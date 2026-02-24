Ya es oficial: peligra la construcción de 166.000 viviendas en Madrid por falta de suministro eléctrico

Las claves nuevo Generado con IA La construcción de 166.000 viviendas en Madrid está en peligro por la falta de suministro eléctrico para los nuevos desarrollos urbanísticos. El consejero Jorge Rodrigo ha solicitado al Gobierno central que garantice los suministros e infraestructuras energéticas necesarias para la vivienda y el desarrollo económico de la región. El Plan Vive de la Comunidad de Madrid promueve viviendas de alquiler asequible, hasta un 40% más baratas y dirigidas especialmente a jóvenes y familias de ingresos medios y bajos. Rodrigo ha criticado al Ejecutivo central por no invertir los fondos europeos en vivienda y por no construir nuevas viviendas para jóvenes y colectivos vulnerables en Madrid.

Madrid ha advertido este martes que peligra la construcción de unas 166.000 viviendas por falta de suministro eléctrico para dar servicio a los nuevos desarrollos urbanísticos de la región.

Así lo ha apuntado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante una visita a una nueva promoción de 50 viviendas del Plan Vive, destinadas a alquiler asequible, en la localidad de Humanes de Madrid.

"Actualmente, de todos los desarrollos urbanísticos que tenemos en nuestra región, que tenemos capacidad para construir en torno a 300.000 viviendas en esos nuevos desarrollos, tenemos en juego 166.000 viviendas por falta de suministro eléctrico", ha denunciado.

El consejero madrileño ha hecho "un llamamiento especial" al Gobierno central "para que dote y, sobre todo, suministre a la región de Madrid de todos los suministros e infraestructuras necesarias a nivel energético" tanto para la vivienda como también para el "propio desarrollo económico" de la región, según Europa Press.

Qué es el Plan Vive Programa de la Comunidad de Madrid para levantar miles de viviendas en alquiler a precios inferiores al mercado, mediante colaboración público‑privada y sobre suelo autonómico.

Las rentas pueden llegar a ser hasta un 40% más baratas y se dirigen sobre todo a jóvenes y familias con ingresos medios y bajos.

"Si queremos construir todos los desarrollos urbanísticos que se están ejecutando en nuestra región y si queremos construir vivienda especialmente para nuestros jóvenes, que son los que más lo necesitan, necesitamos suministro eléctrico y que el Gobierno de Pedro Sánchez se vincule con este suministro eléctrico que le está demandando la Comunidad de Madrid", ha insistido.

Rodrigo ha censurado que el Ejecutivo central haya "devuelto" a Europa más de 3.000 millones de euros que se debían haber destinado a la construcción de vivienda "por su desidia y sobre todo por su incompetencia". "Aquí, en la Comunidad de Madrid, los fondos europeos se gastan y se amortizan, especialmente a la hora de construir vivienda", ha recalcado.





Asimismo, ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez no está construyendo vivienda en la región. "¿Cuántas viviendas se han construido realmente? ¿Cuántas viviendas han entregado a jóvenes o a las familias que lo necesitan, incluso a los más vulnerables? Ninguna"

El consejero ha recalcado la "dejadez, desidia e incompetencia" de un Ejecutivo "que está muerto y todavía no lo sabe".

En caso de no hacer caso a estas reclamaciones, ha zanjado, deberán ser los ciudadanos quienes tendrán que recapacitar "en el sentido de que necesitamos un cambio de Gobierno, porque necesitamos construir vivienda y Pedro Sánchez no nos está ayudando".