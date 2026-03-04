Bruselas cambia las normas: España tendrá que cumplir y eximir de pagar el IVA a los pequeños autónomos

Las claves nuevo Generado con IA España aún no aplica la directiva europea que exime de pagar el IVA a autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. La Unión Europea ha abierto un expediente sancionador contra España por la omisión de esta norma, vigente desde enero de 2025 en el resto de países miembros. Alemania, Francia e Italia ya aplican la exención del IVA a pequeños autónomos, aunque con diferentes umbrales de facturación. La Comunidad de Madrid y la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos han reclamado la aplicación de la exención para reducir la carga administrativa de los pequeños negocios.

Actualmente, España sigue sin aplicar la directiva europea 2020/285 que reclama no cobrar el IVA a los pequeños autónomos, es decir, los empresarios que facturen menos de 85.000 euros anuales. Esta ley pretende proteger a los autónomos y darles ciertas garantías.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha pedido que se acepte esta exención y que deje de ser obligatorio para este grupo declarar y pagar el IVA trimestralmente. El Gobierno, sin embargo, lleva postponiendo aplicar esta directiva desde el 1 de enero de 2025, momento en el que entró en vigencia para el resto de países que conforman la Unión Europea.

Otros países como Alemania, Francia e Italia ya aplican esta ley. En el caso de Alemania, la norma se aplica para los autónomos que facturan menos de 22.000 euros anuales. Francia aplica la exención del IVA cuando sus autónomos facturen menos de 33.800 euros anuales, pero únicamente en las empresas asociadas al sector servicios. Por el contrario, Italia es el país más benevolente con la directiva puesto que la aplica con el máximo permitido, exentando a todos aquellos que ganen menos de 85.000 euros anualmente.

La Unión Europea aplica esta ley entorno a los ciudadanos que facturen menos de 85.000 euros, siendo cada país el encargado de fijarlo en la cifra que estime oportuna dentro de ese rango. A su vez, serán los estados quienes elijan si esta ley será obligatoria, voluntaria o, por el contario, si solamente se suscribe a un determinado sector.

Dada la omisión del Gobierno a la hora de aplicar esta directiva, la Unión Europea ha abierto un expediente sancionador por no poner en vigor la norma. Se estima que la sanción se interpuso a finales del año pasado y se obligaba a España a ponerla en vigor.

La oposición de Ayuso

Mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha pedido implementar esta medida para liberar la carga administrativa de los pequeños negocios ya que, en la actualidad, todos los autónomos, sin importar sus ingresos, deben repercutir al IVA y presentar declaraciones, cumpliendo con las obligaciones fiscales.

Sin emabrgo, en nuestro país hay ciertas exenciones aunque solo se refieren a actividades específicas según el régimen general de Hacienda, pero no en cuanto a su volumen de facturación.

Dada esta situación, el Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado 25 de noviembre una iniciativa, propuesta por PP y Vox, en la que rechazaba la política fiscal interpuesta por el Gobierno y en la cual pedía eximir del IVA a todos los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año.

Por otra parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) también se ha mostrado en contra de la omisión del Gobierno, denunciando esta situación ante la Comisión Europea por la falta de transposición y aplicación de la directiva relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en lo que respecta al régimen especial de exención del IVA para autónomos y pequeñas empresas, conocido como "IVA franquiciado".

Lorenzo Amor, Presidente de ATA, ha justificado esta denuncia alegando que el Gobierno de España "vuelve a discriminar a los autónomos españoles con respecto a los autónomos europeos", ya que "España es el único país de la Unión Europea que no ha aplicado la directiva europea del IVA franquiciado, que era de obligado cumplimiento el 1 de enero del año 2025".