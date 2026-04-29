Aviso naranja por lluvias: Madrid activa la Fase Preemergencia del plan de inundaciones

Imagen de una calle de Madrid en un día lluvioso generada por IA. Gemini

Las claves

Las claves Generado con IA Madrid activa la Fase de Preemergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones por aviso naranja de lluvias y tormentas. La AEMET ha emitido aviso naranja para el área Metropolitana y Henares, y aviso amarillo para el resto de la región, vigentes de 12 a 22 horas. Se prevén precipitaciones de hasta 30 mm en una hora en el área Metropolitana y Henares, y hasta 15 mm en el resto de la Comunidad. Las lluvias pueden ir acompañadas de rachas de viento fuertes o muy fuertes y ocasionalmente granizo.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha activado para este miércoles la Fase de Preemergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inuncam) en la Comunidad de Madrid por el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de lluvias y tormentas.

Desde la ASEM112 han incidido en que siguen "pendientes de la situación meteorológica en la Comunidad de Madrid" y después de que la Aemet haya activado el aviso naranja en el área Metropolitana y Henares, y el aviso amarillo para el resto de la región.

El aviso naranja tendrá una probabilidad del 10 al 40%, mientras que el amarillo en la zona de la Sierra de Madrid y área del Sur, Vegas y Oeste se sitúa entre el 40 y el 70% de probabilidades. Todos los avisos estarán activos de 12 a 22 horas, según ha informado Aemet.

🚨 Activamos Fase de Preemergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones #INUNCAM.



⛈️ Desde #ASEM112 seguimos pendientes de la situación meteorológica en la @ComunidadMadrid, ante previsión de @AEMET_Madrid de lluvia y tormentas a partir de las 12h pic.twitter.com/de29FzSlma — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) April 29, 2026

Las tormentas en el área Metropolitana y Henares pueden dejar precipitaciones acumuladas de hasta 30 milímetros en una hora, mientras que en el resto de la región podrán ser de 15 mm.

En todos los casos es posible que las precipitaciones vayan acompañadas de rachas de viento fuertes o muy fuertes, y ocasionalmente granizo.

Ya en la víspera Emergencias Madrid anunció que el Ayuntamiento de la capital había activado el Plan de Actuación de Inundaciones (PAINUNAM) en su nivel operativo 0, fase de Alerta y Seguimiento, ante el aviso de la Aemet.