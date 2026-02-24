Es oficial: los cinco municipios de Madrid donde el precio del alquiler ya ha subido a más de 1.000 euros y que debes evitar

Las claves nuevo Generado con IA Cinco municipios de Madrid superan ya los 1.000 euros de media en el precio del alquiler mensual. Getafe y Leganés son los municipios más demandados de España para alquilar vivienda, con precios de 1.103 y 1.026 euros respectivamente. Móstoles, Alcalá de Henares y Alcorcón también registran precios elevados, llegando este último a los 1.140 euros al mes. El aumento de la demanda y los precios en la periferia de Madrid se debe a la saturación y altos costos de la capital.

Las grandes ciudades se han convertido en un gran colapso de intereses sin oportunidades. Su posición en los últimos años es la de ejercer de imán, ya que todo el mundo quiere llegar hasta ellas para vivir o para buscar trabajo. Sin embargo, las oportunidades experimentan cada vez más un efecto embudo que hace casi imposible encontrar una. Y más si se trata de Madrid.

La capital de España es el imán por antonomasia. El centro de todas las miradas y el foco hacia el que apuntan todos los intereses. Sin embargo, ese comportamiento masivo en cadena hace que todos los mercados se tensionen, empezando por los más importantes: el del empleo y el de la vivienda. Por ello, cada vez más personas se acercan a las grandes ciudades como Madrid, pero sin quemarse en ellas.

Esto quiere decir que aunque Madrid y Barcelona sigan siendo el principal foco de atención, ya hay muchas personas que, o no quieren o no pueden vivir en ellas. Y por ello, los municipios de su alrededor están empezando a experimentar los mismos síntomas que llevan padeciendo estas grandes urbes durante años. Por ejemplo, quien busca pisos de alquiler o compra en estos municipios, se encuentra con el mismo problema.

Es por ello que municipios como Getafe se han convertido en los más demandados para alquilar fuera de estas grandes ciudades tal y como muestra uno de los últimos estudios realizados por el portal especializado Idealista. Tras tensionarse el centro de las urbes importantes, ahora es la periferia donde se encuentra el mercado más activo, lo que es claro indicativo de que los precios van a seguir subiendo hasta dispararse.

Dicho estudio analiza los municipios con una mayor demanda relativa para encontrar un piso de alquiler frente a la oferta existente en cada población y estudia municipios con más de 200 anuncios publicados en la plataforma inmobiliaria. Con estos parámetros, Getafe y Leganés han resultado ser los más demandados de España, provocando que sus precios se eleven por encima de los 1.000 euros al mes.

Los municipios con mayor demanda de alquiler

Encontrar una vivienda asequible es casi una misión imposible. Pero no solo mediante compra, también a través de alquiler. Por ello, los municipios en los que por localización y precio se convierten en grandes oportunidades, duran muy poco tiempo en esta situación. Algunos de los casos más llamativos son las localidades alrededor de Madrid que se han ido convirtiendo en las más demandadas, provocando que sus precios se disparen.

A la cabeza de este ranking nacional elaborado por Idealista se sitúan dos municipios de la Comunidad de Madrid. Por un lado Getafe, donde el alquiler se sitúa ya en los 1.103 euros al mes de media. Y después Leganés, donde habrá que pagar 1.026 euros mensualmente.

Cifras que han convertido estos municipios también en opciones prohibitivas para muchas personas, sobre todo teniendo en cuenta que después requieren de costear transporte para poder llegar hasta el centro de Madrid hasta las zonas de mayor interés de la capital.

Dentro de esta lista de los municipios más demandados hay muchos que forman parte de la región central de España. De hecho, completando el ranking de los 10 primeros se encuentran también Móstoles, donde el alquiler se sitúa de media en los 1.070 euros al mes, Alcalá de Henares, con 1.031 euros, y Alcorcón, el más caro de todos ellos con 1.140 euros mensuales.

Vitoria es la única gran ciudad que se cuela en esta lista copada por municipios de periferia de Madrid y Barcelona. Y es que la Ciudad Condal también cuenta con varias poblaciones aledañas como Terrasa, Hospitalet de Llobregat, Sabadell o Mataró donde hay una gran demanda de viviendas de alquiler provocada por el gran interés que genera.

Para hacerse una idea de lo que ha crecido el interés en este tipo de municipios, hay 5 ciudades de la provincia de Barcelona por delante de su capital en este ranking. Y miramos hacia Madrid, son 8 las que generan una mayor atracción.

Esta no es una situación aislada para Madrid y Barcelona, ya que en las provincias de Valencia, Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas o Cádiz, son otras poblaciones las que se encuentran por delante en el ranking de demanda de alquiler.

A su vez en Sevilla (53), la localidad de Dos Hermanas (42) adelanta a la capital hispalense, mientras Gijón (68) supera por poco a Oviedo (69). Igualmente, Vigo (70) adelanta a Pontevedra (112) y Roquetas de Mar (80) se ha colocado por delante de la capital almeriense (83). Por último, Mérida (114) cuenta con mayor presión de la demanda que Badajoz (139).