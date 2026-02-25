El Parque Nacional que Ayuso quiere ampliar hasta las 33.960 hectáreas: abarca 15 municipios en la Comunidad de Madrid

Díaz Ayuso inaugura la nueva área de descanso Pradera de la Virgen de la Peña en Rascafría en 2024. CAM

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la propuesta inicial de solicitud de ampliación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama para incorporar 1.601 hectáreas en la vertiente madrileña.

La iniciativa supondría la inclusión de terrenos de la finca Término de El Paular y del monte Cabeza de Hierro, así como los perímetros de Lozoya y de Aguirre, según ha informado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la rueda de prensa posterior a la reunión que esta vez se ha celebrado en el Centro de Visitantes de Peñalara de forma extraordinaria.

El Parque Nacional, el quinto más grande de España, abarca actualmente 34 municipios: 15 en la Comunidad de Madrid y 19 en Castilla y León. En el caso de la región madrileña, son Alameda del Valle, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Lozoya, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Navacerrada, Navarredonda y San Mamés, Rascafría, Pinilla del Valle, Soto del Real, Canencia, Guadarrama y Los Molinos.

"Se trata de localidades tranquilas, alejadas del bullicio y cada día más apreciadas por los turistas que nos visitan", ha indicado.

De aprobarse la nueva delimitación, su superficie total se incrementaría un 4,71%, hasta alcanzar las 33.960 hectáreas, mientras que en el ámbito regional el aumento sería cercano al 7,4%, sobre las 21.714 hectáreas actuales.

Esta ampliación contribuirá a reforzar la diversidad y riqueza de sus ecosistemas, además de favorecer una mejor distribución del tránsito de visitantes, que supera los 2,5 millones de personas al año.

Los ciudadanos podrán disfrutar aún más de un entorno natural único, de alto valor ambiental, que alberga un humedal de importancia internacional reconocido en el Convenio Ramsar, así como más de 1.000 especies vegetales, 114 consideradas de interés, 83 endémicas de la Península Ibérica, 43 árboles singulares y una amplia representación de fauna vertebrada.

En este sentido, se han identificado 255 taxones, con 58 tipos de mamíferos, destacando la cabra montesa, la nutria o una gran variedad de murciélagos. También incluye una Zona de Especial Protección de Aves y tres Zonas de Especial Conservación, así como variedades endémicas o emblemáticas como el águila imperial ibérica, el buitre negro o la cigüeña negra.

El Paular

La finca Término de El Paular, situada en el municipio de Rascafría, aportaría 434 hectáreas. Propiedad del Ejecutivo regional desde finales de 2023, destaca por su elevado valor ecológico por ser refugio de especies como el buitre negro, el lobo, el gato montés, la jineta, el tejón, el zorro o el jabalí, además de numerosas rapaces (águilas reales, búhos, águilas calzadas, ratoneros, cárabos, lechuzas o mochuelos).

El enclave alberga bosques de roble y pino silvestre, prados de siega y afloramientos calizos de gran interés ambiental.

La propuesta contempla, igualmente, la incorporación de 532,61 hectáreas del monte Cabeza de Hierro, perteneciente al Estado y gestionado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, un espacio que sobresale por su importancia paisajística, la representatividad de sus ecosistemas y la singularidad de su biodiversidad y geología.

Asimismo, se plantea la inclusión de dos terrenos de los montes públicos 140 y 141, denominados Perímetro de Lozoya, en el municipio de Lozoya (217,7 hectáreas), y Perímetro de Aguirre, entre Soto del Real y Miraflores de la Sierra (332 hectáreas), colindantes con el parque. A ellos se suma la Tejera de Valhondillo, en Rascafría, con una superficie de 50,16 hectáreas.

El procedimiento comenzó en marzo de 2025 y, desde entonces, ha contado con una inversión de 4,4 millones de euros. Durante este proceso se han incorporado las aportaciones de la Comisión de Coordinación y del Patronato del Parque, que ya ha emitido su aprobación.

Tras el visto bueno del Ejecutivo autonómico, la iniciativa se trasladará al Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Estado.