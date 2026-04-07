La apuesta tecnológica de Ayuso en las aulas: 100 millones de inversión y la puesta en marcha de emisoras de radio escolar

El programa ha supuesto una inversión de 100.000 euros y forma parte de una apuesta tecnológica más amplia con 100 millones invertidos en material tecnológico en más de 28.000 aulas.

Los kits incluyen mesas de mezclas, auriculares, micrófonos y altavoces, diferenciando entre equipos digitales para Primaria y analógicos para Secundaria y FP.

La Comunidad de Madrid ha dotado a 100 centros educativos públicos con kits técnicos para montar emisoras de radio escolar dentro del programa Voces del Aula.

La Comunidad de Madrid de Ayuso dota a 100 centros educativos públicos de la región diversos kits técnicos para que puedan montar su propia emisora de radio escolar. Esta iniciativa se enmarca en el programa Voces del Aula, de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, cuyo objetivo es impulsar la creación de una red de radios escolares para enseñanzas no universitaria.

En este marco, el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha destacado que “desde el Gobierno regional queremos seguir fomentando su uso en el ámbito docente como herramienta de desarrollo curricular con los alumnos madrileños y también como elemento motivador para la adquisición de competencias en comunicación, tecnológicas, habilidades sociales y trabajo en equipo, así como para la mejora de su autoestima y para el estímulo de vocaciones tempranas”.

En concreto, se ha proporcionado a 73 centros de Educación Infantil Primaria y Especial de un kit completo, que incluye mesa de mezclas digital, auriculares, micrófonos dinámicos y soporte para los mismos, cableado, altavoces y todos los elementos necesarios para el montaje y la puesta en marcha de la estación. Por otro lado, 27 institutos de Secundaria y Formación Profesional han recibido estos mismos dispositivos, con la diferencia de que la mesa de mezclas será analógica, y se añadirán distribuidores, amplificadores.

Isabel Díaz Ayuso y Emilio Viciana durante la visita a un colegio. CAM

En la etapa de Primaria y Especial, en la que los alumnos se encuentran en pleno desarrollo físico, cognitivo, social y emocional, los expertos recomiendan el uso de una radio digital que sea práctica y sencilla de utilizar, codificable a través de teclas de colores que permitan reconocer fácilmente las funciones del equipo.

En Secundaria, el enfoque se centra en el refuerzo y mejora de la alfabetización, y en la competencia digital, la socialización del alumnado, y es por ello que se aconseja el manejo de instrumentos de radio analógicos que permita trabajar con mayor número de funciones.

El proyecto Voces del Aula impulsa la radio escolar como herramienta didáctica para desarrollar el currículo y fortalecer competencias comunicativas, sociales y digitales. Con este equipamiento los docentes fomentan la creatividad y la autonomía del alumno, incentivan el trabajo individual y en equipo, y promueven un modelo inclusivo mediante colaboración institucional. En la actualidad participan en dicho programa 221 centros educativos, realizando en la radio del centro podcast de carácter científico, humanístico, artístico, de actualidad y publicándolos en la plataforma de Voces del Aula.

Esta iniciativa ha supuesto una inversión cercana a los 100.000 euros. En lo que va de Legislatura, el Ejecutivo autonómico ha destinado 100 millones de euros procedentes de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), parte del plan NextGenerationEU, para proveer de material tecnológico a más de 28.000 aulas como medio y apoyo para que los docentes puedan desarrollar actuaciones educativas encaminadas a reforzar habilidades, como la expresión oral, o también para poder impartir sesiones prácticas, por ejemplo, en los grados de Formación Profesional que precisan de equipamiento tecnológico para realizar sesiones prácticas.

Al margen de estas actividades, cada centro también puede desarrollar su propio proyecto de radio escolar en el marco del funcionamiento del propio colegio o instituto.