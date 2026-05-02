Serrano ha advertido de que “si alguien pretende utilizar su institución para hacer política partidista y hacer seguidismo a Sánchez, no es bienvenido”, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez.

En esa línea, ha negado que sea la Comunidad de Madrid la responsable de la tensión institucional: “No es la Comunidad de Madrid la que ha tensado las relaciones, ha sido un Gobierno que, desde la pandemia, ha decidido que había que acabar con la presidenta Isabel Díaz Ayuso”.

En su intervención, el dirigente popular ha puesto el foco en el modelo económico y social de la región, que ha definido como un ejemplo para el conjunto del país.

“Como madrileño, creo que tenemos muchas cosas por las que sentirnos orgullosos: un Madrid pujante, que innova, que crece en infraestructuras, talento, atracción de inversiones… un Madrid que sigue siendo un ejemplo para el resto de España y del que nos sentimos orgullosos”, ha señalado.

Serrano ha defendido además la labor del Gobierno regional en su relación con los municipios y en la mejora de los servicios públicos. “El Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue trabajando cada día de la mano de los madrileños por seguir mejorando nuestra región”, ha dicho, subrayando también el papel del PP como “referente para una gran mayoría de madrileños”.