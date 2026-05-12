La fábrica donde se construye el esqueleto del Metro de Madrid: las 21.500 piezas que formarán 5,5 kilómetros de la nueva L11

El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, en la fábrica de las dovelas de la L11 de Metro de Madrid. CAM

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Las claves Generado con IA En Noblejas (Toledo) se fabrican 21.500 dovelas de hormigón para construir 5,5 km del túnel de la nueva Línea 11 del Metro de Madrid. La fabricación está completamente industrializada para agilizar plazos y reducir costes, con 50 operarios produciendo 42 piezas simultáneamente en siete horas. Las dovelas conforman 3.000 anillos necesarios para el avance de la tuneladora Mayrit, que progresa a un ritmo de hasta 20 metros diarios. El proyecto de ampliación de la L11 conectará el suroeste y noreste de Madrid, con una inversión superior a 739 millones de euros y 20 estaciones nuevas o renovadas.

En una fábrica del municipio de Noblejas, en Toledo, 50 operarios fabrican cada día de forma simultánea 42 piezas en unas siete horas. Grandes segmentos de hormigón a los que llaman dovelas y que formarán el esqueleto de la nueva Línea 11 de Metro de Madrid.

Será el túnel del tramo que unirá Plaza Elíptica y Conde de Casal. Unos trabajos que ya comenzaron a llevarse a cabo el pasado mes de marzo, con la llegada de la tuneladora Mayrit. El proyecto total prevé conectar el suroeste con el noreste, con más de 30 kilómetros de extensión en 20 estaciones, desde Valdebebas hasta Cuatro Vientos.

Según ha avanzado este lunes el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, se conectarán a lo largo del mes de junio las futuras estaciones de Comillas y Madrid Río, las dos de nueva construcción que se unirán en este tramo a las ya existentes Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal. Unas palabras que precisamente ha dado a los medios de comunicación al visitar la fábrica levantada ex profeso para la elaboración de estas dovelas.

La fabricación: 21.500 dovelas

Miguel Núñez, director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, ha conducido a Rodrigo por los entresijos de esta fábrica en marcha desde septiembre del pasado año. Ha explicado que el objetivo de esta producción es "industrializar" su construcción para "agilizar los plazos y minimizar costes" de forma "compatible con eficiente y seguro".

"Tenemos que tener prefabricadas más de 2.000 dovelas para poder seguir el ritmo que tiene Mayrit, que avanza a un ritmo de entre 15 y 20 metros diarios", ha añadido el director general.

Y es que las dovelas son las piezas necesarias para crear los 3.000 anillos gracias a los cuales la tuneladora puede consolidar el túnel, de forma paralela a la excavación que también realiza. En total, se prevé que se usen 21.500 de estas piezas para los 5,5 kilómetros que tiene el tramo.

Cada uno de estos anillos se forma, como si de un puzzle se tratara, por siete de estos segmentos de forma romboidal. "Es una novedad que hemos modificado porque permite que las conexiones no sean en cruz, sino en T", ha afirmado Núñez. Así, la conexión entre las dovelas es "más eficiente", al igual que la de los anillos, pues "evita y minimiza la intrusión de agua en el túnel".

El consejero, Jorge Rodrigo, junto con Miguel Núñez, director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, en la realización de uno de los moldes de las dovelas. CAM

La primera parte del proceso de fabricación es la realización del molde, de los que hay 42 en total. Este se rellena con hormigón, polipotolueno, que las hace ignífugas, y fibras de acero, para darle mayor consistencia.

Posteriormente, haciendo un símil con un pastel, la 'masa' lista se mete en una especie de horno. Es decir, en cámaras de curado a 50 grados y a 100% de humedad. Esto acelera el proceso de unos 28 días a solo siete horas. De esta manera, puede ser manipulado y alcanza a gran velocidad la alta resistencia.

Luego pasan por un control de calidad, donde son marcadas con un código de colores: verde si están bien y listas para transportar, amarillo si hay que revisarlas y rojo o negro si son para destruir.

Además, cada una de ellas cuenta con un código QR en el que se marca su trazabilidad: el número de anillo al que corresponde, el paso, el tipo de dovela que es... "Por si surge algún incidente o inconveniente", ha matizado.

Infografía sobre la construcción de los anillos mediante las dovelas. E.E.

Anexo a las instalaciones de la fábrica está el lugar de almacenaje. Este se reparte también en el espacio habilitado en la futura estación de Comillas. Entre las dos se pueden guardar las necesarias (unas 950) para la parte más larga del túnel: entre Madrid Río y Palos de la Frontera, con una distancia de 1.100 metros.

El traslado desde la planta hasta Madrid es de unas dos horas. Para él se utilizan vehículos especiales que pueden cargar hasta 38 toneladas. En cada uno de ellos se transporta un anillo completo y hacen cada día unos siete viajes, puesto que la tuneladora trabaja todos los días de la semana y únicamente se detiene para sustituir los componentes desgastados.

Avances en la L11

Actualmente, Mayrit ha completado 500 de los 1.114 metros que recorrerá hasta llegar a Madrid Río. "Ya se han fabricado todas las dovelas que componen los 656 anillos de esta primera fase de las obras", ha asegurado el consejero.

El Ejecutivo autonómico destinará más de 739 millones de euros a este proyecto, que supone el primer paso de esta ambiciosa ampliación de la Línea 11. Del total de la inversión, 586 millones se dedicarán a la ejecución del túnel y de las cinco estaciones.