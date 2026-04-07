Las educadoras infantiles como Lucía en huelga de guarderías: "Tenía 12 niños en 10 metros cuadrados. Vivimos al límite"

Las claves nuevo Generado con IA Las educadoras infantiles de escuelas privadas y de gestión indirecta en Madrid han iniciado una huelga indefinida reclamando mejores condiciones laborales. Denuncian ratios elevadas, falta de personal de apoyo y salarios cercanos al mínimo pese a la alta responsabilidad de atender a menores de 0 a 3 años. Las reivindicaciones incluyen una atención más individualizada, la presencia de pareja educativa y mejoras en el convenio colectivo del sector. La Comunidad de Madrid ha establecido servicios mínimos y llama al diálogo entre sindicatos y patronal para mejorar las condiciones del personal.

Lucía Martínez es madrileña y lleva 17 años como educadora infantil. Ha pasado por todos los modelos de gestión en el sector, pero su etapa dentro de las escuelas de la Comunidad de Madrid la recuerda como "vivir al límite".

Sin necesidad de que ocurriera algo vital, cuenta que la falta de pareja educativa era muchas veces lo cotidiano: "Hubo veces que tenías a un niño volando de fiebre o se daba un golpe y tenías que salir al pasillo a gritos pidiendo auxilio, porque no podías dejar el aula sola", relata.

No se trataba solo de los bebés, sino de las mismas educadoras que podían marearse o tener que ir al baño y no contar con un relevo. El caso de los apoyos que "no siempre están disponibles" puesto que cuando surgía una baja, la persona que sustituía no conocía la clase, a cada niño y sus necesidades.

Su testimonio coincide con otros muchos, algunos relatados en la cuenta de TikTok @maestradeinfantilmabel que resumen el malestar que ha desembocado en una huelga indefinida convocada desde este martes 7 de abril en la Comunidad de Madrid.

La misma trabajadora explica en la plataforma que empezó con 7 niños y en marzo tenía 12 bebés, todo el día: "Tenía que ir a preparar la comida y los dejaba solos".

Además, añade: "Yo tenía 10 minutos para comer, pues vigilaba también a los de 2 años, mientras las otras educadoras tenían 2 horas. Por supuesto no había ninguna limpiadora, ni de la clase ni nada, yo me ocupaba de todo".

El reclamo

La protesta afecta a escuelas infantiles de gestión indirecta y privadas de la región y ha sido convocada por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), con el apoyo de varios sindicatos y no tiene fecha de finalización: se mantendrá, según las trabajadoras, "el tiempo necesario" hasta que se aborden sus reivindicaciones.

El conflicto, entre muchas cuestiones, gira en torno a las ratios de niños por profesional. Según denuncian, en algunas aulas de niños de 1 a 2 años, una sola educadora puede estar al cargo de hasta 14 bebés.

Educadores infantiles manifestándose, imagen de archivo PLEI Cedida

Para las trabajadoras, esas cifras hacen prácticamente imposible ofrecer una atención adecuada a bebés y niños pequeños: "La calidad educativa y la atención digna se vuelven inviables", y sostienen desde el sector que el ciclo de 0 a 3 años forma parte del sistema educativo y no debería tratarse únicamente como un servicio asistencial.

A esa situación se suman los salarios ya que muchas maestras cobran cantidades cercanas al salario mínimo interprofesional pese a la responsabilidad que implica el trabajo con menores tan pequeños.

El reclamo

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), impulsora de la convocatoria, lleva años denunciando la precariedad del sector. Desde el colectivo sostienen que las condiciones actuales dificultan el trabajo pedagógico y la atención individualizada que requieren los niños y niñas de estas edades.

Por su parte, Raquel Beata, responsable del área de escuelas infantiles de CCOO, confirma que la problemática es antigua al ser el sector de la enseñanza más precarizado: salarios mínimos, ratios imposibles y añade que la situación “no ha mejorado nada”.

A día de hoy, en las escuelas de la Comunidad, cuentan con una educadora para 8 menores de un año, una para 14 niños de un año a dos y una para 20 niños de 2 a 3 años , más un apoyo para todo el centro. Esta situación contrasta con el Ayuntamiento que cuenta con la pareja educativa, uno de los reclamos de esta huelga.

La convocatoria irá acompañada de un calendario de piquetes informativos y acciones de protesta en distintos puntos de la región, según ha difundido PLEI en sus redes sociales.

Convocatoria difundida por la plataforma PLEI PLEI Cedida

Desde la Conserjería de Educación de la Comunidad de Madrid informan que la Comunidad cuenta con una extensa red de escuelas infantiles sostenidas con fondos públicos que desde hace 7 años ofrecen la escolarización gratuita a las familias de la región.

Asimismo, sostienen que se realizan constantes actuaciones de mejora de instalaciones y adecuación de espacios en las escuelas de su competencia, y se han incrementado un 9% los módulos de financiación en su red de gestión indirecta.

En cuanto a los paros convocados desde este 7 de abril por los sindicatos CGT, que no tiene representación en la Mesa Sectorial de Educación, y UGT, la Consejería ha dictado los correspondientes servicios mínimos que garantizan la continuidad del servicio educativo para los alumnos y familias.

Por último, pide a las organizaciones sindicales y patronales el diálogo para mejorar el convenio colectivo del sector y, con ello, las condiciones laborales y salariales del personal de centros privados y gestión indirecta.

Servicios mínimos Según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ( BOCM) , publicado el 6 de abril, se garantizarán los servicios mínimos en los centros de educación infantil de entre 0-3 años de la Comunidad. ¿Qué centros y en qué fecha están afectados por estos servicios mínimos? Afectan a las escuelas infantiles de titularidad autonómica y gestión indirecta de la Comunidad de Madrid a partir del 7 de abril de 2026. ¿Qué personal tiene que trabajar como servicios mínimos en esas escuelas infantiles? El Director, un maestro o educador infantil por cada 12 alumnos menores de un año o fracción, un maestro o educador infantil por cada 18 alumnos menores de dos años o fracción, y un maestro o educador infantil por cada 24 alumnos de edad superior o fracción. Además, en el caso de aquellos centros que tengan servicios de alimentación y limpieza, deberán garantizarse éstos durante el horario de los paros convocados.

Por su parte, Aida San Millán, Secretaria General de la Federación de Educación y Servicios Socioeducativos de CCOO de Madrid destaca que "la huelga convocada de educación infantil, debemos observar que viene condicionada especialmente por el convenio que se firmó el año pasado, en el 2025, de cual Comisiones Obreras se salió, no firmó y que solo está firmado por UGT, CSIE y la patronal".

En este sentido, asegura que las educadoras han visto una "merma de sus propios derechos" y han ido organizándose para convocar esta huelga. Entre las reivindicaciones también están contempladas las de educadoras que trabajan como personal laboral en las escuelas públicas, concluye.