La 'megaelectrolinera' de 1.281 metros cuadrados que Ayuso va a poner en marcha en el corazón de la Castellana

Al emblemático Paseo de la Castellana ya le falta muy poco para ser el escenario de una nueva infraestructura de gran tamaño. Se trata de un moderno centro que acabará con la imagen tradicional de la antigua gasolinera en el número 276 para renovar sus surtidores y convertirlos en puntos de recarga eléctrica.

Se trata de una electrolinera —estación de carga para vehículos eléctricos o híbridos enchufables— que será la más grande de uso público dentro de los límites de la M-30. El proyecto anunciado ya por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha sido adjudicado a la empresa Acciona y la previsión es que esté listo para 2027. La concesión fija un presupuesto base de 1,7 millones, según el Portal de Contratación Pública.

Este mismo lunes, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, visitará la parcela de 1.281 metros cuadrados que albergará esta novedosa infraestructura en la capital madrileña, como avanzan en un comunicado desde el Ejecutivo autonómico.

Con energía 100% renovable, tendrá una potencia total de 4.000 kilovatios (kW). Contará con puntos de carga ultrarrápida de hasta 400 kW. Exactamente, serán 19 plazas para turismos y una para vehículos pesados de hasta 12 metros de longitud. Junto a ellas habrá una zona de intercambio de baterías para motocicletas y vehículos eléctricos ligeros.

Como señalan desde la Consejería, "en ella se empleará la tecnología más innovadora, con una infraestructura distribuida de recarga y módulos de potencia centralizados, conectores de última generación, surtidores con manguera refrigerada, gestión energética avanzada e integración de baterías de segunda vida".

Asimismo, en el aspecto arquitectónico, se ha intentado integrar la infraestructura con el entorno. Y es que la zona es un lugar clave por estar próxima al centro de negocios de la ciudad y a las míticas Cuatro Torres de Madrid, además de a la renovada estación de Chamartín. Una propuesta que facilita también la recarga de vehículos comerciales.

En su cubierta incorporará un sistema energético integral con paneles solares semitransparentes para el autoconsumo, logrando no solo ser autosuficiente, sino generar un excedente neto anual de más de 35.000 kWh.

Render de la electrolinera del Paseo de la Castellana. CAM

También va a incorporar una fachada fotocatalítica que elimina activamente los contaminantes y purifica el aire. Se suma a todo un sistema de trazabilidad de la energía de origen renovable en tiempo real.

En definitiva, esta instalación pretende poner al servicio de los ciudadanos un centro "moderno, eficiente y respetuoso con el medio ambiente", además de ayudar a reducir los gases de efecto invernadero y las emisiones contaminantes.

En ese objetivo trabaja la Comunidad de Madrid, que lidera en España la gestión de ayudas para fomentar la movilidad eléctrica, con más de 37.000 vehículos subvencionados y 32.000 puntos de recarga, concentrando más del 30% de los pagos nacionales en este ámbito.