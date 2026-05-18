La Justicia paraliza la designación de la sede de la Presidencia de la CAM como Lugar de Memoria Democrática

La decisión judicial no fue unánime, ya que un magistrado firmó un voto particular discrepante, defendiendo la importancia de reparar a las víctimas del franquismo.

La Real Casa de Correos, sede de la CAM, fue escenario durante el franquismo de represiones y violaciones de derechos humanos.

El tribunal considera que la decisión podría afectar negativamente la imagen institucional de la Comunidad de Madrid y sus actividades.

La Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente la designación de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid como Lugar de Memoria Democrática.

La Justicia ha paralizado, de forma cautelar, la designación de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid (CAM) como Lugar de Memoria Democrática (LMD).

Dicha decisión fue tomada el 20 de octubre de 2025 por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Víctor Torres.

No obstante, los servicios jurídicos de la CAM recurrieron este acuerdo ante la Audiencia Nacional, que ahora ordena paralizarlo.

¿Por qué? La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que "no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia de la CAM pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmarse que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa".

Por tanto, el tribunal toma la decisión de suspender de forma cautelar la designación del edificio como LMD "toda vez que cabe la hipótesis de que se genere un efecto adverso en la imagen institucional de la CAM".

La sede de la Presidencia de la Comunidad está ubicada en la Real Casa de Correos, donde, en la Dictadura de Francisco Franco, se encontraba la Dirección General de Seguridad.

Allí, la Brigada Político-Social sometió sistemáticamente a opositores políticos a vejaciones físicas y psicológicas.

A juicio del ministerio que encabeza Torres, "el edificio constituye un referente y símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo". Por ello, el Gobierno pretende convertirlo en Lugar de Memoria Democrática.

Ahora bien, como también advierte la Audiencia Nacional, esta decisión del Ejecutivo central "puede afectar en una medida más o menos intensa a las actividades que se desarrollan" en el inmueble como sede de la Presidencia de la CAM que es.

De hecho, la Sala de lo Contencioso concluye que "la confluencia en el mismo espacio físico de intereses tan intensos y, a la par, contrapuestos aconseja la adopción de la medida cautelar" solicitada por la Comunidad de Madrid. Esto es, la paralización de la designación de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática.

"Nos encontramos con dos intereses públicos en conflicto, el que defiende la Administración General de Estado y el que defiende la Comunidad Autónoma de Madrid; si bien, tiene especial intensidad el interés que defiende la Comunidad Autónoma, por el posible perjuicio irreversible, o intenso, que supone la ejecución del acuerdo impugnado", concluye la Audiencia Nacional.

La resolución judicial explica que no existe un "perjuicio significativo" para el Gobierno "por el hecho de demorar la efectividad" de la decisión del Gobierno central, si es que llega a aplicarse.

"Queremos poner de relieve, en definitiva, que el transcurso del tiempo no perjudica la finalidad del acuerdo [ministerial]", subraya la Audiencia Nacional. "Por el contrario", compara, "la efectividad de dicho acuerdo sí puede provocar un perjuicio difícilmente reversible a la Comunidad de Madrid".

Así las cosas, la Justicia paraliza la decisión de designar como Lugar de Memoria Democrática a la Real Casa de Correos, ubicada en la Puerta del Sol, donde también se encuentra el Kilómetro Cero de todas las carreteras radiales de España y que es uno de los lugares más concurridos de la capital. Allí, por ejemplo, se celebran Las Campanadas.

Un voto particular discrepante

Ahora bien, dicha decisión no ha sido tomada por unanimidad. Un juez de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional no la comparte. Por ello, ha firmado un voto particular discrepante.

El magistrado Luis Helmuth Moya Meyer indica que la CAM "no explica" en su recurso "el razonamiento lógico", acogido por la Sala, "que conduce a afirmar que la declaración del edificio como Lugar de Memoria Democrática puede afectar negativamente a la imagen institucional de la Comunidad de Madrid".

"Los hechos históricos que motivan tal declaración tuvieron lugar cuando esta institución [la CAM], tributaria del actual régimen democrático, no existía ni se podía siquiera imaginar que alguna vez existiese", relata este juez.

"Al recordar hechos negativos de la Historia de España no se persigue desmerecer otros valores que puedan estar presentes en el lugar (...) ni hacer un juicio de desvalor de la acción de gobierno de las instituciones autonómicas. La mera invocación de un perjuicio para la 'imagen institucional' de la CAM no es suficiente para justificar la suspensión del acuerdo. El daño reputacional debe ser relevante", considera Moya Meyer.

De hecho, en su voto particular, el juez aprovecha para reprochar que el "retraso en el despliegue de la acción de reparación" a las víctimas del franquismo "sí perjudica la finalidad perseguida por el acto impugnado".

Tanto es así, que "transmite desazón e incredulidad" a los damnificados por la dictadura y "proyecta una imagen negativa ante las instancias internacionales sobre la autenticidad del compromiso de España de proteger la memoria democrática y de su propósito de superación de los episodios oscuros de su pasado".