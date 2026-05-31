Confirman la apertura de un macrocomplejo comercial en el norte de Madrid: 40.000 m2 de parcela y 200 nuevos empleos

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Las claves Generado con IA Colmenar Viejo contará con un macrocomplejo comercial, Alerce Park, en una parcela de 40.000 m2 junto a la estación de Renfe. El centro generará más de 200 empleos directos y atenderá a un área de influencia de más de 150.000 personas. Más del 85% de la superficie ya está comprometida con operadores, incluyendo dos supermercados principales y firmas como Action, Müller o Guaw’s. El proyecto prioriza la sostenibilidad y la accesibilidad, contará con más de 500 plazas de aparcamiento y busca dinamizar la economía local.

Colmenar Viejo ya no es aquel pueblo de la sierra que recordaban los más veteranos. En apenas veinticinco años, el municipio ha pisado el acelerador hasta duplicar su población, rompiendo la barrera de los 60.000 habitantes y situándose entre las diez localidades que más crecen de toda España.

Con semejante aluvión de nuevos vecinos, la demanda de servicios se ha disparado, y para dar respuesta a ese 'hambre' de consumo llega Alerce Park, el nuevo pulmón comercial que promete cambiarle la cara de forma definitiva a la zona sur de la localidad.

El proyecto, que ya cuenta con la preceptiva licencia de obras, se levantará sobre una parcela consolidada de 40.000 metros cuadrados estratégicamente situada junto a la estación de Renfe.

Con más de 14.500 metros de superficie bruta alquilable, el centro nace con el objetivo de dar servicio no solo a los colmenareños, sino a un área de influencia que supera las 150.000 personas en los municipios aledaños.

Las máquinas entrarán próximamente en el terreno con la vista puesta en una inauguración que se prevé para finales de 2027.

Lo más llamativo de este nuevo desarrollo es que nace con los deberes prácticamente hechos. A pesar de que todavía falta tiempo para el corte de cinta, el parque ya tiene comprometido más del 85% de su superficie con distintos operadores.

El "gancho" principal será dos supermercados de primer nivel que actuarán como locomotoras del espacio, garantizando una afluencia diaria de unos 5.000 clientes.

Junto a ellos, firmas como Action, Müller o Guaw’s terminarán de configurar una oferta comercial variada que busca evitar que el vecino tenga que coger el coche para salir del municipio a por lo básico.

Más allá del escaparate, el proyecto presume de una hoja de servicios adaptada a los nuevos tiempos. Bajo los estándares de eficiencia energética y sostenibilidad, el diseño aspira a obtener la certificación BREEAM “Muy Bueno”, priorizando la accesibilidad y la movilidad.

Contará con más de 500 plazas de aparcamiento y accesos amplios para que la experiencia de compra no se convierta en una odisea.

Según explica Borja Arambarri, director de Desarrollo y Expansión de Alerce, este espacio es un paso fundamental en su estrategia para cubrir la necesidad de superficie comercial en zonas con un potencial de crecimiento tan explosivo como el de Colmenar.

Pero lo que más celebran en los despachos del Ayuntamiento es el impacto que la inversión tendrá en el mercado laboral local. Se estima que el centro generará más de 200 empleos directos, lo que supondrá una importante dinamización económica para el barrio de La Estación.

En palabras de Jorge Domínguez Jiménez, segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, esta inversión permitirá dotar de nuevos servicios de proximidad a una zona residencial que no para de sumar familias a su padrón.

Este desembarco en el norte de la región no es un movimiento aislado para Alerce Real Estate, que parece haber encontrado su nicho en los nuevos desarrollos madrileños. El proyecto de Colmenar Viejo se suma a otras operaciones de calado, como el parque comercial de Aranjuez, que ya está en fase de obras desde julio de 2025, o la reciente compra de una parcela comercial en Valdecarros.

Madrid sigue ensanchando sus costuras hacia la periferia y los parques comerciales se han convertido en la pieza clave para vertebrar la vida de unos barrios que, hasta ahora, solo tenían casas.