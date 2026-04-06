El plan sin fisuras de Ayuso: uno de cada cinco empleos que se crean en España son en Madrid y con récord de autónomos

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid cuenta actualmente con más de 3,8 millones de personas trabajando, según ha destacado Isabel Díaz Ayuso. En marzo, uno de cada cinco empleos creados en España se generó en la Comunidad de Madrid, que roza ya los 3,9 millones de afiliados a la Seguridad Social. El número de autónomos en la región alcanza un récord histórico, con 441.542 trabajadores por cuenta propia y un crecimiento del 1%. El paro registrado en Madrid subió ligeramente en marzo, pero hay 11.192 desempleados menos que hace un año, lo que supone una caída interanual del 3,81%.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este lunes que la región siga creando empleo, con más de 3,8 millones de personas que están trabajando en estos momentos, y ha subrayado el aumento también en el número de autónomos.

"Estamos hablando de 3.800.000 personas trabajando en Madrid. Por tanto, gracias a todos aquellos que crean puestos de trabajo, a los autónomos y a los empresarios", ha señalado la presidenta en declaraciones a los medios de comunicación desde el nuevo centro de salud de Parla.

En concreto, ha aludido al crecimiento en el número de autónomos en la Comunidad de Madrid, con cerca de 22.000 personas que han "encontrado una nueva oportunidad". "Estamos muy contentos", ha expresado.

En esta línea, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha destacado que la región roce ya los 3,9 millones de afiliados creando uno de cada cinco empleos en España en el mes de marzo.

"Uno de cada cinco puestos de trabajo de los que se crean en España se crean en la Comunidad de Madrid. Estamos rozando ya los 3,9 millones de afiliados a la Seguridad Social. También hay que celebrar que tenemos la cifra más alta de la historia de nuestros autónomos, nuestros héroes, que han crecido un 1%, alcanzando la cifra de 441.542 trabajadores por cuenta propia", ha subrayado la consejera madrileña.

Lo ha expresado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras conocerse que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió un 0,12% en marzo con 342 desempleados más en relación al mes de febrero, hasta alcanzar la cifra global de 282.625 personas en paro en la región.

Según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a febrero de 2025, se han registrado 11.192 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 3,81%.