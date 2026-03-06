La Línea 10 de Metro cerrará un tramo desde este mes y hasta finales de año por las obras en la estación del Bernabéu

Las claves nuevo Generado con IA El tramo de la Línea 10 de Metro entre Nuevos Ministerios y Cuzco estará cerrado desde el 28 de marzo hasta finales de año por obras en la estación Santiago Bernabéu. Durante el cierre, habrá un servicio gratuito de autobuses de la EMT y refuerzo en otras líneas de Metro y autobuses que circulan por el Paseo de la Castellana. La remodelación de la estación Bernabéu multiplicará por tres su espacio, incorporando 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas, y será completamente accesible. La nueva estación, coordinada con el Real Madrid, será una de las más modernas de la red y su inauguración coincidirá con el 80º aniversario del estadio Santiago Bernabéu y los 125 años del club.

Nuevos cortes en las líneas del Metro de Madrid. Esta vez las obras que se están acometiendo en la estación de Santiago Bernabéu ocasionarán el cierre de la Línea 10 desde el próximo día 28 de marzo hasta finales de año en el tramo entre Nuevos Ministerios y Cuzco, con servicio sustitutivo de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) gratuito.

Así lo ha explicado el director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Pablo Rodríguez Sardinero, durante su comparecencia en la Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid, donde ha explicado que se reforzarán otras líneas.

El corte afectará a las estaciones de Nuevos Ministerios (líneas 6 y 8 y Cercanías Renfe), Santiago Bernabéu y Cuzco entre el día 28 de marzo y finales de año, según el cronograma previsto. En cualquier caso, ha explicado que, para garantizar la movilidad de los usuarios, se establecerá un plan de movilidad.

El mismo contemplará un servicio sustitutivo de autobús gratuito desde Plaza de Castilla, refuerzos en líneas de Metro como la 1 y la 9 y en autobuses de la EMT que circulan por el Paseo de la Castellana como la línea 147, según ha explicado el director gerente del CRTM.

Un corte que se produce en el marco de las obras para la nueva estación 'Bernabéu', que es como pasará a denominarse una vez reformada, con previsión de tener finalizados los trabajos en el primer trimestre de 2027. En este marco, el proyecto prevé demoler la estación antigua, lo que requiere este corte del servicio.

Según ha subrayado, estas obras para transformar la nueva estación avanzan al 40%, con actuaciones para multiplicar por tres el espacio disponible, pasando de una superficie de 4.843 metros cuadrados a más de 12.400.

Una vez reformada, será 100% accesible, con 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas que conectarán directamente con el andén, mientras que los pasillos serán sustituidos por un gran vestíbulo, desde el cual se visualizarán los niveles intermedios y los propios andenes.

El rediseño facilitará así que se produzcan transiciones más rápidas desde la calle al andén, ya que los pasillos serán sustituidos por un gran vestíbulo con vistas a los niveles intermedios y los propios andenes, que también amplían su capacidad.

Una vez entre en funcionamiento, coincidiendo con el 80º aniversario del estadio Santiago Bernabéu y los 125 años del Real Madrid, será una de las más modernas de la red, ya que está prevista la renovación de los acabados arquitectónicos y la incorporación de todos los avances tecnológicos, como los tornos de entrada 4.0 y las máquinas de venta de títulos de última generación.

Metro está llevando a cabo la planificación de este proyecto junto al Real Madrid Club de Fútbol, con quien firmó un protocolo para coordinar estas obras con el conjunto de actuaciones e infraestructuras que concurren en la zona.

Esta parada, junto al Paseo de la Castellana de la capital, guarda desde sus orígenes una estrecha relación con el estadio del equipo blanco. Fue inaugurada en 1982 bajo el nombre de Lima y en 1998 se renombró con su nomenclatura actual de Santiago Bernabéu.