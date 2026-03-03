Ayuso fija en casi 14.800 millones de euros hasta 2031 el nuevo modelo de financiación para las universidades públicas

Ayuso y los rectores de las universidades públicas de Madrid durante la firma este martes del nuevo modelo de financiación. CAM

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado este martes junto con los rectores de las seis universidades públicas de la región -Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos- el acuerdo para poner en marcha el nuevo modelo de financiación.

Desde la Real Casa de Correos, en una rueda de prensa tras el acto, Ayuso ha anunciado que el nuevo modelo alcanzará los 14.790,7 millones de euros en el periodo de 2026 a 2031. Se trata de un acuerdo "histórico" en la Comunidad, pues por primera vez estas instituciones educativas contarán con un plan plurianual.

Este nuevo texto, en el que se lleva trabajando con los rectores de manera intensa desde hace meses -y que sustituye el anterior borrador de la ya desechada Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC)-, tiene como fin "consolidar la calidad de las seis instituciones".

"Queremos garantizar la suficiencia económica de las universidades públicas madrileñas y permitir su planificación plurianual. El incremento de la financiación va a servir para aumentar su competitividad y objetivos de excelencia sin límites", ha añadido.

De esta manera, en total se estima que las seis universidades dispondrán anualmente de una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad. "La mayor de su historia".

Como ha explicado la presidenta en la comparecencia, el 83% de toda esta financiación va a provenir de los presupuestos generales de la región. Es decir, 12.300 millones de euros. Esto se traduce en un incremento de la financiación anual de manera gradual hasta alcanzar un extra de 643 millones de euros al año en 2031.

En el último ejercicio de vigencia (2031), estas instituciones educativas contarán con 549 millones adicionales de la Comunidad y solo los fondos específicos habrán crecido un 41% (480 millones de euros más). Asimismo, se recogen los programas de Ciencia, Consejos Sociales y becas; y se estima que las universidades puedan tener otros ingresos propios cercanos a los 2.500 millones de euros en los años del modelo.

Los detalles del nuevo plan

"Será la primera vez en la historia que las universidades cuenten con una propuesta de financiación plurianual, que incluye un fondo dirigido exclusivamente a inversiones que permitirán acometer las actuaciones estratégicas para modernizar sus infraestructuras tanto docentes como científicas", ha señalado Ayuso.

Y es que el nuevo modelo está diseñado con orientación al cumplimiento de objetivos, con un fondo específico para ello, al tiempo que se refuerzan los mecanismos de seguimiento, supervisión, transparencia y rendición de cuentas.

Los detalles del nuevo modelo de financiación para las universidades públicas de Madrid. CAM

A cambio, las universidades deberán presentar cada año una memoria justificativa del destino de los fondos recibidos y disponer de un sistema de contabilidad analítica plenamente operativo antes de que finalice 2028.

"El Gobierno autonómico ha sido sensible a las peculiaridades de cada universidad". De este modo, tendrán acceso a dos tipos de fondos extraordinarios.

Uno será de Convergencia, orientado a corregir desequilibrios y equilibrar el déficit de aquellos centros que lo requieran. El otro será un fondo adicional que permitirá corregir y compensar los efectos de la aplicación del nuevo modelo y ofrecerá financiación para proyectos singulares con el objetivo de incrementar su competitividad.

Sin tener en cuenta los fondos comunes (financiación por objetivos o la específica para inversiones, entre otros), la Complutense recibirá de la Comunidad de Madrid en seis años 2.914,2 millones de euros; la Autónoma, 1.260,5 millones; la Universidad de Alcalá, 763 millones; la Carlos III, 850,1 millones; la Politécnica, 1.676,3 millones, y la Rey Juan Carlos, 971,9 millones de euros.

Peticiones anteriores

Se trata de una propuesta que se acercaría a las peticiones de los rectores durante los últimos años. De hecho, Amaya Mendikoetxea, presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) y rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), hace unas semanas en una entrevista a Europa Press ponía de ejemplo el sistema andaluz, que recibía 500 millones de euros más, lo que se vería superado por el reciente acuerdo.

"De 1.200 millones de euros que tenemos ahora a 1.700, que es lo que tiene el sistema andaluz, creo que sería una buena referencia", apuntó en ese momento.

Por eso, la firma de este modelo nuevo "es un enorme motivo de satisfacción y un verdadero hito", como ha afirmado la propia Mendikoetxea durante su intervención en la rueda de prensa posterior al acto, donde también han estado presentes los consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, tras la salida de Emilio Viciana, "que inició este camino", como también ha querido agradecer la rectora.

En contraposición a las nuevas medidas ya acordadas, el borrador anterior y ya desechado planteaba un modelo de financiación dividido en tres partes: una básica, para personal e inversiones; otra, por necesidades específicas, como infraestructura; y una tercera, por objetivos.

Los rectores siempre han puesto el foco en la financiación plurianual no solo para mantener el statu quo de los centros universitarios, sino para "poder avanzar y dar un mejor servicio a la sociedad madrileña y española".

Su mayor exigencia ha sido que lo destinado a los centros públicos alcance el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región. La inversión de 1.239,7 millones de euros a las universidades con los Presupuestos de 2026, 75,3 millones más que en 2025, era "insuficiente" porque pasaba del 0,44% al 0,46% del PIB.