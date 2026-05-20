Más Madrid firma la paz: Mónica García será la candidata en la Comunidad y Emilio Delgado irá al Congreso

La lista de unidad refuerza la posición de Más Madrid de cara a las próximas elecciones, con el objetivo de disputar la Presidencia de la Comunidad a Isabel Díaz Ayuso.

El acuerdo pone fin a una crisis interna surgida tras discrepancias sobre el modelo de primarias y la participación de militantes y simpatizantes.

El portavoz adjunto Emilio Delgado ocupará el tercer puesto en la lista autonómica y será uno de los referentes para una futura candidatura al Congreso de los Diputados.

Más Madrid ha alcanzado un acuerdo interno y presentará una lista única encabezada por Mónica García para las primarias de la Asamblea de Madrid.

La lista de Más Madrid para las primarias de la Asamblea de Madrid estará encabezada por la ministra de Sanidad, Mónica García. Además, el segundo puesto estará ocupado por la actual portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, y el portavoz adjunto, Emilio Delgado, se encuentra en el tercer puesto.

Según han trasladado a Europa Press fuentes de la formación, el partido ha alcanzado un acuerdo para cerrar su crisis interna y presentar una única lista en la que finalmente será Mónica García quien se batirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como cabeza de una lista "acordada con las distintas sensibilidades" dentro de la formación.

El acuerdo fija la mirada también en la política nacional y sitúa a tres nombres como "referentes" en una hipotética lista al Congreso de los Diputados -Más Madrid concurrió en 2023 bajo la coalición Sumar-.

Se trata de la actual diputada en la Cámara Baja Tesh Sidi, el portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, y Emilio Delgado.

El acuerdo ha llegado después de que ambas partes volvieran a sentarse la semana del 2 de mayo y bajara la intensidad del choque que se abrió tras la III Verbena del partido en la que Mónica García anunciaba que quería volver a ser candidata a la Presidencia regional en 2027, una posibilidad que también barajaba Delgado desde hace más de un año.

Conversaciones y ofertas

Consideran desde Más Madrid que esta lista de unidad ha hecho salir al partido "fortalecido" tras haberse "demostrado en la negociación" que en la formación regionalista "cabe todo el mundo". "Estamos listos para pelear la Presidencia de la Comunidad de Madrid y revalidar el gobierno de coalición", han apostillado.

Desde el partido han comentado que el plazo de inscripción de candidaturas será del 1 al 15 de junio, que derivará en la publicación de las definitivas el 19 de junio, cuando se conocerá si la lista de unidad de Mónica García tiene rival. Ya en julio, del 4 al 6, se procederá a las votaciones, cuyos resultados se publicarán el día 8.

Diversas fuentes habían señalado a principios de mayo a Europa Press que ambos bloques ya habían mantenido conversaciones antes de la Verbena y que hacía tiempo ya que analizaban la situación interna del partido. Desde el entorno de la ministra ya habían apuntado que se habría ofrecido a Delgado un puesto alto en la lista a la Asamblea, así como opciones nacionales.

Sobre este segundo escenario se había conjeturado en los medios de comunicación desde que Delgado mostrase su voluntad de encabezar la lista de Más Madrid frente a Ayuso. Entonces perfilaba algunas diferencias en el enfoque del partido y su estrategia a nivel nacional, planteando si era mejor acudir por separado o enmarcado en Sumar. La atención nacional llegaba, sobre todo, desde que celebrase junto al portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, el acto 'Disputar el presente para ganar el futuro'.

Choque por las primarias

Se cierra con este acuerdo la crisis que estallaba a final de abril, cuando lo que era una tensión soterrada dentro de la organización saltaba a los medios tras un encontronazo entre Delgado y García en un programa de televisión, estando él presencialmente y ella en conexión desde el Ministerio.

En este cruce, Delgado apelaba a quienes serían electores en el proceso de primarias, apostando porque fueran todos los simpatizantes, mientras que García reclamaba que fueran los militantes.

Esta diferencia entre militantes y simpatizantes se aprobó en los Estatutos de la formación refrendados en 2025. Para tener la militancia, es requisito imprescindible haber participado en tres actividades reconocidas en el último año.

Los militantes tendrán derecho a voto en todos los procesos de primarias, mientras que los simpatizantes tendrán derecho a voto solo en las primarias para los municipios que tengan más de 500.000 habitantes o las asambleas en las que participen más de 50 personas. Esto implica que las autonómicas estarían reservadas para los primeros.

Frente a esta limitación, Delgado apostaba por arrancar con un "enorme movimiento democrático que ilusione, que desborde y que sea lo más participativo posible". Es por ello que trasladaba que le gustaría "que pudiera seguir votando en Más Madrid toda la gente que ha venido haciéndolo con normalidad durante todos estos años y que no se le limitara a nadie el derecho al voto". Planteaba, veladamente, que no fueran solo los militantes.

Frente a ello, García sacaba pecho de la "mejor militancia" que es la que "se recorre los municipios, los barrios, la que pone mesas, la que va al puerta a puerta, la que organizó una verbena en la que acudieron miles de personas".

Este momento televisivo desataba un aluvión de atención informativa que situaba la crisis interna del partido como el tema central de la semana. Algo reprochado por Mónica García, quien buscaba que el foco se situara en el real decreto de vivienda impulsado por Sumar y tumbado en el Congreso.

"Esto no es un debate que tengamos que tener aquí, frente a las cámaras. Creo que es un debate que hemos tenido ya en nuestra organización", remarcaba la ministra de Sanidad en los pasillos de la Cámara Baja pocos días después del encontronazo e insistía entonces en la importancia de la militancia, destacando que ella no vota en las primarias de otros partidos.

Precisamente desde la formación regionalista se ha trasladado en reiteradas ocasiones que la vida interna del partido no suele tener foco informativo y se ha reivindicado el trabajo discreto dentro de la organización.

Precisamente en esta línea varias voces del partido censuraban que se airearan los debates internos. La portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, criticaba que se hiciera un "numerito exterior", Tesh Sidi pedía "respeto" al modelo de primarias del partido y Rubiño tachaba de "cuestionables" las "formas" de Delgado con el "interrogatorio" de Mónica García.

Tras el pico de tensión de esa semana, las partes volvían a la mesa de negociación y se reanudaban las conversaciones que han conseguido esta lista única que, a no ser que haya sorpresas, será la apuesta de Más Madrid para tratar de acabar con más de tres décadas del PP en la Real Casa de Correos.