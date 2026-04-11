Boadilla 'quita' el móvil a los más jóvenes: les da la alternativa de llamar desde locales con 'etiqueta'

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Boadilla del Monte lanza la iniciativa 'Comercio Amigo' para que menores sin móvil puedan llamar a sus padres desde comercios locales. Los establecimientos adheridos muestran un cartel identificativo y permiten a los menores hacer llamadas puntuales a sus familias sin asumir custodia. La campaña busca retrasar la edad de uso del teléfono móvil entre los jóvenes, contando ya con al menos 45 comercios y todos los edificios municipales implicados. Esta medida se integra en el proyecto 'Boadilla es Familia', que apoya a las familias a través de vivienda, ayudas, prevención y ocio saludable.

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha encontrado una solución para los padres con hijos adolescentes y menores de edad sin móvil que ya salen con amigos por el municipio, hacen recados o van al colegio o instituto solos.

La iniciativa se enmarca dentro de la campaña Boadilla es Familia y se llama Comercio Amigo. Se trata de una propuesta para apoyar que los padres puedan retrasar la edad de uso del teléfono móvil de sus hijos.

Una edad que muchos expertos y psicólogos consideran que debería situarse en torno a los 14 años, pero que en algunos casos se da antes debido a ese miedo de que los niños vayan incomunicados al empezar a adquirir más autonomía.

De este modo, Boadilla ha querido implicar a los establecimientos del municipio. El fin es crear una red de confianza en la que los menores puedan disponer de la posibilidad de comunicarse con sus padres en cualquier momento.

La idea es que los comercios adheridos a la propuesta —que lucirán en el exterior un cartel identificativo— pongan a disposición de cualquier menor que lo necesite un teléfono para que pueda realizar desde ahí una llamada telefónica puntual a su familia. Para el comercio, no implica custodia ni responsabilidad alguna hacia el menor.

Como informan en un comunicado, a esta red se han unido también todos los edificios municipales. Para que los establecimientos se puedan inscribir, tan solo tienen que entrar en la página web del Ayuntamiento. Ya hay al menos 45 comercios sumados a esta iniciativa. Todos ubicados en distintas zonas del municipio.

Boadilla es Familia

El pasado mes de marzo, el Consistorio ya anunció la puesta en marcha de la iniciativa Boadilla es Familia. Se trata de un proyecto transversal que pretende "poner en valor las políticas, servicios y recursos municipales dirigidos a apoyar a las familias del municipio y mejorar su calidad de vida".

Así, las bases se asientan sobre cuatro ejes: la vivienda, las ayudas directas, la prevención y formación y el ocio saludable.

"La familia sigue siendo la célula básica de la sociedad, un espacio donde se aprende a convivir, a compartir responsabilidades y a preocuparse por los demás. En un mundo en el que muchas veces parece que manda el que más tiene o el más fuerte, la familia funciona de otra manera: en la familia lo importante es el que más necesita", señaló Javier Úbeda, alcalde de la localidad, durante su presentación en el Teatro Princesa Doña Leonor.

Por eso, el objetivo de esta iniciativa es "seguir fortaleciendo el papel de la familia en la sociedad y mejorar el acompañamiento que el Ayuntamiento presta a los vecinos en todas las etapas de la vida".

El regidor explicó que "los retos que afrontan hoy las administraciones locales, en ámbitos como la educación, la convivencia o los servicios sociales, están relacionados con la fortaleza de las familias, por lo que resulta fundamental seguir apoyándolas desde las instituciones".

La iniciativa, de esta forma, pretende precisamente dar visibilidad a los recursos y servicios municipales existentes, así como mejorar la información y el acceso de los vecinos a los mismos.