La apuesta de Ayuso por 'Chula', la cerveza 100% madrileña que controla un exdirectivo de Heineken: vende en 200 bares

Todas las cervezas de la marca son sin gluten y la empresa apuesta por métodos artesanales y referencias vinculadas a la identidad madrileña.

La empresa, liderada por un exdirectivo de Heineken, vende 300.000 litros al año y distribuye en 200 bares de la Comunidad.

Chula es una cerveza artesana 100% madrileña, elaborada con agua del Canal de Isabel II y proveedores principalmente nacionales.

Isabel Díaz Ayuso visitó la fábrica de cervezas Chula en Rivas-Vaciamadrid, apoyando a la empresa y al sector agroalimentario madrileño.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó el pasado 20 de marzo la fábrica de cervezas Chula en Rivas-Vaciamadrid, una marca que, según el CEO, José Manuel del Olmo, "es la cerveza de Madrid".

La parada formó parte de su agenda institucional y durante el recorrido por las instalaciones, Ayuso estuvo acompañada por responsables de la empresa y por trabajadores de la fábrica.

La presidenta aprovechó la visita para reiterar el mensaje que el Gobierno regional viene defendiendo en los últimos meses: apoyo a la empresa, a la hostelería y al sector agroalimentario madrileño.

José Manuel del Olmo, CEO de Chula Mar Leon

En ese contexto, defendió que el Ejecutivo autonómico seguirá "en la línea de bajar impuestos y apoyar a la iniciativa privada frente a los que trasladan mensajes negativos contra la empresa y contra el autónomo".

También afirmó que "cuando se respeta el esfuerzo y se apuesta por la libertad, los buenos resultados siempre llegan".

Desde la Comunidad se insiste en combinar rebajas fiscales con simplificación normativa para facilitar la actividad de empresas vinculadas al sector.

100% madrileña

Cervezas Chula es una cerveza artesana madrileña, elaborada con agua del Canal de Isabel II y con proveedores principalmente nacionales.

La fábrica de Rivas-Vaciamadrid ocupa unos 600 metros cuadrados y tiene capacidad para producir hasta un millón de litros al año.

En 2025 la empresa vendió 300.000 litros y, según la presidenta de la Comunidad, con vistas a incrementar la producción hasta 1 millón.

El crecimiento se apoya sobre todo en la hostelería. La cerveza se sirve en cerca de 200 puntos de venta repartidos por la Comunidad de Madrid, especialmente en bares y restaurantes.

Entre ellos hay locales de zonas muy vinculadas a la cultura cervecera de la ciudad, como la calle Ponzano, Arturo Soria o el Mercado de la Cebada.

La empresa se define como artesana por su proceso de elaboración. Las cervezas se producen mediante fermentación endógena, lo que deja que la levadura marque los tiempos.

Ese método alarga la estancia en tanque. Las lager permanecen entre cuatro y cinco semanas y las variedades especiales pueden llegar a seis semanas. En buena parte de la producción industrial el proceso suele durar alrededor de quince días.

Otra característica de la marca es que todas sus referencias son sin gluten. La decisión se tomó pensando tanto en personas celíacas como en nuevas tendencias de consumo.

Cerveza Chula.

Detrás del proyecto está José Manuel del Olmo, antiguo directivo de Heineken con trayectoria en marketing y distribución. Del Olmo ha explicado que "Chula es la cerveza de Madrid" y que la marca le pareció ‘impresionante’ desde el primer momento.

Hace tres años lideró, junto a unos 26 inversores, la operación para rescatar la pequeña cervecera fundada en 2014 por Jacob Nieto, emprendedor madrileño y propietario de la microcervecería Cervezas Villa de Madrid, instalada en el polígono de Santa Ana, en Rivas-Vaciamadrid.

La fábrica empezó a producir cerveza en 2015 y lanzó varias referencias con nombres inspirados en el lenguaje castizo madrileño —como Chula, Cheli, Chachi o Chulapa— con la idea de construir una marca muy vinculada a la identidad de la ciudad. Uno de los hitos del proyecto llegó en 2017, cuando la empresa desarrolló 'Chula Sin', considerada la primera cerveza artesanal española sin alcohol.

Para conseguirla, Nieto y su equipo realizaron más de cien pruebas durante más de dos años de investigación, buscando mantener sabor y cuerpo sin aumentar el grado alcohólico.

La evolución

Años más tarde, del Olmo y un grupo de inversores decidió apostar por el proyecto no solo con capital, sino también con experiencia en publicidad, distribución y posicionamiento de marca.

Durante la visita de la presidenta de la Comunidad, José Manuel del Olmo aseguró que Chula es "un proyecto que ha nacido desde abajo" con esfuerzo y pasión diaria. Por último, recalcó que el apoyo al tejido empresarial de los pequeños "es apostar al futuro de todos", sin olvidarse del slogan "Chula es Madrid y Madrid es chula".