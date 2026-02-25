Los menores de 40 años pueden deducirse el 30% del alquiler en la Renta si han estado en paro durante este año, según la ley

Las claves nuevo Generado con IA Los menores de 40 años pueden deducirse el 30% del alquiler en la declaración de la Renta si han estado en paro durante el año. La deducción está disponible en la Comunidad de Madrid y tiene un límite máximo de 1.237,20 euros anuales. Para beneficiarse, el contrato de alquiler debe ser legal, la vivienda habitual y no superar ciertos límites de ingresos. Esta deducción supone un alivio económico para jóvenes que hayan pasado por una etapa de desempleo.

Muchas personas piensan que hacer la Renta es simplemente rellenar datos y cruzar los dedos para que no salga a pagar. Sin embargo, buena parte del resultado depende de conocer bien las desgravaciones disponibles.

Y es que aunque hay deducciones tan conocidas que ya son famosas en muchas conversaciones, como las de los hijos o la actividad de los autónomos, hay otras, como las autonómicas, que pasan más desapercibidas.

Este es el caso del alquiler en la Comunidad de Madrid, donde las personas menores de 35 años pueden deducirse en la campaña de la renta el 30% de lo pagado por el alquiler de su vivienda habitual durante el año.

Eso sí, hay un límite máximo y aunque sea mayor la cantidad pagada, la deducción no puede superar los 1.237,20 euros anuales.

Lo que no todo el mundo sabe es que esta ventaja fiscal también puede beneficiar a personas de esa franja de edad que hayan estado en situación de desempleo durante el año.

Por lo que, si tienen entre 35 y 40 años, han pasado por el paro y siguen pagando un alquiler por su vivienda habitual, podrían aplicar esa misma deducción del 30%, siempre dentro del tope establecido.

No obstante, como ocurre con la mayoría de ayudas fiscales, hay condiciones que cumplir.

El contrato de alquiler debe estar correctamente formalizado y la vivienda tiene que ser la residencia habitual. Además, existen límites de ingresos que no se pueden superar para poder acceder a esta bonificación.

Por eso es recomendable revisar bien cada apartado cuando llegue el momento de presentar la declaración.

Según detallan desde Capitol Asesores, informarse con antelación y conocer las deducciones que destacan en tu comunidad puede marcar la diferencia entre pagar más de lo necesario o incluso recibir una devolución.

Y es que para muchos jóvenes que han pasado por una etapa de desempleo, este ahorro puede suponer un respiro en su economía.