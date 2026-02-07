Ya es oficial: la nueva ayuda de 4.000 euros de la Comunidad de Madrid para facilitar la conciliación laboral y familiar

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid lanza una ayuda de hasta 4.000 euros para facilitar la conciliación laboral y familiar mediante la contratación de empleados del hogar. La subvención cubre hasta el 100% de las cuotas de la Seguridad Social de la persona contratada, dependiendo de la renta per cápita familiar. La ayuda está destinada a familias que necesiten contratar personal para el cuidado de menores de 12 años o familiares dependientes con discapacidad. El plazo para solicitar la ayuda será del 1 de febrero al 30 de abril y exige que la persona contratada esté dada de alta en la Seguridad Social.

La Comunidad de Madrid se ha convertido en los últimos años en la institución pública que más ayudas pone a disposición de sus ciudadanos. O de todas las personas que viven en la región, incluso aunque no sean nacidas en ella. Y es que a pesar de que su fama de ayuda social no esté muy extendida, lo cierto es que es la zona de España en la que más mecanismos de accesibilidad podemos encontrar.

Desde ayudas para parados de larga duración, para que puedan reinsertarse al mercado laboral, hasta trabajadores autónomos, los cuales tienen grandes dificultades para hacerse un hueco en un mercado con tanta competencia. Pero las bonificaciones de la Comunidad de Madrid son casi infinitas, ya que también están dirigidas a jóvenes emprendedores, a propietarios que deciden no subir el alquiler, a cambios de vehículos o electrodomésticos...

Sin embargo, un capítulo en el que podemos encontrar bastantes ayudas es el de las familias. Y es que el Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso ha lanzado en los últimos años una gran batería de bonificaciones dirigidas a todo tipo de núcleos. De hecho, en pocos días se abrirá el plazo para subirse a uno de esos trenes que muchos madrileños no pueden dejar pasar.

Se trata de las ayudas para contratar a personas empleadas del hogar, las cuales están dirigidas, no solo a incentivar el empleo de este sector, sino también para facilitar a aquellas familias que necesiten una conciliación laboral efectiva. Por ello, la Comunidad de Madrid prevé dar continuidad a estas bonificaciones y abrirá en muy pocos días el plazo para poder solicitarlas.

Estas subvenciones están destinadas a cubrir parte de los costes laborales que supone de la contratación de personal para cuidar tanto de menores como de familiares dependientes. Sobre todo en aquellas casas en las que sus miembros trabajen y que no se puedan hacer cargo de estas dos decisiones.

¿Cómo serán estas ayudas de 4.000 euros?

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha en breve un nuevo paquete de ayudas para contratar personas como empleadas del hogar. Se trata de unas subvenciones cuyo plazo se abrirá el próximo 1 de febrero y que concluirá el 30 de abril.

Dichas ayudas forman parte del programa de incentivos a la contratación de empleados que facilitan a las familias la conciliación entre la vida laboral y la familiar. En los últimos años, miles de hogares se han beneficiado de la partida presupuestaria que da cabida a estas ayudas.

Para poder recibir estas ayudas es necesario que la persona a contratar esté dada de alta en la Seguridad Social, algo que no sucede cuando la persona seleccionada no tiene contrato en regla. Esta ayuda pretende cubrir las cuotas abonadas a la Seguridad Social durante el periodo subvencionable de la persona contratada.

Las cantidades recibidas irán en función de la renta per cápita de la unidad familiar, ya que las más bajas permiten cubrir hasta el 100% de las cuotas, suponiendo un máximo de 4.000 euros por solicitud. Estas ayudas terminan suponiendo un apoyo clave para quienes necesitan contratar ayuda en el domicilio sin asumir un sobrecoste elevado.

La persona solicitante debe ser titular del hogar familiar como propietario o como titular del domicilio habitual en el que se prestan los servicios domésticos. Y para poder recibir estas bonificaciones, la persona contratada solo puede emplearse en funciones de cuidado de hijos menores de 12 años (o menores de 18 con discapacidad) y familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con una discapacidad igual o superior al 50% o en situación de dependencia.

Para que esta operación se pueda llevar a cabo la persona empleada del hogar debe haberse mantenido un mínimo de 58 días naturales, de forma continua o discontinua. Además, la persona solicitante de la prestación deberá estar trabajando a jornada completa, salvo algunas excepciones en casos de discapacidad, familias monoparentales o familias numerosas.