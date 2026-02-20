Antonio Naranjo, la estrella de las noches de Telemadrid que fue director con 22 años: caretas de payaso, el show del burka...

Antonio Naranjo en dos momentos de su programa El Análisis: Diario de la Noche de Telemadrid. E. E. Telemadrid

En el plató se apagan las luces y arranca el editorial. A veces hay gráficos. Otras, atrezzo. Un día fue una careta de payaso para hablar del "circo" político. Otro, un niqab en plena reflexión sobre el burka. Y en medio, una retahíla de titulares contra Pedro Sánchez y el Gobierno. Así es el programa de éxito que presenta Antonio Naranjo en Telemadrid.

Desde hace un año, Madrid tiene a este conocido 'agita-conciencias' en su pequeña pantalla local. Y es que Antonio Naranjo ha conseguido lo impensable: llevar el debate político a horas intempestivas y, de paso, disparar las audiencias con un estilo que roza el performance teatral.

El periodista Naranjo (Madrid, 1971) se ha curtido en mil batallas mediáticas desde su juventud como director del Diario de Alcalá —que lo hizo convertirse en el más joven de España dirigiendo uno a sus 22 años—.

Antonio Naranjo presentando su programa de Telemadrid. Telemadrid

Ha sido la voz combativa de la derecha mediática en innumerables tertulias, labrándose una fama de showman de la política y polemista que le valió en 2023 el premio al Mejor Tertuliano de Radio de PRNoticias.

En radio es una de las voces fijas de Herrera en Cope, donde actúa como "Portavoz del oyente" y analista en las secciones de tertulia matinal.

Pero el gran salto, el que le ha convertido en la comidilla de los corrillos madrileños, llegó en marzo de 2025. Fue entonces cuando Telemadrid le confió El Análisis: Diario de la Noche, un late show político donde Naranjo no solo presenta, sino que hace espectáculo.

Sus editoriales son auténticas obras de teatro: atrezzo, gestos grandilocuentes y un discurso inflamado contra el Gobierno central y la izquierda.

De ahí, por supuesto, han brotado momentos virales que han dado la vuelta a España, como su aparición con una careta de payaso para denunciar el "circo" político o el reciente episodio donde una periodista lució un niqab para ilustrar un editorial sobre el velo islámico. Puro impacto.

Y la estrategia, aunque controvertida, funciona. Según informan desde Telemadrid a EL ESPAÑOL, la cadena siempre ha arrastrado un hándicap en el prime time frente a las grandes producciones nacionales.

Sin embargo, El Análisis: Diario de la Noche se ha erigido en una auténtica revelación. La media del programa en 2025 fue de un notable 6,8%. Cifras que, para el contexto de la televisión pública madrileña, son "un éxito", confirman fuentes internas.

"Es polémico, y como contertulio, más todavía", admiten desde Telemadrid, viendo en esta cualidad es "parte de su éxito". Su personalidad "muy definida" y su forma de "conectar con una parte de la audiencia" han convertido a Naranjo no solo en un presentador, sino en un fenómeno televisivo.

En un panorama donde la política a menudo ahuyenta al espectador, Antonio Naranjo ha logrado hacer de ella un show con el que, sin duda, ha conseguido llevar a Telemadrid a lo más alto de la conversación.