Confirmado por la Comunidad de Madrid: la nueva ayuda de 150.000€ de Ayuso a pequeñas empresas y autónomos

Isabel Díaz Ayuso sigue en plena cuenta atrás camino de unas nuevas elecciones autonómicas. Con su liderazgo cada vez más consolidado y con la expectativa de volver a repetir una mayoría absoluta en los próximos comicios, sigue dando pasos hacia delante mirando por el bienestar de todos los madrileños. Pero no solo de la capital, sino de toda la Comunidad.

Por ello, el Ejecutivo regional pretende poner en marcha nuevas ayudas destinadas a ciertos colectivos que tradicionalmente se han visto perjudicados por las dificultades a la hora de salir adelante. Bonificaciones en muchos casos llegan para dar un impulso a personas sin empleo o familias en situación de vulnerabilidad.

Una situación también especialmente complicada es la que atraviesan los autónomos, ya que a muchos de ellos les cuesta encontrar una situación de estabilidad en sus negocios. Por ello, no están de más esas bonificaciones que buscan allanar su camino de alguna forma como la que recientemente ha anunciado la presidenta.

En este caso se trata de una partida de ayudas que podrían llegar hasta los 150.000 euros. Una decisión que Ayuso ha anunciado mientras se encuentra de viaje en Estados Unidos donde ha participado en un encuentro empresarial organizado junto a la Cámara de Comercio de España-EEUU en Nueva York.

El reto del Gobierno madrileño es "impulsar a las empresas que funcionan y que quieran seguir creciendo a través de financiación directa para sus mejores proyectos". Por ello, esta ayuda destinada a autónomos también abarca a microempresas en lo que se trata de un programa destinado a favorecer a los negocios de los pequeños municipios de la región.

¿En qué consiste la nueva ayuda?

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado un paso hacia delante en lo que a la aprobación de ayudas beneficiosas para la sociedad se refiere. La líder de la región se ha caracterizado durante su mandato por posicionarse del lado de los agentes económicos que más impulso necesitan para reactivar su actividad.

Unas ayudas de hasta 150.000 euros que se ofrecerían en el mejor caso en dos tramos. La jefa del Ejecutivo autonómico ha avanzado que el Consejo de Gobierno de este miércoles aprobará dichas subvenciones. Estas ayudas serán en su origen de 140.000 euros y que podrían ampliarse en 10.000 euros más si el beneficiario realiza su actividad en uno de los considerados pequeños municipios de Madrid.

Estos son aquellos que tienen menos de 20.000 habitantes y que suman 142 en todo el territorio de la Comunidad, es decir, un 79% de los 179 municipios totales. Dichas ayudas están destinadas al beneficio de empresas con un máximo de nueve trabajadores y con, al menos, 3 años de antigüedad.

Para poder optar a estas bonificaciones será necesario presentar un plan detallado del negocio explicando la necesidad de esta ayuda para su expansión, sufragando hasta el 50% del importe necesario para dicho crecimiento. El objetivo no es otro que estas empresas y autónomos puedan seguir generando riqueza y puestos de trabajo.

Dentro de estos planes de expansión destaca romper barreras como la digitalización, encontrar o retener talento y la adaptación a los nuevos entornos del mercado. Actualmente, la Comunidad de Madrid cuenta con 439.678 trabajadores por cuenta propia y emprendedores, unos datos que pretenden que sigan creciendo.