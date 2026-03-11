Madrid invertirá 12,5 millones en vacunas para proteger a los mayores de 80 años frente al virus sincitial

La vacunación se realiza en centros de salud, residencias, hospitales y mediante autocita online, reforzando la prevención en salud pública.

Desde septiembre de 2025 se han administrado más de 85.000 dosis y se prevé inmunizar a más de 100.000 mayores en 2026.

El objetivo es prevenir bronquitis y neumonías graves en la población anciana, especialmente en residencias y en personas con factores de riesgo.

Madrid invertirá 12,5 millones de euros en vacunas contra el virus sincitial para mayores de 80 años, consolidando la medida en el calendario de vacunación.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Gobierno regional y prorroga el contrato que permite aplicar por segundo año consecutivo esta medida y consolidarla como parte del calendario de vacunación a lo largo de la vida.

El objetivo oficial del Gobierno regional es prevenir bronquitis y neumonías graves que suelen complicarse con mayor frecuencia en la población anciana, especialmente en quienes residen en centros geriátricos o presentan factores de riesgo como trasplantes recientes.

Esta iniciativa no solo busca reducir ingresos hospitalarios, sino también mejorar la calidad de vida en la tercera edad, reforzando la respuesta sanitaria frente a un virus que afecta de forma considerable a este grupo etario.

Campaña de vacunación Freepik

Desde el inicio de la campaña de vacunación en septiembre de 2025, las autoridades sanitarias han administrado más de 85 000 dosis entre los mayores de 80 años en la región.

Según fuentes oficiales, la estrategia ha logrado evitar brotes en residencias de mayores y se prevé inmunizar a más de 100 000 ciudadanos a lo largo de 2026, consolidando así un programa que, de momento, ha mostrado resultados positivos en términos de cobertura y prevención.

Este esfuerzo se enmarca dentro de un contexto más amplio de políticas de prevención promovidas por la Consejería de Sanidad, que en años recientes ha ampliado la inmunización pasiva frente al VRS en bebés, lo que se tradujo en una reducción del 90% de los ingresos hospitalarios por esta infección en lactantes desde la campaña 2024/25.

Esa experiencia exitosa ha facilitado la extensión de la protección a los mayores, sector que también resulta vulnerable a las complicaciones derivadas del VRS.

¿Qué es el VRS? El virus respiratorio sincitial es un agente patógeno común que causa infecciones del tracto respiratorio, particularmente en otoño e invierno, y es especialmente peligroso en dos colectivos: los lactantes y los mayores con sistemas inmunitarios debilitados o enfermedades crónicas. En mayores de 80 años provoca hasta el 40% de los ingresos hospitalarios en temporadas de riesgo. Su infección puede derivar en bronquiolitis, neumonía y descompensación de enfermedades crónicas, por lo que la vacunación en este grupo se considera prioritaria, complementando los programas de gripe y neumococo.

La inversión de 12,5 millones forma parte de un plan más amplio de fortalecimiento de la prevención en salud pública. Además de proteger a los mayores frente al VRS, la Comunidad de Madrid ha intensificado en los últimos meses sus campañas de vacunación frente a otras enfermedades respiratorias que afectan a la población adulta y vulnerable.

Esto se produce en un contexto donde la vacunación contra la gripe y la COVID‑19 también ha tenido un papel destacado en los últimos años, alcanzando coberturas altas en grupos de riesgo.

Dónde vacunarse

Centros de salud de Atención Primaria , con cita previa dentro de la campaña de vacunación.

Residencias de mayores , donde los equipos sanitarios vacunan directamente a los residentes.

Hospitales públicos y privados que atienden a pacientes incluidos en los grupos de riesgo.

Sistema de autocita online del Servicio Madrileño de Salud para solicitar la vacunación

Este enfoque preventivo se ha convertido en un pilar de las políticas sanitarias en varias comunidades, aunque Madrid se posiciona como una de las pocas regiones que impulsa la inmunización del VRS a gran escala en la población de mayor edad.

Desde el Gobierno regional señalan que la continuidad del programa en 2026 buscará no solo aumentar la cobertura entre los mayores, sino también consolidar los mecanismos logísticos y de acceso a la vacuna.