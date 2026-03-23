La Comunidad de Madrid anuncia que el agua de Aldea del Fresno "no es apta" para el consumo humano

Se instalará un nuevo sistema de desinfección en el depósito municipal y se mantendrá la restricción hasta que los análisis confirmen la potabilidad del agua.

El Ayuntamiento ha habilitado puntos de suministro alternativos de agua potable en el casco urbano para garantizar el acceso de los vecinos.

La restricción afecta tanto al consumo directo como al uso del agua para cocinar, pero sí se permite para higiene personal y limpieza doméstica.

El agua de la red de Aldea del Fresno vuelve a ser considerada no apta para consumo humano por superar los niveles permitidos de manganeso.

El agua de la red de abastecimiento de Aldea del Fresno vuelve a ser no apta para el consumo humano tras detectarse niveles de manganeso superiores a los permitidos en uno de los puntos de muestreo del municipio.

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid realizó los análisis el 18 de marzo en la calle San Carlos y comunicó el resultado al ayuntamiento.

El alcalde, Alberto Plaza Martín, ha trasladado la advertencia a los vecinos mediante un bando municipal en el que se indica que el agua del grifo no debe utilizarse para beber ni para preparar alimentos.

Tubería que colapsó durante la última DANA en Aldea del Fresno

El agua, de momento, se considera 'no apta' para el consumo humano mientras los niveles de manganeso sigan por encima de los valores que marca la normativa estatal sobre calidad del agua de consumo.

La restricción afecta a la ingesta directa y al uso del agua para cocinar. El Ayuntamiento recuerda que la indicación procede de las autoridades sanitarias regionales tras analizar las muestras recogidas.

La comunicación municipal aclara qué usos siguen permitidos. Según las indicaciones, el agua de la red puede usarse para la higiene personal, como ducharse o lavarse las manos.

También se permite el lavado de ropa y la limpieza del hogar. El Consistorio insiste en que la prohibición se centra solo en el consumo humano directo o indirecto a través de alimentos preparados con agua del grifo.

Agua potable

Para garantizar el acceso a agua potable, el ayuntamiento ha habilitado puntos de suministro alternativos en el casco urbano. Los vecinos pueden recoger agua apta para el consumo en la Plaza del Ayuntamiento y en la calle San Rafael, frente al consultorio médico.

El gobierno local pide la colaboración de los residentes para difundir la información y seguir las recomendaciones sanitarias mientras dure la incidencia.

Según el comunicado, el 23 de marzo está prevista la instalación de un nuevo sistema de dosificación de desinfectante en el depósito municipal. Cuando termine la instalación, se tomarán nuevas muestras en el depósito y en distintos puntos de la red de distribución.

El objetivo es comprobar la concentración de manganeso y si se reduce tras la mejora del tratamiento, mientras que la restricción se mantendrá hasta que los análisis confirmen que el agua vuelve a situarse dentro de los parámetros que permiten considerarla apta para el consumo humano.

El Ayuntamiento señala que, cuando haya nuevos resultados que avalen la potabilidad del agua, emitirá otro bando municipal y actualizará la información en sus canales oficiales.

Un agente desplegado en el dispositivo de Aldea del Fresno (Madrid) Rodrigo Jiménez EFE

La situación llega después de un periodo reciente en el que se había anunciado la recuperación de la normalidad. A principios de 2026, el Ayuntamiento informó de que el agua de la red municipal volvía a ser apta para el consumo humano.

Los análisis del 29 de diciembre de 2025 indicaban que los niveles de manganeso no superaban el límite de aptitud que fija el Real Decreto 3/2023. Con esos datos, se levantó la prohibición y se consideró que el agua era segura para toda la población.

Tras ese cambio, se comunicó la retirada progresiva de las cisternas que habían apoyado el suministro en meses anteriores aunque el Ayuntamiento anunció entonces que mantendría una monitorización continua de la calidad del agua.

Medios locales y regionales, y el propio Consistorio, recuerdan que Aldea del Fresno arrastra problemas con la calidad del agua desde 2023. En ese año se detectaron niveles elevados de manganeso vinculados al acuífero que abastece al municipio y se activaron medidas de control y refuerzo del suministro.

Desde entonces se han alternado fases de restricción, con prohibición de consumo del agua de la red, y etapas en las que los análisis permitían considerarla apta. Cada cambio ha dependido de los resultados de los controles realizados por la autoridad sanitaria.

En algunos momentos, el abastecimiento se ha apoyado en camiones cisterna y en puntos de suministro alternativos repartidos por el municipio. Al mismo tiempo se han ido introduciendo mejoras en infraestructuras y tratamientos.

Por qué preocupa

El manganeso es un mineral presente de forma natural en el suelo y el agua, y en pequeñas cantidades es necesario para el organismo.

El problema aparece cuando el agua de bebida tiene concentraciones elevadas durante mucho tiempo, especialmente en el caso de niños y otros grupos vulnerables.

El Real Decreto 3/2023 distingue entre un “valor paramétrico” de manganeso, a partir del cual debe actuarse, y un “valor de no aptitud” (en torno a 80 µg/L) a partir del cual el agua se considera no apta, aunque muchas veces el problema visible antes de llegar ahí es de color, sabor y manchas, más que directamente sanitario.