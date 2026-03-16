La Comunidad de Madrid regala entradas para el concierto de Rosalía entre los que donen sangre esta semana

Rosalía se prepara para su nueva gira que hará parada en la capital. GTRES

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid regala entradas para un concierto de Rosalía a quienes donen sangre o plasma esta semana. La campaña busca aumentar las reservas de sangre, especialmente de los grupos 0+, B-, 0-, A+ y A-, de cara a la Semana Santa. La iniciativa se desarrolla en el Centro de Transfusión de Madrid y requiere reservar cita previa para participar en el sorteo de entradas. El objetivo es concienciar sobre la importancia de donar sangre de forma regular y fomentar la participación ciudadana en esta causa vital.

La Comunidad de Madrid sorprende a todos los madrileños con esta nueva iniciativa en la que mezcla música y solidaridad ante la demanda urgente de sangre.

Desde el Ejecutivo han decidido regalar entradas para uno de los próximos conciertos de Rosalía a quienes donen sangre o plasma durante esta semana.

La propuesta surge desde el equipo de Isabel Díaz Ayuso, quien pretende fomentar la participación ciudadana en una causa vital para la salud pública.

La cantante catalana, de 33 años, vive uno de los momentos más brillantes de su carrera gracias al éxito de su último álbum, Lux, con el que se prepara para su gira ‘LUX TOUR 2026’, que hará parada en el Movistar Arena los días 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril.

El objetivo de esta campaña es garantizar que las reservas de sangre sean suficientes para afrontar la demanda de la Semana Santa, un periodo en el que las donaciones suelen disminuir, mientras que la necesidad de sangre se mantiene constante y, de paso, motivar a los ciudadanos a sumarse a la donación con un incentivo más que especial.

La iniciativa arranca hoy lunes 16 de marzo y se desarrollará durante toda la semana en el Centro de Transfusión de Madrid, donde los interesados podrán participar en el sorteo de dos entradas para asistir al concierto del 30 de marzo, según ha indicado la Comunidad de Madrid.

La necesidad de sangre se centra especialmente en los grupos 0+ y B-, aunque también se busca aumentar las reservas de 0-, A+ y A-. Para donar, se utilizará principalmente la plasmaféresis, un procedimiento que dura unos 40 minutos y que permite al donante recuperarse rápidamente, pudiendo volver a donar a las 48 horas.

Eso sí, es imprescindible reservar una cita previa para poder participar en el sorteo y garantizar el orden en las donaciones. Las reservas se pueden hacer enviando un correo a donarplasma@salud.madrid.org o llamando al 91 301 72 40.

Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid, busca concienciar sobre la importancia de donar sangre de manera regular, mostrando que con un pequeño gesto se puede salvar vidas y, de paso, disfrutar de uno de los espectáculos más esperados del año en la capital.