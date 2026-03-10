El plan de Ayuso para que el Metro llegue a Madrid Nuevo Norte: las cinco alternativas, sometidas a consulta pública

La ampliación incluye un ramal hacia las futuras cocheras y empleará métodos constructivos para minimizar el impacto en superficie, dentro del plan de expansión del Metro de Madrid.

La Comunidad de Madrid avanza en su plan de ampliación del Metro y ha abierto este mismo martes a consulta pública las cinco alternativas para extender la red hasta el desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte.

La documentación, disponible en el Portal de Transparencia durante 20 días hábiles, define los distintos trazados, métodos constructivos y conexiones con otras líneas que baraja la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

El proyecto prevé la construcción de tres nuevas estaciones, Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte, que beneficiarán a más de 175.000 madrileños.

Cuatro de las opciones planteadas contemplan una línea independiente conectada con la Línea 10, con un recorrido que discurre de forma paralela al eje de la futura calle Agustín de Foxá.

La quinta alternativa propone, en cambio, una prolongación de la Línea 1 hacia el norte, integrando el tramo Pinar de Chamartín–Bambú–Chamartín en la Línea 4.

En todos los casos, el plan incorpora un ramal de enlace con las futuras cocheras de esta zona, actualmente en fase de licitación.

El túnel se construirá con el Método Tradicional de Madrid, mientras que las conexiones con la red existente se realizarán mediante el Método Alemán, con el objetivo de reducir las afecciones en superficie durante las obras.

Esta actuación forma parte del programa de expansión del Metro que el Ejecutivo autonómico comenzó a detallar en 2024.

Tal como publicó Madrid Total el 26 de junio de 2024, la Comunidad ya había sacado a información pública las cuatro alternativas de trazado de la futura Línea 11 Diagonal, un nuevo eje que conectará de suroeste a nordeste, entre Cuatro Vientos y Valdebebas.

Aquel proyecto incluía opciones que pasaban por el Hospital Isabel Zendal, el Intercambiador de Valdebebas y la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, confirmando el esfuerzo del Gobierno regional por reforzar la movilidad en torno a los grandes polos de actividad del norte de la capital.

Con la ampliación hacia Madrid Nuevo Norte, que enlazará directamente con este gran desarrollo urbanístico y financiero, la Comunidad continúa tejiendo el futuro mapa del suburbano madrileño.

A estos planes se suman las prolongaciones previstas de la Línea 5 hasta Barajas y de la Línea 3 hacia el sur, además de las conexiones que completarán la L-11. En conjunto, el Ejecutivo regional dibuja una red más extensa y conectada, clave para el nuevo crecimiento urbano de Madrid.