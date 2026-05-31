Christian Gálvez, de "enfadarse con Dios" a ser la cara del Papa en el Bernabéu: "Gracias a mi mujer y al amor, recuperé la fe"

Las claves

Las claves Generado con IA Christian Gálvez presentará junto a su esposa, Patricia Pardo, el acto central de la visita del Papa León XIV al estadio Santiago Bernabéu el 8 de junio. El presentador reconoce que recuperó la fe gracias a su mujer y al amor tras un periodo de crisis personal y espiritual marcado por rupturas y pérdidas. Gálvez destaca que su faceta más importante actualmente es la de padre, valorando la paternidad como el mayor logro de su vida. Afirma sentirse en paz y feliz con su etapa actual, presentando 'La Tarde de Telemadrid' y habiendo superado momentos difíciles en lo personal y profesional.

Christian Gálvez (Móstoles, 1980) responde rápido. Más rápido que cuando habla de televisión. Casi como cuando formulaba las preguntas del famoso programa que presentaba: Pasapalabra. No necesita pensar demasiado sus respuestas. Es conciso. Lo tiene todo muy claro.

El presentador atraviesa una etapa que resume con dos palabras: "Estoy en paz". Habla abiertamente de todo lo que le hace "feliz" en estos momentos: ser padre, su nueva etapa laboral y su fe.

Dentro de unos días también se convertirá, junto a su mujer, la también presentadora Patricia Pardo, en una de las caras de la visita del Papa León XIV a Madrid. Ambos conducirán el acto principal del estadio Santiago Bernabéu el próximo 8 de junio, uno de los eventos más destacados de la agenda del pontífice en la capital.

De todo ello, conversa con Madrid Total desde su nueva 'casa', el plató donde cada día desde octubre presenta La Tarde de Telemadrid. Aunque también lo hace sobre lo que hubo antes y todo lo que ha ido dejando atrás en los últimos años: una mediática ruptura de pareja, crisis de fe y algunas decisiones determinantes.

Y es que, aunque la mayoría todavía le identifica con el rosco de Pasapalabra, lo cierto es que detrás del presentador hay muchas más versiones: el estudiante de Magisterio y Filología Inglesa que nunca terminó la carrera, el apasionado de Leonardo da Vinci —sobre el que ha escrito varios de libros de los aproximadamente 20 que tiene publicados— o el joven que quiso ser actor antes de terminar dedicándose a la comunicación.

Pregunta.- ¿Cómo acaba alguien que iba para profesor o filólogo dando un giro hacia la tele?

Respuesta.- Estaba haciendo Educación Primaria (en la Universidad Complutense) y en el último curso apareció por primera vez el tren de la tele. Era un tren que yo sabía que podía ser el único que pasara en mi vida. El tren de la facultad pasa tantas veces como puedas permitirte matricularte. Y cogí el tren de la tele. Lo que pasa es que no me bajé nunca.

Me picó la curiosidad por el tema de la filología porque, gracias al inglés que mis padres habían podido pagarme durante toda mi vida de pequeñito, pude acceder a Caiga quien caiga, cuando era el único que no tenía el título de periodismo. Solo tenía el idioma como elemento diferenciador. Inicié estudios, pero no acabé ninguno.

Christian Gálvez en los estudios de Telemadrid. Cristina Villarino

P.- Su faceta de experto de Leonardo da Vinci (designado como especialista e investigador por el Leonardo DNA Project en 2017) es quizá de las menos conocidas. ¿De dónde viene?

R.- Tiene que ver más con la curiosidad y con la pasión que me suscitaba el personaje. Y es verdad que cuanto más leo y más intento aprender, descubro que menos sé.

Al final, estamos hablando de intentar acercarnos a la genialidad, no desde un pedestal inalcanzable, sino desde una supuesta jerarquía horizontal, donde podemos enseñar que los genios están al alcance de las manos.

P.- ¿Hay alguna de estas facetas con la que ya no se sienta identificado?

R.- Hay algo que siempre corrijo: en Internet pone que soy presentador, escritor y actor. Yo no soy actor.

P.- Bueno, sí que ha hecho alguna cosa (como apariciones en series de televisión como Médico de familia, La casa de los líos o Al salir de clase).

R.- Sí, pero hace 25 y 30 años. Y precisamente era tan mal actor, que terminé siendo presentador de televisión. No sé cómo seré de presentador de televisión, pero te puedo asegurar que como actor era malísimo.

Pero claro, como actor empecé con 15 años, tengo 46. O sea que yo no soy actor y me parece que el mundo de la interpretación tiene una preparación y tiene un compromiso con esa profesión que yo no tuve jamás.

Reunión de contenidos con el subdirector del programa, Mario Caballero (normalmente es con la directora, Estefanía Camarasa), en el camerino media hora antes de empezar La Tarde de Telemadrid. Cristina Villarino

P.- ¿Fue como un experimento?

R.- Es que yo quería ser actor, pero no tenía ni la aptitud ni la actitud. Entonces era muy complicado.

P.- Al final, ha estado trabajando presentando diversos programas de Mediaset durante la mayor parte de su carrera. Pasapalabra es en el que más tiempo estuvo (de 2007 a 2019). ¿Le siguen conociendo como "el de Pasapalabra"? ¿Es una molestia o un halago?

R.- Ahora me dicen "mira, el que escribe sobre Jesucristo", "mira, el de Pasapalabra" o "mira, el de La Tarde", porque cuando salgo por Madrid la gente también hace mucha referencia a este programa, cosa que me encanta. Y yo siempre digo que yo no tengo miedo a que me encasillen en nada. Bendito encasillamiento, sea cual sea.

Yo creo que tengo una vida que hace muchísimos años no pensé que iba a tener. Mi vocación era la de maestro. Y al final me derivó en esto de la tele. Y si la gente me quiere conocer por el del rosco, por el de los libros, por el de Leonardo o por el de La Tarde, bienvenido sea. Que la gente me coloque donde quiera.

P.- El rosco que parece que ya no va a estar más. Una sentencia del Tribunal Supremo ha fallado que el programa debe cesar la emisión de este formato. ¿Cómo se tomó esta noticia?

R.- No creo que eso se vaya a perder. No sé cómo va a salir. Yo me quedé igual de sorprendido y no sé por dónde van a ir los tiros, pero no creo que se pierda.

P.- Ahora está Telemadrid haciendo un programa muy distinto a lo que ha hecho antes. ¿Le ha costado adaptarse?

R.- No, no me costó poco ni tampoco me costó mucho. Es verdad que tenía cierto temor y mucha responsabilidad a la hora de corresponder la confianza que había depositado esta cadena en mí para hacer un formato que no había hecho jamás y en un directo que no había hecho jamás. Había hecho directos, como en su momento Tú sí que vales o galas, pero no a la hora de llevar un magazine.

Es verdad que yo estaba en mi casa, no tenía intención de volver a la tele tan pronto porque estaba en un barbecho que yo había decidido tomarme para poder cuidar de mi peque. Pero cuando me llamaron de la cadena para ofrecerme esto, me pareció muy valiente por su parte y muy generoso. Me llamó mucho la atención que hubiese directivos de cadenas que se fijaran en el chico que había hecho durante toda su vida concursos para hacer otra cosa completamente diferente y además en directo.

Entonces me lo contaron tan bonito y con este punto que tiene también Telemadrid de lo social, que dije: "Voy a hacerlo con respeto". Te mentiría si te dijera que sin miedo. Con un poquito de miedo. Pero me gusta mucho lo que hago.

El presentador tiene decorado el camerino con multitud de estampitas, dibujos de su hijo, fotos, notas y algunos libros. Cristina Villarino

P.- ¿Ha descubierto que quizá le gusta más esto?

R.- A mí me gusta comunicar. Me gusta estar cerca de la gente. Y este programa me permite estar muy cerca, pero también, gracias a Dios, todos los concursos que he podido hacer. Yo creo que tiene que ver más con ese cara a cara. Y eso tiene una tradición continuista de toda la tele que venía haciendo.

P.- ¿Se siente menos presión? Supervivientes o Pasapalabra eran mucho más nacionales. Esto es algo más local, de Madrid.

R.- La presión es la misma porque tienes una responsabilidad. Cuando vas a presentar un libro y tienes a 20 personas o a 400. ¿Es menos presión que sean 20? No, los 20 están ahí y te están eligiendo a ti. Estás viendo las caras de las 20 personas a las que no les gustas o no están de acuerdo con lo que estás contando. Todo tiene sus más y sus menos; no dista tanto.

Fíjate que estuve muchos años haciendo televisión y luego, durante un tiempo, antes de entrar en Caiga quien caiga y en Pasapalabra, estuve trabajando en una juguetería y al final me encontré con lo mismo. Con una repercusión menor, pero te encuentras con los mismos premios y las mismas cicatrices.

P.- En unas pocas semanas tiene otro evento que se sale de lo que está acostumbrado a hacer también: presentará el acto del Papa en el Bernabéu. ¿Cómo lo afronta?

R.- Con mucha gratitud, con mucha responsabilidad, con un honor inconmensurable y también con cierto nerviosismo. Porque queremos que salga bien. Nos ha confiado la tarea el Arzobispado de Madrid.

Además, yo soy madrileño, que me encanta, y trabajo en la cadena de mi región. El Papa viene a mi ciudad y además tengo la oportunidad de poder hacerlo y compartirlo con mi mujer, con la mujer que amo, que fue la que me condujo otra vez al camino de la fe. Entonces es que no se puede pedir más. Yo creo que solo se puede dar gracias.

El plató de La Tarde de Telemadrid. Cristina Villarino

P.- ¿Le condujo otra vez? ¿Había dejado de ser creyente?

R.- Yo fui creyente. Me enfadé muchísimo con Dios. Estuve a punto de firmar la apostasía. No lo hice. No me preguntes por qué, pero no terminé haciéndolo. Pero sí tuve los papeles. Y en el momento en el que yo conocí a mi mujer, había perdido la fe en muchísimas cosas: la fe en el amor, en la amistad, en el trabajo, en mí mismo, en Dios... La había perdido tiempo antes y, gracias a mi mujer, gracias al amor, volví a recuperar la fe en todo.

P.- ¿Por qué tenía perdida la fe?

R.- Porque se juntaron muchísimas cosas. Primero, la pérdida de Pasapalabra, que es un momento en el que tienes esas dudas porque llevas toda una vida haciendo una cosa y de repente, de un día para otro, dejas de hacerlo. Te invaden los miedos, las inseguridades. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué va a ser de mí? ¿Y qué sé hacer? ¿Qué no sé hacer? Todo ese tipo de cosas.

Luego llegó la pandemia. Perdí familiares. Y luego la ruptura. Yo quería ser padre y, después de la pandemia, yo creo que fue un cambio de paradigma en cuanto a que podría haberme quedado yo en el sitio y no conseguir el propósito de mi vida. Lo que más deseaba en este mundo era ser padre. Entonces, pues al final hubo una ruptura, una ruptura, además, comentada por todo el planeta, a favor o en contra. Pero yo lo que quería era ser papá.

Y ya sabes que con las rupturas pasa de todo: hay gente que se suma, hay gente que te resta y gente que desaparece... Y al final, bueno, pues hay veces que te sientes solo, incomprendido, todo el rato te sientes juzgado... Y al final ella llegó en el momento más complicado de mi vida.

P.- ¿Y ahora cuál es su relación con la fe?

R.- Pues siempre digo que el amor y la fe no se esconden. Y yo no la escondo.

P.- Ahora están surgiendo muchos jóvenes en redes sociales predicando el catolicismo, hay numerosos eventos vinculados a la fe cristiana, hablan de ello artistas como Rosalía en sus nuevas canciones... ¿Cree que se está poniendo de moda creer en Dios?

R.- No creo que tenga que ver con una moda. Yo creo o me gusta pensar que tiene que ver con la pérdida del pudor y de la vergüenza. Creo que antes lo punk rock era ser ateo y ahora lo punk rock es ser creyente. Que habrá procesos de conversión, por supuesto, como el mío. Y lo digo públicamente, no me cuesta nada reconocerlo.

Pero creo que tiene más que ver con que la gente tenga vergüenza por sus círculos, por sus entornos, por los de afuera, de decirlo abiertamente. Y yo creo que no se trata de enarbolar una bandera constantemente, pero creo que dice mucho y muy bueno de la gente que es creyente.

Christian Gálvez durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

P.- No solo es la primera vez que hace algo como lo del Bernabéu, sino que además es la primera vez que trabaja con su mujer. ¿Cómo lo llevan?

R.- Maravillosamente bien. Nos han ofrecido en más de una ocasión trabajar juntos. Y nos han ofrecido muchísima pasta por trabajar juntos y siempre hemos dicho que no.

Esto lo hacemos por dos motivos: uno, porque es un trabajo no remunerado. No cobramos absolutamente nada, ni lo hubiéramos hecho. Y dos, porque ella es la que me devolvió la fe. Entonces creo que no hay mejor pareja de baile que mi mujer para un acto como este. Creo que los dos lo vivimos desde el mismo lugar.

Y el hecho de poder disfrutar de la ciudad, de la comunidad religiosa de Madrid, el hecho de poder disfrutar del Bernabéu y con el Sumo Pontífice juntos como pareja, no solo como presentadores; es histórico y creo que es irrepetible.

P.- Hemos hablado de su fe, de su trabajo, de su pasión por Da Vinci... Después de tantas etapas distintas, ¿cuál diría que define más al Christian de hoy?

R.- La de papá.

P.- Ha contestado sin titubear. Lo tiene clarísimo.

R.- Hombre, pero vamos, la de papá.

El detrás de las cámaras de La Tarde de Telemadrid momentos antes de empezar el programa. Cristina Villarino

P.- La paternidad era algo que siempre había querido, ¿pero qué pasó cuando dejó de ser solo una ilusión y se convirtió en realidad?

R.- Mira, en el momento en que tu mujer te dice "estamos embarazados", conoces el verdadero y profundo significado de dos palabras: amor y temor. Porque ya amas a una persona que todavía no conoces y ya temes que le pase algo a una personita que todavía no conoces. Y es lo mejor que te puede pasar en la vida. No lo cambio por nada.

P.- ¿Le gustaría que su hijo siguiera sus pasos?

R.- Me gustaría que mi hijo fuera feliz. Hay una cita maravillosa que me encanta de un filósofo alemán, Goethe, que dice: "Solo le podemos dejar dos cosas a nuestros hijos. Una son raíces y la otra son alas". Pues que vuele libre.

P.- Pero imagino que algo de ilusión sí les haría, ya que tanto usted como su mujer se dedican a lo mismo.

R.- Le diríamos los pros y los contras y que él se tropezara por el camino también. Como papá y como mamá, le enseñaríamos a tropezarse cada vez un poquito mejor. Pero si en un momento determinado encuentra la vocación ahí, no seremos nosotros los que le digamos que no.

P.- ¿Ahora, tras esa ruptura con su vida anterior, en qué etapa está?

R.- Estoy en paz. Estoy feliz. Estoy muy a gusto con lo que hago y, sobre todo, porque he tenido la posibilidad de elegir dónde quiero estar.

P.- ¿Y qué etapas le quedan aún por vivir?

R.- Todas. Aquí no termina el camino; empieza la consecución del propósito de este. Y en este caso es mi peque. Es mi familia. Entonces está todo por venir. Es todo por y para él y para la familia. Eso es lo bonito, que queda todo.