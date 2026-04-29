El Grupo Cobendai, acusado de 'estafa', comunica un preconcurso y prevé un ERE en todos sus concesionarios

Las claves

Las claves Generado con IA El Grupo Cobendai ha comunicado a sus empleados que está en preconcurso de acreedores y prevé un ERE en todos sus concesionarios. Más de un centenar de clientes denuncian haber pagado coches que no han recibido, calificando la situación como 'estafa'. Parte de la plantilla lleva dos meses sin cobrar y la actividad en talleres se ve afectada por la falta de suministros básicos. La empresa aún no ha facilitado documentación escrita sobre el ajuste laboral y solo uno de sus concesionarios cuenta con comité de empresa.

La dirección del Grupo Cobendai ha comunicado este miércoles a los empleados de sus concesionarios que la empresa se encuentra en “preconcurso de acreedores” y que prevé un ERE.

Esta situación estalla en plena crisis por los coches cobrados y no entregados a sus compradores. Más de un centenar de afectados califican la operativa de Cobendai de 'estafa'.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL con varios empleados, el mensaje se ha trasladado ‘a viva voz’ durante visitas presenciales a distintos centros y, al menos por ahora, sin notificación formal por escrito a la plantilla.

Coches en un concesionario de Cobendai Web Cobendai

“Están recorriendo por lo visto las instalaciones diciendo que estamos en un preconcurso de acreedores con un ERE”, relata uno de los trabajadores, que pide mantener el anonimato.

De forma simultánea, los trabajadores se han ido enterando de la noticia a través de un grupo de WhatsApp que mantienen en la empresa: “Que vengan por las instalaciones no sirve: eso lo tienen que hacer todo por escrito. Yo no puedo faltar a mi trabajo”, cuenta un empleado.

“Las personas que están visitando las instalaciones son la responsable de Recursos Humanos, uno de los gerentes y el abogado de la empresa”, concluye.

Por el momento, no consta en los testimonios recabados que se haya facilitado a la plantilla documentación interna que detalle plazos, alcance o condiciones de ese eventual ajuste laboral.

Coches que comercializa Cobendai Web Cobendai

Según fuentes de la misma empresa, parte de la plantilla acumula ya dos meses sin cobrar y la actividad en talleres se ve afectada por la falta de suministros básicos: “Actualmente estamos trabajando y sin cobrar” y asegura que “los talleres no tienen ni aceite”.

Además, subrayan los empleados que la única empresa del grupo que tiene comité es Motorcar: “Si tú vas a hacer un ERE, tienes que negociar con los trabajadores; necesitas la mesa electoral”, explica.

Las denuncias

La crisis de Cobendai se hizo pública el pasado marzo, cuando decenas de clientes comenzaron a agruparse para denunciar que habían pagado sus coches y no los habían recibido.

La situación afecta a operaciones vinculadas con Hyundai y, según distintos testimonios, se extienden también a otras marcas del grupo como MG o Suzuki.

EL ESPAÑOL ha tratado de obtener la versión de Cobendai, sin lograr respuesta por parte de ningún responsable del grupo al momento de la publicación de esta información.