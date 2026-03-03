Ya es oficial: la masa de aire africano que llega a la Comunidad de Madrid, afecta a la salud y llena de polvo todo

Ya es oficial: llega una masa de aire africano a la Comunidad de Madrid que afecta a la salud

La Comunidad de Madrid ha advertido de la llegada de una masa de aire africano con concentraciones de polvo en superficie este martes a la región que puede afectar a la salud de la población, especialmente de los más vulnerables.

Desde Salud Madrid se ha hecho un llamamiento de cautela a los madrileños, a los que pide evitar esfuerzos físicos al aire libre mientras dure el episodio y aconseja acudir a un centro de salud en caso de dificultad respiratoria.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha avisado de la intrusión de una masa de aire africano en la zona centro de la Península, según la información facilitada por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Conejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En concreto, durante este martes podrían registrarse concentraciones de polvo a nivel superficie de entre 5 y 200 microgramos por metro cúbico en la zona centro de la Península Ibérica.

Por ello, desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid han advertido que, ante la previsión de intrusión de polvo sahariano, si llueve en la región es posible que sea en forma de barro.

Además, con objeto de reducir los niveles de partículas en el aire ambiente, se recomienda a la población la utilización del transporte público.