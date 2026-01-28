Los vídeos de la descomunal nevada que ha dejado coches atrapados y ha movilizado a 5.600 efectivos en Madrid

Vista de la carretera nevada a primera hora a la altura de Torrelodones, Madrid EFE

Las claves nuevo Generado con IA Un fuerte temporal de nieve ha sorprendido a la Comunidad de Madrid, dejando imágenes que recuerdan a la borrasca Filomena de 2021. Más de 5.600 operarios trabajan en labores de limpieza, con 264 medios mecánicos y 1.255 manuales desplegados en los puntos más afectados. Numerosos coches han quedado atrapados y varias carreteras, como la A-6 y el Túnel de Valdepeñas, han tenido que ser cortadas. Las líneas de la EMT y el tráfico en varios distritos y municipios del norte y centro de Madrid también se han visto gravemente afectados por la nevada.

Un temporal de nieve ha azotado a la Comunidad de Madrid esta mañana de miércoles. A finales ya de enero, la Borrasca Kristin ha traído la nieve a la capital, dejando imágenes y vídeos increíbles y que han recordado a la pasada Filomena de 2021.

Aunque, debido a esto, se han sucedido numerosas situaciones de urgencia, como coches atrapados o carreteras cortadas, por este temporal imprevisto. Según el servicio de Emergencias, actualmente hay más de 5.600 encargados de limpieza trabajando en distintos puntos de Madrid.

Los puntos donde más nieve se ha acumulado son los distritos de Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Moncloa. Además, se han habilitado 264 medios mecánicos y otros 1.255 medios manuales con, aproximadamente, 208 esparcidores de sal y salmuera. Junto a ellos, también se han puesto en marcha los recursos de Madrid Calle 30.

Las emergencias por la nieve

La tormenta ha comenzado azotando el norte de la Comunidad de Madrid, reportándose grandes nevadas en los municipios de Alcobendas, Tres Cantos y Colmenar Viejo, entre otros.

En este último lugar, el temporal ha generado un caos en los anexos del municipio, tal y como podemos ver en el vídeo que el usuario Jesús de la Cruz ha subido a la red social X (antes Twitter).

Caos en la carretera de Colmenar Viejo en Madrid por la nevada @weatherelpilar pic.twitter.com/fdHC7bawvF — Jesús de la cruz 🖤🇪🇸🇪🇺🍊🐍 (@jesusdelacruzol) January 28, 2026

Múltiples usuarios alegan la ausencia de quitanieves en la carretera. Estas quejas no solo afectan a Colmenar Viejo, sino que, también, se han reportado alertas de personas paradas completamente en las vías.

En la A-6 a la altura de Torrelodones el usuario de X F. Scott Fitzgerald ha publicado un vídeo donde explica que los quitanieves no han pasado y que llevan parados más de una hora por el temporal.

¿Por que ya no vivo en España? Por esto. Hoy 28.01.2026, la Autopista A-6 a la altura de Torrelodones. Por una pequeña nevada, parados desde hace mas de 1h. En Suiza, el pais de la nieve, estas cosas no pasan. Vergüenza. pic.twitter.com/JPn2Ale733 — F. Scott Fitzgerald (@legrangatsby) January 28, 2026

También se han cortado varios tramos de carretera, como ha ocurrido en el Túnel de Valdepeñas. Se ha tenido que restringir el acceso por ambos sentidos, al igual que en la Calle Sinesio Delgado de Madrid.

Por ello, más de 30 líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) se han visto afectadas, especialmente en los distritos de Sanchinarro, Valdebebas, Barajas, Aravaca, Montecarmelo, Avenida de San Luis, Barrio del Pilar, El Pardo, Ronda de las Comunicaciones, Las Tablas y Feria de Madrid.

En el centro de la capital, por el momento, los servicios siguen operando con normalidad pese a la tormenta. El usuario de X Jose Luis Sanz ha compartido un vídeo sobre cómo se encontraba Madrid en las primeras instancias de la nevada.

La nieve ha llegado incluso al centro. En concreto a la emblemática Gran Vía, dejando una estampa única que un usuario de nombre Alex ha compartido en sus redes sociales.

Así nieva ahora mismo en plena Gran Vía de Madrid ❄️ ✨#nieve #Madrid pic.twitter.com/fQ7yVB9Ya0 — Alex (@alezmiller1) January 28, 2026

Distintos puntos del centro de Madrid como la Plaza de Colón tampoco se han librado de la nieve, tal y como ha compartido otra usuaria llamada Marta en dicha red social.

Mientras tanto, en muchos puntos de la Comunidad de Madrid los servicios de Emergencias y de seguridad del Estado han comunicado que se intenten evitar los desplazamientos largos e innecesarios y que se extremen las precauciones lo máximo posible.