La nueva bolsa de viviendas a 30 minutos de Madrid con más de 3.000 casas y que se levantará sin talar un solo árbol

Madrid necesita vivienda y cada vez son más los municipios que ponen a trabajar a sus arquitectos para habilitar suelo en el que levantar nuevas edificaciones.

El último en hacerlo ha sido el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, que ha iniciado el desarrollo urbanístico de Los Pocillos, un ámbito de 145 hectáreas que contempla más de 520.000 metros cuadrados de edificabilidad residencial.

El alcalde Luis Partida ha querido dejar claro que la expansión no se hará a cualquier precio. Según ha recordado, el atractivo natural del municipio es uno de sus grandes valores y, por ello, el proyecto se impulsa con la premisa de que no se talará ningún árbol para levantar viviendas.

La normativa en vigor establece que, en caso de que algún ejemplar se vea afectado, deberá ser trasplantado. Solo en aquellos supuestos en los que la reubicación sea técnicamente inviable se permitirá la tala, que será compensada con la plantación de nuevos árboles adultos equivalentes.

Antes de comenzar las obras, el Ayuntamiento ha elaborado un estudio de afección al arbolado en el Sector 1, que ha permitido identificar un total de 154 ejemplares. De ellos, 50 se verán condicionados por los trabajos de urbanización.

Treinta encinas serán trasplantadas y otros 21 árboles, entre perales, chopos y pinos, deberán ser talados al no ser posible su traslado. La compensación medioambiental prevista incluye la plantación de más de 7.000 nuevos ejemplares en el viario y las futuras zonas verdes.

El plan urbanístico contempla la construcción de 2.975 viviendas, de las cuales 447 serán de protección pública.

El resto se dividirá entre unifamiliares —aisladas, adosadas o pareadas— y multifamiliares libres. Concretamente, habrá también 498 multifamiliares libres, 447 protegidas en régimen de Vivienda con Protección Pública para Arrendamiento (VPL), 542 unifamiliares adosadas, 1.180 pareadas y 300 viviendas aisladas.

La actuación reservará también más de 165.000 metros cuadrados a zonas verdes, otros 84.000 a dotaciones públicas, más de 220.000 a viario y cerca de 45.000 a usos terciarios comerciales.

Entre los proyectos paralelos figuran la creación de un gran parque, una senda ciclable y la puesta en marcha de nuevos equipamientos públicos.

Hay que recordar que el proyecto estuvo paralizado durante años tras la crisis de 2008 e incluye también dos parcelas comerciales de 34.000 y 10.000 metros cuadrados.

Los trabajos de urbanización, adjudicados a la UTE formada por Lantania y Gyocivil, tienen un presupuesto de 63,2 millones de euros y un plazo de ejecución de dos años.

Durante este periodo se acometerá en una única fase la urbanización integral de la zona, que incluye movimiento de tierras, pavimentación, instalación de redes de abastecimiento y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, gas, riego, jardinería, mobiliario urbano y la construcción de una pasarela peatonal.

El pasado 26 de junio tuvo lugar el acto institucional de colocación de la primera piedra, que contó con la presencia del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo Domínguez; el alcalde, Luis Partida; y representantes de las empresas adjudicatarias.

La ubicación estratégica del sector, al norte del casco urbano de Villanueva de la Cañada y delimitado por las carreteras M-503, M-600 y la Avenida de España, garantiza una conexión óptima con Madrid capital.

El consistorio insiste en que el nuevo desarrollo urbanístico no solo aumentará la oferta de vivienda, sino que permitirá a los futuros vecinos disfrutar de la cercanía a la ciudad sin renunciar a un entorno residencial rodeado de naturaleza. Naturaleza y zonas verdes que ellos mismos, con esta mentalidad de "tala cero" mantendrán vivo.