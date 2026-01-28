El nuevo intercambiador de Conde de Casal abrirá en 2027: 40 M de inversión, 3.000 m2 y 65.000 viajeros diarios

Las claves nuevo Generado con IA El nuevo intercambiador de Conde de Casal abrirá en 2027, tras una inversión total de 40 millones de euros y contará con 3.000 m2. La infraestructura será completamente accesible, tendrá 13 dársenas de autobús e incorporará medidas de eficiencia energética como iluminación LED. Se espera que el intercambiador beneficie a 65.000 viajeros diarios, mejorando la intermodalidad y reduciendo la congestión en los accesos a Madrid. El proyecto está cofinanciado por el Programa FEDER 2021-2027 de la Unión Europea y se suma a los seis intercambiadores ya existentes en la región.

El Consejo de Gobierno conocerá este miércoles la propuesta de adjudicación de las obras del nuevo intercambiador de transportes de Conde de Casal, que contará con una inversión de 28,5 millones de euros. El proyecto, cuyo contrato tendrá un plazo de ejecución de 12 meses, permitirá mejorar la movilidad de 65.000 viajeros diarios cuando entre en funcionamiento en el primer semestre del próximo año. El Ejecutivo autonómico invertirá en total 40 millones en la construcción de esta infraestructura.

La infraestructura, con 3.000 metros cuadrados de superficie, será 100% accesible y estará adaptada a las necesidades de los usuarios, facilitando los transbordos, reduciendo los tiempos de desplazamiento y mejorando la información al viajero. Además, tendrá una capacidad para 13 dársenas de autobús e incorporará medidas de eficiencia energética y sostenibilidad, como iluminación LED y sistemas de gestión inteligente.

Esta actuación se suma a los seis intercambiadores de transporte con los que ya cuenta la región—Plaza de Castilla, Príncipe Pío, Moncloa, Avenida de América, Plaza Elíptica y Valdebebas—, claves para facilitar la intermodalidad, mejorar la experiencia del viajero y aliviar la congestión en los principales accesos a la capital.

Nuevo intercambiador de Conde Casal.

Contribuyen a reducir la dependencia del vehículo privado y a consolidar un modelo de movilidad que integra Metro, autobuses urbanos e interurbanos y Cercanías, favoreciendo desplazamientos más rápidos y competitivos.

La estructura bajo rasante, vinculada a la ampliación de la L11, comenzó en febrero de 2025 y alcanza actualmente un grado de ejecución del 30%. Por este motivo, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha mantenido un seguimiento continuo del proyecto y continuará desplegando un plan específico para minimizar las afecciones al tráfico, con actuaciones de señalización, reorganización del entorno y refuerzo de los servicios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del transporte público.

El Ejecutivo autonómico invertirá en total 40 millones en la construcción de esta infraestructura, cofinanciada con cargo al Programa FEDER 2021-2027 procedente de la Unión Europea.