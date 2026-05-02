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Ayuso reivindica al "buen madrileño" como un español que acoge.
"El buen madrileño sabe admirar a Cataluña, como el catalán que realmente ama su región, sabe hacer lo propio con las demás, empezando por Madrid. Y sabe que esta es su casa y que estamos viviendo nuestro mejor momento entre otras cosas, porque ni el nacionalismo ni las ideologías identitarias a nosotros nos han hecho perder el tiempo.
Ser libres del acoso político y del sectarismo nos ha permitido a los madrileños apreciar lo que funciona, sin complejos. Nos gusta alentar a quien prospera, sin envidias ni temores, y tener ganas de aprender de gente prodigiosa. Decir “sí” a toda idea buena".
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Ayuso: "Somos una sociedad abierta, popular, callejera, brava y directa"
Comienza el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con motivo de la festividad del 2 de mayo.
"Aunque Madrid es la capital de España mucho antes de que se constituyera la Comunidad de Madrid, nuestra nación de siglos, como demostraron los acontecimientos del 2 y del 3 de mayo de 1808, así como con los episodios anteriores y posteriores, los madrileños, gentes de aquí y de allá, ya éramos, como hoy, una sociedad abierta, popular, callejera, brava y directa, que compartía unos valores comunes en torno a la vida, la libertad y la soberanía del pueblo español.
Por eso, Madrid cuenta de manera natural con el conjunto de la Nación, con su unidad, con aquellas sociedades que ansían ser libres y con todas las personas que plantan cara al terror y las imposiciones arbitrarias, y vienen a Madrid eligiendo libertad y prosperidad".
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Miguel Carballeda, presidente de la ONCE: "Les aseguro que es muy difícil vivir con discapacidades"
Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, ha hecho un discurso particularmente emotivo: "Les aseguro que es muy difícil vivir con discapacidades, pero este premio nos da energía".
"Nos ayuda a pelear por el compromiso que tenemos con la sociedad española. Cuando alguien como yo se queda ciego en España, puede acudir a la ONCE para encontrar trabajo, tener amigos o buscar ocio. Eso sólo ocurre en nuestro país", añadió.
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Los primeros premiados por la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo
Los primeros en recibir la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo han sido el comercio local La Pajarita, que lleva haciendo bombones en Madrid desde 1982; el pintor Augusto Ferrer -Dalmau; y los alumnos del IES Humanejos de Parla, por salvar la vida a una mujer que se estaba ahogando su viaje a Irlanda.
Les han seguido los profesionales del centro de recuperación de animales silvestres (CRAS) y el periodista César Lumbreras, por llevar "más de cuatro décadas como periodista agrario de referencia en España y como director del programa Agropopular de la COPE desde 1984.
La Vuelta Ciclista España, que tradicionalmente acaba en Madrid, también ha sido premiada.
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Ayuso sorprende con un vestido rojo de Vicky Martín Berrocal
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha utilizado para la ocasión de la celebración del Dos de Mayo un vestido rojo de Vicky Martín Berrocal y unos zapatos de Isabel Abdo.
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El secretario general del PP de Madrid lanza un dardo el Dos de Mayo contra el Gobierno central y reivindica el papel del Ejecutivo autonómico
Serrano ha advertido de que “si alguien pretende utilizar su institución para hacer política partidista y hacer seguidismo a Sánchez, no es bienvenido”, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez.
En esa línea, ha negado que sea la Comunidad de Madrid la responsable de la tensión institucional: “No es la Comunidad de Madrid la que ha tensado las relaciones, ha sido un Gobierno que, desde la pandemia, ha decidido que había que acabar con la presidenta Isabel Díaz Ayuso”.
En su intervención, el dirigente popular ha puesto el foco en el modelo económico y social de la región, que ha definido como un ejemplo para el conjunto del país.
“Como madrileño, creo que tenemos muchas cosas por las que sentirnos orgullosos: un Madrid pujante, que innova, que crece en infraestructuras, talento, atracción de inversiones… un Madrid que sigue siendo un ejemplo para el resto de España y del que nos sentimos orgullosos”, ha señalado.
Serrano ha defendido además la labor del Gobierno regional en su relación con los municipios y en la mejora de los servicios públicos. “El Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue trabajando cada día de la mano de los madrileños por seguir mejorando nuestra región”, ha dicho, subrayando también el papel del PP como “referente para una gran mayoría de madrileños”.
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Feijóo reivindica el 2 de Mayo como símbolo de libertad y vincula su agenda a la sanidad y las infraestructuras en Madrid
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado que en 2022 su primer acto como presidente nacional del partido tuvo lugar precisamente en la celebración del Dos de Mayo, y ha asegurado que está “encantado de volver” a esta cita institucional en la Comunidad de Madrid.
Feijóo ha enmarcado esta festividad en lo que ha definido como el “ansia del pueblo de Madrid por su independencia y la defensa de la libertad de la nación”, afirmando que ese espíritu “sigue en el ADN de los madrileños”. En esa línea, ha sostenido que “cada vez más gente quiere venir a vivir a Madrid” y ha defendido que la región “no necesita zancadillas, sino acompañamiento”.
El dirigente popular ha señalado que su presencia en los actos del 2M “atestigua ese compromiso” con la Comunidad de Madrid y ha apelado a la necesidad de “reflexionar” sobre las políticas públicas. En concreto, ha mencionado la situación de la sanidad, en referencia a la huelga del sector, y la necesidad de abordar un plan de infraestructuras en coordinación con el Gobierno regional.
Feijóo ha añadido también la importancia de una política migratoria basada en la “regularidad”, defendiendo que a España “se viene a aportar y contribuir”, y ha concluido que ese es “el compromiso de cualquier político responsable” que ha querido reiterar en este día.
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Ayuso firma en el libro de visitas del cementerio de la Florida: “Desde las calles bravas y alegres a nuestra popular Madrid”
Isabel Díaz Ayuso, en su mensaje en el libro de visitas al cementerio de la Florida, ha escrito: “Desde las calles bravas y alegres a nuestra popular Madrid”.
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Vox desacredita las encuestas del 2M pese a la subida que le atribuyen: “No se las cree ni quien las paga, que es Ayuso”
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha restado credibilidad a las encuestas publicadas con motivo del Dos de Mayo, incluso aunque algunas otorguen crecimiento electoral a su partido sin poner en riesgo la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso.
“Estas encuestas no se las cree ni quien las paga, que es Ayuso”, ha afirmado Pérez Moñino, que ha contrapuesto los sondeos con “la calle” y el trabajo político de Vox en la Comunidad de Madrid.
La dirigente de Vox ha asegurado además que su formación seguirá creciendo porque “el modelo de prioridad nacional se va a asentar en la Comunidad de Madrid”, reivindicando así el discurso identitario y de oposición frontal tanto al Gobierno central como al PP madrileño.
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Ayuso y Almeida entregan la ofrenda floral a los caídos en el fusilamiento del Dos de Mayo
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han realizado la ofrenda floral a los caídos en los fusilamientos del Dos de Mayo en el cementerio de la Florida.
La presidenta, además, ha firmado en el libro de visitas del cementerio en una jornada marcada por la lluvia, como ya ocurriera en 2025.
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Bergerot resta importancia a las encuestas que dan caída a Más Madrid: “Luego siempre lideramos la oposición”
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha quitado hierro a las encuestas publicadas con motivo del Dos de Mayo que apuntan a una pérdida de escaños para su formación.
“Las encuestas a estas alturas de legislatura siempre nos dan malos datos, pero luego siempre lideramos la oposición”, ha defendido Bergerot, que ha reivindicado la fortaleza orgánica y política de su partido frente al desgaste que reflejan algunos sondeos.
La dirigente de Más Madrid también ha querido lanzar un mensaje de continuidad y alternativa de gobierno al asegurar que su formación tiene “equipo para presidir Madrid y el Ayuntamiento”, reivindicando expresamente el papel de Rita Maestre en el consistorio madrileño.
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Más Madrid ironiza con Ayuso en el Dos de Mayo: “Si hoy nos invadieran las tropas francesas diría que es el mejor momento para invertir en vivienda”
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso durante los actos del Dos de Mayo con una comparación irónica sobre la crisis de vivienda en la región.
“Si hoy nos invadieran las tropas francesas, Ayuso diría que están en el mejor momento y lugar para invertir en vivienda”, ha afirmado Bergerot, que ha acusado a la presidenta madrileña de tratar la Comunidad “como un negocio para los fondos buitres”.
La dirigente de Más Madrid ha vinculado así la celebración institucional del 2M con el debate sobre el acceso a la vivienda y la presión inmobiliaria en Madrid, uno de los principales ejes de confrontación de la oposición con el Gobierno regional.
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Carlos Díaz-Pache (PP) saca pecho de las encuestas del 2M y ve a la izquierda madrileña en “franca descomposición”
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha valorado las encuestas publicadas con motivo del Dos de Mayo asegurando que reflejan una izquierda “en pelea interna” y en “franca descomposición”. Según ha afirmado, PSOE y Más Madrid “tienen un año para intentar recomponerse”, pero considera que actualmente “no tienen nada que ofrecer a los madrileños”.
Díaz-Pache ha ido más allá y ha reclamado a ambas formaciones que “pidan perdón a los madrileños por el dolor ejercido en la Comunidad de Madrid”, en una intervención marcada por el tono de precampaña y la reivindicación de la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
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Feijóo felicita el 2 de mayo y subraya el carácter solidario de la Comunidad de Madrid
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado el carácter "abierto y solidario" de Madrid, que este sábado celebra el Dos de Mayo con el que se conmemora el Día de la Comunidad.
"Hoy celebramos el Día de la Comunidad de Madrid. Tierra abierta, dinámica y solidaria que siempre aporta y recibe con los brazos abiertos al que quiere contribuir", ha indicado Feijóo en un mensaje en redes sociales.
El líder del PP ha felicitado a los madrileños "y a los que aquí se sienten como en casa".
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Pedro Sánchez felicita el Dos de Mayo a los madrileños en medio de las tensiones con Díaz Ayuso
Pedro Sánchez ha reivindicado un Madrid valiente, con alma encendida y orgullo popular con motivo del Dos de Mayo, una celebración marcada este año por la ausencia del Gobierno central en los actos institucionales de la Comunidad de Madrid.
El presidente ha difundido su mensaje a través de redes sociales en una jornada en la que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha organizado el acto oficial sin invitar a representantes del Ejecutivo nacional.
El presidente del Gobierno ha señalado que honrar la memoria de los héroes y heroínas del 2 de mayo implica trabajar cada día por más derechos, convivencia y justicia social.
Mientras tanto, el acto institucional se celebra por segundo año consecutivo sin presencia gubernamental, en un contexto de tensión política en el que sí participan los partidos con representación en la Asamblea de Madrid.
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Ayuso encara el Dos de Mayo en un acto de nuevo sin representación del Gobierno
La presidenta de la Comunidad de Madrid encara un nuevo Dos de Mayo, festividad autonómica y día grande en la región, sin sobresaltos a nivel político, en un acto que estará de nuevo marcado por la ausencia del Gobierno de la nación, cuyos representantes no han sido invitados, y con la oposición agitada.
El acto, después de que el año pasado saliera de la Real Casa de Correos a la Puerta del Sol pese a las fuertes lluvias, vuelve al interior de la sede del Gobierno regional, que acogerá la entrega de las Grandes Cruces, y cuyo exterior se reservará para una recreación histórica.
Por segundo año se volverá a celebrar sin presencia gubernamental. La líder del Ejecutivo madrileño defendió que el Gobierno no va a ser invitado al mismo hasta que deje de "boicotear" y le pidió que se fuera a "petardear" a otros gobiernos autonómicos. Sí están invitados, sin embargo, todos los partidos políticos con representación de la Asamblea de Madrid.
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