Ya ha entrado en vigor: aprobadas las ayudas de 13,3 millones de euros para cambiar tu coche viejo por uno nuevo

La Comunidad de Madrid refuerza su apuesta por la movilidad sostenible con una nueva inversión de 5 millones de euros en ayudas para retirar de la circulación los vehículos sin distintivo ambiental y promover la adquisición de modelos eléctricos o de bajas emisiones.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la ampliación presupuestaria, que eleva a un total de 13,3 millones de euros la dotación del programa autonómico Mueve Madrid, una de las principales líneas de apoyo regional al transporte limpio.

Estas ayudas se destinan a personas físicas, autónomos y pequeñas y medianas empresas con residencia o sede en municipios de la región.

En paralelo, el Gobierno madrileño ha reservado el 30% de los fondos a beneficiarios que vivan o trabajen en zonas de bajas emisiones (ZBE), como las establecidas en la capital o en otros municipios con alta densidad de tráfico.

El objetivo, según el Ejecutivo regional, es “minimizar el impacto económico de las limitaciones de circulación que afectan a los vehículos más contaminantes en los entornos urbanos”.

El programa Mueve Madrid se enmarca en la Estrategia de Energía, Clima y Aire 2023-2030, el plan autonómico que fija las líneas de actuación para reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y cumplir los objetivos europeos de neutralidad climática.

Entre sus ejes, además de las subvenciones para renovación del parque automovilístico, se incluyen incentivos a la eficiencia energética, la electrificación del transporte público y la promoción de infraestructuras de carga.

Desde su puesta en marcha, el plan ha recibido 6.372 solicitudes, por un valor total de 7,8 millones de euros, lo que evidencia el interés creciente por este tipo de ayudas.

La mayoría de las peticiones —un 72%— corresponden al achatarramiento de vehículos sin distintivo ambiental, un porcentaje que refleja el alto volumen de automóviles diésel y gasolina antiguos aún en circulación.

De esas solicitudes, 2.348 optaron por el incentivo de 1.000 euros a cambio de retirar definitivamente su coche viejo, mientras que otras 2.136 eligieron recibir 2.000 euros por achatarrar el vehículo y adquirir un modelo nuevo con etiqueta Cero o ECO.

En menor medida, 113 personas se han acogido a la modalidad que combina abono transporte gratuito en la zona tarifaria C2 durante tres años y un bono de 1.250 euros para compartir desplazamientos, medida pensada para fomentar la movilidad colaborativa en trayectos interurbanos.

En cuanto a la compra directa de vehículos eléctricos y ciclos de movilidad personal, se contabilizan 1.775 solicitudes, de las cuales 1.742 corresponden a bicicletas eléctricas.

Este dato, según fuentes regionales, “demuestra la consolidación de la bici como alternativa real para los desplazamientos diarios, especialmente en municipios con carriles segregados o redes ciclistas en expansión”.

El plazo para presentar nuevas solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026, y puede gestionarse íntegramente a través de la web institucional de la Comunidad de Madrid.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo regional busca “acelerar la transición hacia un sistema de transporte más limpio, accesible y sostenible” en todo el territorio.