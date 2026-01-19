El mejor pueblo para comprar vivienda en Madrid: a 1 hora del centro y un 78% más barato que el resto de la Comunidad

Cadalso de los Vidrios se sitúa a poco más de una hora en coche desde Madrid. Carmen Suárez

Vivir en la ciudad de Madrid es cada vez más complicado. Los precios no paran de crecer y el año 2025 se ha cerrado con máximos históricos, ya sea tanto para comprar como para alquilar. Por ello, cada vez más ciudadanos se ven obligados a adoptar soluciones imaginativas.

Muchas de ellas pasan por buscar soluciones habitacionales en los nuevos barrios que siguen creciendo en una ciudad que no para de expandirse. Sin embargo, incluso esos nuevos barrios ya han alcanzado unos precios totalmente prohibitivos para muchos interesados, dejando de ser una buena oportunidad para la mayoría de madrileños o para personas llegadas a la capital.

Es por ello que los afectados por esta nueva 'burbuja inmobiliaria' han decidido hacer las maletas y buscarse soluciones todavía menos comunes. En definitiva, abandonar Madrid por completo y buscar los municipios de los alrededores que sean más rentables. Puestos a alejarse del centro de la ciudad, lo mejor es encontrar los municipios donde comprar vivienda sea más barato para así poder dar con casas de dimensiones inimaginables cerca de Madrid.

Y en mitad de esas búsquedas, en el inicio de 2026 surge un municipio que se está llevando todas las miradas y es que reluce como el más rentable para comprar vivienda. Es decir, el pueblo más barato de todos los que están cerca de la capital de España. Se trata de Cadalso de los Vidrios, un pueblo que está acaparando ahora todas las miradas.

Por ello, las búsquedas ya no van dirigidas hacia municipios como Parla, Móstoles, Leganés o Torrejón, pueblos grandes de la Comunidad de Madrid en los que históricamente la vivienda estaba a precios asequibles. Ahora hay que fijarse en los encantos de zonas como Cadalso, el único en el que el metro cuadrado no sobrepasa los 1.000 euros, por ahora.

¿Por qué irse a vivir a Cadalso de los Vidrios?

El precio de la vivienda en Madrid se ha disparado. Por ello, cada vez es más frecuente que los madrileños, decidan buscarse la vida a través de otras vías, explorando aquellos municipios de la Comunidad donde se oferten mejores oportunidades.

Es por ello que la búsqueda del pueblo en el que el metro cuadrado todavía no supera los 1.000 euros es complicada, pero termina dando sus frutos. Así es como se llega hasta Cadalso de los Vidrios, el municipio que se está poniendo de moda para comprar vivienda y que se sitúa a tan solo una hora del centro de Madrid, un tiempo inferior al que tardan muchas personas residentes en la capital.

El mayor factor que sirve de reclamo en Cadalso es la tranquilidad que ofrece un pueblo de sus dimensiones. Si buscas tener una vivienda en un lugar sin sobresaltos y lleno de paz, este es tu sitio. Pero además, su mercado no se encuentra todavía tensionado, ya que la demanda no es asfixiante, por lo que los precios se mantienen en estándares que se pueden permitir.

Por ello, cada vez más personas deciden abandonar su vida en un Madrid cada vez más agobiante en todos los aspectos e invertir en este tipo de territorios. Hoy por hoy, el precio se sitúa en los 999 euros el metro cuadrado. Un precio de récord para el municipio, pero nada que ver con la media ni de la capital ni del resto de la Comunidad.

En el conjunto de los territorios madrileños gastaremos un 78% más si queremos comprar una casa. Además, este es un pueblo que, dentro de ser pequeño, está lejos de ser una aldea como algunos pueden pensar. Tiene 3.300 habitantes y una cierta actividad tanto de ocio como a nivel comercial. Su casco urbano destaca por la tradición y la mayoría de viviendas disponibles destacan por ser unifamiliares y de planta baja, alejadas de los altos bloques de pisos de la capital. Un entorno que se relaciona mucho más con la tranquilidad.

Por ello, frente a municipios como Fuenlabrada o Leganés, donde el metro cuadrado se sitúa de media entre los 2.000 y los 3.000 euros, este tipo de opciones ganan cada vez más enteros. Además, su actividad económica no está ni en la ganadería ni en la agricultura, ya que la mayoría de personas trabajan tanto en Madrid como en la corona metropolitana.

Las personas que más se decantan por este tipo de opciones son personas mayores de 40 años, ya que los jóvenes aún se resisten a ver con buenos ojos estas vías alternativas. Pero, poco a poco, son cada vez más los que empiezan a considerar positivamente cambios de vida como el que ofrecen los precios de Cadalso de los Vidrios.