Tras una reunión de cerca de una hora, la dirigente madrileña aseguró que encontró a un Pontífice "con mucha ilusión" por su próximo viaje a España y convencido de la importancia de buscar espacios de encuentro en una sociedad plural.

Ayuso entregó al Papa la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y un libro de edición especial sobre cómo se celebran la Semana Santa y la Navidad en los municipios madrileños.

También le obsequió con una selección de productos regionales, entre ellos las tradicionales palmeritas de Morata de Tajuña, aceitunas de Campo Real y bizcotelas de San Lorenzo de El Escorial.

A la salida del encuentro, la presidenta explicó que no abordaron cuestiones políticas y que la conversación giró en torno a la visita apostólica que León XIV realizará a Madrid, la forma en que se vive la fe en la región y algunos de los grandes desafíos sociales actuales.

"La sensación que me traslada es de mucha ilusión. Creo que es maravilloso y nos viene bien a todos", afirmó.

Según relató, ambos coincidieron en la importancia de preservar la convivencia en un contexto cada vez más fragmentado. "Le he leído en otras ocasiones cuando habla de que en la pluralidad es como nos hemos de encontrar, en la unidad, pero no en la uniformidad. Creo que esa forma de entender la visita nos va a venir muy bien en España", señaló.

La presidenta quiso presentar al Pontífice una imagen de Madrid marcada por la integración y la acogida.

"Queremos que se conozca la vida que nos hemos dado en Madrid. Está habiendo un cambio sociológico importante. Todo el mundo tiene un planteamiento distinto, pero también hay muchas cosas que nos unen", sostuvo.

En ese sentido, defendió que España es un país capaz de encontrar puntos de encuentro pese a las discrepancias. "Somos un país muy alegre. España es un país que sabe celebrar, que sabe aparcar un rato diferencias y celebrar en esa unidad. Creo que eso es lo que vamos a vivir y el mensaje que él se va a llevar", afirmó.

Durante la reunión, Ayuso también trasladó al Papa algunas de sus preocupaciones sobre los retos que afrontan las sociedades occidentales. Citó especialmente la situación de los jóvenes, la integración de los nuevos vecinos que llegan a Madrid, la soledad no deseada y el impacto de las nuevas tecnologías.

"Le he trasladado algunas preocupaciones acerca de los jóvenes, de la integración de Madrid y el saber que somos un lugar que celebra que ciudadanos de tantos rincones vengan a vivir ahora como nunca. Eso es para nosotros la bendición de Madrid", explicó.

La dirigente madrileña también alertó sobre la creciente soledad y los cambios derivados de la inteligencia artificial. "Todos estos desafíos son compartidos, pero a nosotros nos preocupa sobremanera porque somos conscientes de que mucho de lo que nos ocurre es porque cada vez somos sociedades más pequeñas, hablamos menos entre nosotros y estamos más solos", señaló.

A su juicio, la respuesta pasa por reforzar los vínculos comunitarios. "Vivir en Madrid de esa manera, en comunidad y contando unos con otros, es fundamental para encontrar la mayoría de las respuestas a muchas de las crisis que tenemos", concluyó.