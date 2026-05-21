Ayuso da luz verde al proyecto de ampliación del Hospital Gregorio Marañón: 175.000 m2 nuevos, 1.200 camas...

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid invertirá 450 millones de euros en la ampliación y modernización del Hospital Gregorio Marañón. El proyecto sumará 175.000 metros cuadrados, con cuatro nuevas torres de hospitalización, hasta 1.200 camas y más de 400 salas de consultas. La reforma incluirá tecnología de precisión, digitalización y áreas especializadas para urgencias, farmacia, radioterapia y medicina traslacional. El hospital destaca por sus avances en medicina, como trasplantes pioneros y cirugía avanzada, y cuenta con más de 8.000 profesionales y 40.000 intervenciones anuales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado hoy el proyecto de modernización y ampliación del Hospital Universitario Gregorio Marañón en el que el Gobierno regional invertirá 450 millones de euros. “Queremos que cuando se hable de los mejores hospitales, de prevención, cribados, trasplantes, unidades de referencia nacional, investigación, esperanza de vida, terapias avanzadas o atención a pacientes con ELA, ojalá todo el mundo coincida en que lo mejor está en la Comunidad de Madrid”, ha enfatizado.

Como ha explicado la presidenta, el nuevo Marañón sumará 175.000 nuevos metros cuadrados nuevos en cuatro torres de hospitalización (dos de ellas nuevas), albergando 838 habitaciones individuales, con capacidad de alcanzar hasta 1.200 camas, superará las 400 salas de consultas; hospitales de día polivalentes, 12 salas para intervenciones y más de un centenar de puestos para pacientes críticos.

Asimismo, los más de 6.000 metros cuadrados del nuevo servicio de Urgencias se convertirán en un espacio dinámico altamente especializado para la atención de los enfermos más vulnerables, y estará estructurado en torno a circuitos rápidos y tecnología de precisión para actuar con la máxima eficacia en casos de ictus, infartos y otras emergencias vitales, ayudando a reducir los tiempos de respuesta.

Nuevo Gregorio Marañón

La primera fase ya ha comenzado, después de que el Consejo de Gobierno aprobara la semana pasada 61 millones de euros para unas obras que permitirán construir tres nuevos edificios de Farmacia, Radioterapia y Medicina Traslacional, espacio donde se unen asistencia, investigación y fabricación de soluciones para enfermedades raras o patologías de altísima complejidad.

Por su parte, la segunda fase comprenderá las dos primeras torres de hospitalización, un nuevo bloque para las Urgencias, Psiquiatría y áreas de diagnóstico por imagen, mientras que la tercera y última se completará con un bloque ambulatorio y de consultas externas y otro para docencia, con dos nuevas torres de hospitalización.

Díaz Ayuso ha destacado que estas “instalaciones de vanguardia” ofrecerán la máxima comodidad a pacientes y profesionales”, con la más alta tecnología y una “medicina de precisión, anticipada y personalizada” que garantice los mejores tratamientos minimizando el tiempo de ingreso.

Digitalización para el cuidado

La reforma del Gregorio Marañón incorporará los últimos avances en digitalización para monitorizar los procesos asistenciales y garantizar el cuidado y la seguridad del paciente, ayudando a los profesionales a tomar decisiones personalizadas. En este sentido, Díaz Ayuso se ha referido a desafíos como el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población y la cronificación de determinadas enfermedades, aspectos por los que, a su juicio, la tecnología sanitaria es una “gran oportunidad” para afrontarlos.

Nuevo Gregorio Marañón.

Estas nuevas tecnologías, en su opinión, están cambiando la forma de prevenir, diagnosticar y curar, con la Inteligencia Artificial, le telemedicina o la cirugía avanzada como algunos ejemplos para anticiparse a enfermedades y complicaciones, ofrecer tratamientos y atender a cada vez a más pacientes con un seguimiento preciso.

40.000 intervenciones

La presidenta madrileña ha subrayado que en el Hospital público Gregorio marañón trabajan 8.000 profesionales que “curan, cuidan, enseñan e innovan gracias a su vocación de lucha por la vida”, con un balance de 40.000 intervenciones y procedimientos quirúrgicos al año, más de 300 trasplantes,

Algunos de los grandes hitos de este centro de referencia, como ser el primero en España en realizar un trasplante cardiaco infantil con incompatibilidad sanguínea, y el primero del mundo en combinar esta técnica con una donación en asistolia; pionero a nivel nacional en un trasplante parcial de corazón y un cateterismo linfático, o referencia mundial por disponer de un quirófano híbrido con impresión en 3D que permite la fabricación de productos sanitarios durante la operación.