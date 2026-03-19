Guille, Jaime y Pablo, los jóvenes de 19 años que reformarán la Plaza Mayor de Pozuelo: "Es como nuestro primer bebé"

De izquierda a derecha, Jaime Casanueva Tena, Pablo López Magro y Guillermo Donate Lario, los tres estudiantes de la UFV ganadores del concurso de ideas de Pozuelo. Cedida

Las claves nuevo Generado con IA Tres estudiantes de 19 años de la Universidad Francisco de Vitoria ganan el concurso para reformar la Plaza Mayor de Pozuelo con su proyecto 'Bajo la misma sombra'. La propuesta destaca por su diseño arquitectónico reconocible, que busca unificar los espacios y mejorar la iluminación y seguridad de la plaza. El proyecto añade zonas de sombra, espacios para jóvenes y mayores, y mantiene elementos clave como la fuente, adaptando otros para mayor funcionalidad. El concurso premió también a otros dos proyectos y otorgó tres accésits, exponiendo todas las maquetas participantes en el Ayuntamiento de Pozuelo.

Acaban de empezar la carrera, como quien dice, pero a sus 19 años ya han conseguido su primer logro profesional: participar en la reforma de una plaza. Y es que son los ganadores del concurso de ideas organizado por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón entre los estudiantes de Arquitectura de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), el único centro universitario del municipio con estos estudios.

Guillermo Donate, Jaime Casanueva y Pablo López son los tres amigos que se hicieron el pasado 12 de marzo con la victoria entre los 21 proyectos presentados y expuestos en el Consistorio para transformar la Plaza Mayor de la localidad.

El suyo, concretamente, lleva por nombre 'Bajo la misma sombra' y fue elegido por "su fuerza y potencia formal y visual que genera un lenguaje arquitectónico reconocible y cohesionado", según explican fuentes municipales sobre la valoración del jurado. Así, será la base de la futura remodelación de la zona.

Este estaba compuesto por cargos importantes del Ayuntamiento -Miriam Picazo, primera teniente de alcalde; Juan José de Gracia, director general de Urbanismo; Silvia Meca, jefa de servicio de Desarrollo de la Ciudad, y Andrea Villares, secretaria del jurado-, y tres arquitectos de reconocida trayectoria: Carlos Rubio, Beatriz Matos y Mark Fenwick.

"Estábamos un poco nerviosos porque los jueces eran de muy alto standing. Ganar es un reconocimiento que nos ha hecho sentir emociones inexplicables", expresa Jaime, que junto a sus compañeros asegura que no se lo terminan de creer.

De Murcia, Pozuelo y Madrid

Guillermo, Jaime y Pablo se conocieron hace un año al empezar el grado del que actualmente cursan segundo. Cada uno llegó a la carrera por razones similares, aunque desde puntos diversos.

Jaime ha vivido desde pequeño en Aravaca, distrito de la capital muy cercano a Pozuelo. Por lo tanto, la vida la ha hecho prácticamente en el municipio pozoleño. "Llevo yendo desde pequeño al colegio en Pozuelo. Ahora a la universidad. Tengo muchos amigos aquí y la plaza la he vivido bastante. He estado ahí tomando algo, en las fiestas...".

La maqueta del proyecto 'Bajo la misma sombra'. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

La arquitectura llegó a su vida a la par que el dibujo técnico, en el instituto. "Me gustaba mucho esa asignatura y lo relacioné".

"Yo tardé bastante en escoger la carrera de arquitectura", señala Guillermo, por su parte, que siempre ha vivido en el centro de Madrid. "Nunca he sido un estudiante de poner los codos. Buscaba algo práctico. Escogí la carrera sin haberme informado y he encontrado mi vocación".

Pablo vino desde Murcia a estudiar movido por su vena "creativa". "De pequeño me gustaban mucho los Legos, dibujar...". Siendo más mayor, influyó en su decisión la empresa de construcción que tiene la familia de su padre.

Es la combinación de estas tres visiones, precisamente, la que piensan que sirvió de retroalimentación para encontrar la idea que encandilara a los jueces. Y es que su proyecto no pretende hacer un "cambio drástico", sino "darle vida al corazón de la ciudad".

Renders del proyecto 'Bajo la misma sombra' hechos por Guillermo Donate, Jaime Casanueva y Pablo López. Cedida

Esto tenía que hacerse cumpliendo una serie de objetivos: aportar iluminación para la seguridad y unificar los tres espacios que la forman.

Visitando el lugar en diferentes puntos del día en varias ocasiones, se dieron cuenta de que era "una plaza de tránsito". "La gente no lo buscaba como un sitio para quedarse", como apunta Guillermo.

"Llegamos a la conclusión de que la mejor forma de afrontar este proyecto era a través de unas marquesinas que aportan luz y que también tienen su significado más allá", explica Pablo. El propósito era que "se pudiera incluir a todos los habitantes de Pozuelo, sin importar su edad, incorporando la remodelación" sin sacrificar la esencia y con "practicidad".

"Ganamos la sombra, durante el día, y la luz, que aporta seguridad por la noche", añade Jaime. Según su propuesta, algunos elementos permanecerían, aunque con modificaciones, como la gran fuente. Otros se eliminan por completo, como los maceteros.

Renders del proyecto 'Bajo la misma sombra' hechos por Guillermo Donate, Jaime Casanueva y Pablo López. Cedida

Pensando en las diferentes generaciones, se añaden componentes como "mesas delante de la biblioteca para atraer más a la juventud" o una ancha pérgola con asientos cerca de la residencia "para que los ancianos puedan sentarse".

Por todo ello, el jurado ha valorado que de esta manera se "introduce una imagen icónica en el espacio urbano, capaz de ensalzar y poner en valor los edificios principales de ambas plazas": el Ayuntamiento nuevo y el antiguo (actual Centro Cultural). Todo ello se consigue "sin menoscabar el uso del espacio público, que permanece libre para el desarrollo de las diversas actividades".

Así, la propuesta genera espacios de sombra e integra la iluminación nocturna: "Crea una atmósfera acogedora y estable, aportando riqueza espacial para usos estanciales prolongados en distintos momentos del día". "Yo creo que puede gustarle a los vecinos", expresa Jaime.

La idea, comentan los tres compañeros, estuvo inspirada en varias plazas de enclaves de España e, incluso, de "todo el mundo". En concreto, mencionan la de Indautxu en Bilbao.

El proyecto 'Bajo la misma sombra' de Guillermo Donate, Jaime Casanueva y Pablo López. Cedida

La propuesta, como señalan fuentes municipales, se matizará en un proyecto definitivo. Sin embargo, los tres estudiantes afirman que desde el Consistorio les han expresado que les "pedirán ayuda" para ello. "Después de la entrega de premios nos comentó que querían añadir un poco más de verde y que nos iban a pedir ayuda. La verdad es que te digan eso y que quieran seguir contando con nosotros para llevar a cabo la propuesta ilusiona mucho", señala Jaime.

"Al final es como nuestro primer bebé", confiesa Pablo, emocionado, mientras sus compañeros coinciden en que el premio es un reconocimiento que les marcará para siempre. "Es algo impensable que en segundo de carrera estemos involucrados en la reforma de una plaza de un ayuntamiento tan importante como este. Para nosotros es un orgullo".