La nueva plataforma de Telemadrid.

La nueva plataforma de Telemadrid.

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Telemadrid estrena TLMad: una nueva plataforma donde ver contenidos a la carta y en directo

Este sábado 2 de mayo, coincidiendo con el Día de la Comunidad de Madrid, la cadena pública madrileña lanza su nueva plataforma.

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I. Gilabert
Publicada
Las claves

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Telemadrid lanza TLMad, una nueva plataforma OTT para ver contenidos en directo y a la carta desde cualquier dispositivo.

TLMad permitirá acceder a emisiones de Telemadrid, LaOtra y Onda Madrid, además de ofrecer hasta año y medio de programación de entretenimiento.

La plataforma organiza los contenidos por temáticas e incorpora un canal exclusivo para seguir la Feria de San Isidro y otros eventos taurinos.

El lanzamiento coincide con el Día de la Comunidad de Madrid y el aniversario de Telemadrid, buscando atraer audiencias más jóvenes y digitales.

Radio Televisión Madrid (RTVM) dará un nuevo paso en su proceso de transformación digital. Este sábado 2 de mayo se lanzará TLMad, la nueva plataforma OTT (siglas en inglés de Over-The-Top, es decir, un servicio que ofrece el contenido directamente a través de internet, sin necesidad de proveedores de cable tradicionales) de sus cadenas, entre ellas, Telemadrid.

Se trata de un servicio audiovisual diseñado para adaptarse a las nuevas formas de consumo y facilitar el acceso a los contenidos desde cualquier lugar y dispositivo.

La nueva plataforma digital permitirá a los usuarios de este modo acceder a retransmisiones en directo y a un amplio catálogo bajo demanda de Telemadrid, LaOtra y Onda Madrid a través de Smart TV, teléfonos móviles, tablets y ordenadores, tanto mediante aplicación como desde navegador web.

José Antonio Masegosa, reportero de Telemadrid, en los estudios de la cadena.

Según traslada la televisión autonómica en un comunicado, la fecha elegida para el lanzamiento coincide con una "jornada simbólica" para la región y también para la cadena, ya que fue el 2 de mayo de 1989 cuando comenzaron oficialmente las emisiones de Telemadrid. Asimismo, coincide con el Día de la Comunidad de Madrid.

En su puesta en marcha, TLMad -nombre que nace de la abreviatura de la marca Telemadrid- ofrecerá el último año y medio de programación de entretenimiento emitida en RTVM, seis meses de espacios diarios de actualidad y tres meses de Telenoticias.

Novedades

Los contenidos estarán organizados por temáticas para facilitar la navegación, con acceso a géneros como cine, infantil, deportes, documentales o actualidad.

Además, entre las novedades destaca la incorporación de un canal específico dedicado a los toros, desde el que se podrá seguir íntegramente la Feria de San Isidro. Cada corrida permanecerá disponible en la plataforma durante los siete días posteriores a su emisión.

Antonio Naranjo, la estrella de las noches de Telemadrid que fue director con 22 años: caretas de payaso, el show del burka...

Con este lanzamiento, RTVM señala que busca responder a la evolución del mercado audiovisual y abrir nuevas oportunidades de innovación y desarrollo. La plataforma permitirá explorar nuevos formatos de contenido, experiencias interactivas y fórmulas de publicidad segmentada.

La televisión lineal continuará siendo una pieza fundamental en la actividad del grupo, incide RTVM, aunque TLMad ampliará las posibilidades de acceso a los contenidos y permitirá conectar con nuevas audiencias, especialmente con usuarios más jóvenes y digitales.