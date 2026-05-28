Ayuso sube la apuesta para 'captar' médicos: anuncia un plan de vivienda asequible con alquileres más baratos

Ayuso durante la visita de la finalización de las obras del 12 de Octubre.

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid lanza el Plan Vive Sanitario para facilitar viviendas de alquiler asequible a médicos menores de 35 años. El programa reservará unas 120 viviendas cerca de hospitales en San Sebastián de los Reyes para profesionales sanitarios. La medida busca atraer y retener talento médico ante la escasez de profesionales en Madrid y la competencia con otras regiones. Esta iniciativa forma parte del Plan de Choque de Vivienda, que prevé promover más de 70.000 viviendas protegidas durante la legislatura.

La guerra entre comunidades autónomas para captar médicos suma un nuevo frente: la vivienda.

Ante la falta de profesionales sanitarios y las dificultades para cubrir plazas, especialmente en determinadas especialidades y zonas, los gobiernos autonómicos llevan meses activando todo tipo de incentivos para resultar más atractivos para los facultativos.

Desde contratos indefinidos y mejoras salariales hasta pluses económicos o facilidades de conciliación. Ahora, la Comunidad de Madrid añade un nuevo elemento a esa competición: alquileres asequibles cerca de hospitales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves el nuevo Plan Vive Sanitario, una iniciativa destinada a atraer y retener talento médico facilitando el acceso a viviendas en alquiler a precio asequible para profesionales sanitarios menores de 35 años del sistema público madrileño.

Ayuso ha avanzado esta medida durante su intervención en el encuentro informativo La España vertebrada, Comunidad de Madrid, organizado por el diario El Mundo, donde ha defendido la necesidad de reforzar la capacidad de la región para competir con otras autonomías en la captación de profesionales.

El programa, desarrollado mediante colaboración público-privada, arrancará en San Sebastián de los Reyes con la próxima licitación del Plan Vive. Allí está prevista la construcción de cerca de 1.000 viviendas, de las que unas 120 estarán reservadas específicamente para este colectivo sanitario.

Desde el Ejecutivo autonómico sostienen que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para los jóvenes profesionales al inicio de su carrera, especialmente en grandes ciudades como Madrid, donde el precio del alquiler continúa tensionado.

El Gobierno regional considera que facilitar el arraigo de estos trabajadores contribuirá también a mejorar la cobertura de plazas, favorecer la continuidad asistencial y reforzar la calidad del sistema público de salud.

La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Choque de Vivienda impulsado por la Comunidad de Madrid para aumentar la oferta de alquiler asequible. Según los datos del Ejecutivo autonómico, durante esta legislatura se promoverán más de 70.000 viviendas con algún tipo de protección pública.

De ese total, 14.000 corresponden al Plan Vive, con especial implantación en el sur metropolitano, donde el Gobierno madrileño prevé superar las 4.500 viviendas. Hasta el momento, la Comunidad asegura haber entregado ya 5.785 inmuebles y mantiene otras 5.939 en distintas fases de desarrollo.