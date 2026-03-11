"Amenazas de muerte" e insultos: la tensa relación entre el edil del PSOE y el líder de Vox al que tiró un café en Aranjuez

La relación entre ambos partidos en el Ayuntamiento de Aranjuez era ya tensa desde el inicio de la legislatura, con enfrentamientos verbales recurrentes.

El PSOE acusa al portavoz de Vox de amenazas de muerte e insultos graves a miembros socialistas y pide su dimisión, alegando que existen testigos de las amenazas.

Vox ha denunciado a Cermeño por cinco delitos, incluyendo atentado contra la autoridad pública y delito de odio, tras el incidente ocurrido durante la discusión de propuestas de transporte.

El concejal del PSOE José María Cermeño lanzó un café al portavoz de Vox, David Esteban Fernández, durante una comisión municipal en Aranjuez tras un intercambio de insultos.

La comisión informativa municipal del Ayuntamiento de Aranjuez el pasado 20 de febrero acabó de manera accidentada tras empezar a subir de tono en un momento dado.

Primero, llamó el concejal socialista José María Cermeño "fascista" y "gilipollas" al portavoz de Vox, David Esteban Fernández. La respuesta fue "vago". Acto seguido, Cermeño lanzó un vaso con café en dirección a su rival político, como se puede ver en la grabación del acto.

El episodio ha puesto el foco sobre este edil socialista, cuyo nombre no había trascendido fuera de la localidad madrileña hasta este lunes. Y es que ha sido cuando, tras dos semanas, el grupo municipal de Vox ha anunciado la decisión de su portavoz de poner una denuncia ante este hecho.

A raíz de esto, el concejal del PSOE ha presentado su dimisión este martes tras reconocer su "comportamiento inadecuado", como han confirmado desde el partido a este mismo periódico.

Pero José María Cermeño (1965) no solo es concejal. De hecho, según la información pública en la página web del Ayuntamiento, solo tiene dedicación parcial, con presencia en plenos y comisiones.

Su principal desempeño se encuentra como trabajador del Grupo Ercros en la división de Farmacia, para lo que tiene estudios de Maestría Industrial. Se trata de una empresa química española con una fábrica en Aranjuez.

Además, en el documento de la modificación de 2017 del convenio colectivo de Ercros, sale vinculado con la sección sindical de UGT en dicha empresa.

Rivalidad con Vox

En dicho vídeo difundido por Vox, se puede ver cómo la conversación cada vez se encuentra más crispada mientras se discutía una propuesta de Fernández, también concejal delegado de Transportes de la formación que gobierna en coalición con el PP. Se pretendía exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una auditoría completa de la infraestructura de la línea C-3 de Cercanías, debido a las incidencias que afectan al servicio en el municipio.

En la denuncia emitida por el portavoz ante la Policía Nacional consta que el concejal del PSOE lanzó de manera agresiva un recipiente con café en dirección a su rostro. "El impacto fue de tal violencia que el recipiente terminó golpeando con fuerza la pared, gracias a que el edil logró esquivarlo por reflejo, evitando así que le alcanzara", explican desde Vox.

Momento de la agresión del concejal del PSOE al de Vox.

Por ello, solicita la imputación penal del edil, al que acusa de hasta "cinco delitos": atentado contra la autoridad pública, tentativa de lesiones, falta de respeto a la autoridad pública, delito de odio por las acusaciones vertidas como "fascista" y desorden público.

Ante esto, desde el PSOE emitieron un comunicado negando los hechos y asegurando que Esteban Fernández "insultó de gravedad a miembros del grupo socialista, llegando incluso a amenazar de muerte".

Según ellos, además, "lleva profiriendo insultos, faltas de respeto, descalificaciones, amenazas, ofensas y actitudes machistas" a los concejales del PSOE "en cada pleno y comisión informativa, con la connivencia del alcalde", Miguel Gómez.

Este mismo martes, el secretario general de la agrupación socialista en el municipio, Óscar Blanco, ha reiterado esto en una rueda de prensa donde ha pedido la dimisión del portavoz de Vox. En ella ha relatado declaraciones literales por su parte como "te voy a matar" y "sal ahí fuera que me duras un minuto". Ha insistido en que estas amenazas no han podido ser vistas en el vídeo difundido, pero que "hay testigos" de ellas, como ha recogido Efe.

Sin embargo, fuentes conocedoras de la situación sostienen que este episodio ha sido "el culmen" de una relación tensa, calificando a Cermeño de "agresivo". Según estas fuentes, el enfrentamiento entre el edil socialista y el delegado de Transportes no es nuevo y se arrastra desde el inicio de la legislatura en 2023.

Los mismos informantes señalan que los enfrentamientos verbales entre la bancada socialista y esta formación política han sido recurrentes a lo largo de estos años. Madrid Total ha intentado contactar tanto con el Ayuntamiento de Aranjuez (gobernado por PP y Vox), así como recabar la versión del portavoz de Vox, pero ninguno ha querido dar declaraciones al respecto.

En su comunicado, Vox señala este acontecimiento como ejemplo del "clima de crispación que algunos pretenden trasladar a los órganos municipales".

Asimismo, aseguran que "continuarán defendiendo los intereses de los vecinos de Aranjuez de una forma democrática y libre, sin miedo a nada ni a nadie".